Gli Anelli del Potere Stagione 2 è già alle porte, con la fine della prima stagione della serie Prime Video. Proprio in occasione dell’uscita del finale di stagione, i creatori della serie hanno rilasciato diverse dichiarazioni.

Gli Anelli del Potere Stagione 2 nelle parole dei creatori

La produttrice esecutiva Lindsey Weber in un’intervista: ha parlato dei toni generali che avrà Gli Anelli del Potere Stagione 2:

“La stagione 2 è fondamentalmente diversa in quanto il nostro villain principale è in giro e fa le sue cose. Penso che in un certo senso sarà più grintoso, più intenso, forse un po’ più spaventoso“.

Weber ha poi aggiunto, riguardo l’esclusione di alcune parti della narrazione dalla stagione 1:

“Ci sono cose che abbiamo salvato che sarebbero dovute essere nell’ultima parte della stagione, ma abbiamo pensato che sono cose troppo grandi da dire in questo momento, per adattarlo a tutto il resto. Penso che sia davvero eccitante esplorarle e avere lo spazio per farlo nel modo in cui volevamo davvero”.

Il co-showrunner della serie Patrick McKay ha anche spiegato perché hanno scelto di lasciare l’identità di Sauron nell’ombra per l’intera stagione 1. Lo showrunner ha spiegato che lui e il co-creatore J. D. Payne lo hanno fatto per evidenziare la complessità del Signore Oscuro come personaggio, dandogli profondità in modo che non fosse un villain unidimensionale. In un’altra intervista, gli showrunner JD Payne e Patrick McKay confermano una maggiore attenzione al canone tolkieniano in Gli Anelli del Potere Stagione 2:

“Sauron ora può essere solo Sauron. Come Tony Soprano o Walter White. È malvagio, ma complessamente malvagio. Ci siamo sentiti come se lo avessimo fatto nella prima stagione, avrebbe oscurato tutto il resto. Quindi la prima stagione è come Batman Begins e Il cavaliere oscuro è il film successivo, con Sauron che si muove all’aperto. Siamo davvero eccitati. La seconda stagione ha una storia canonica. Potrebbero esserci spettatori che dicono, ‘Questa è la storia che speravamo di ottenere nella prima stagione!’ Nella seconda, gliela stiamo dando”.

Gli Anelli del Potere

Le riprese di Gli Anelli del Potere Stagione 2 sono iniziate all’inizio di ottobre ai Bray Studios appena fuori Londra, spostandosi dalla location della prima stagione, la Nuova Zelanda. La nuova location sarà molto più economica, poiché la prima stagione sarebbe costata agli Amazon Studios quasi $ 465 milioni di dollari, il che la rende la serie Prime Video la più costosa fino ad oggi.