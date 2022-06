Ottime notizie per i fan di Stranger Things! Gli episodi della quinta stagione della serie Netflix ideata dai fratelli Duffer non usciranno a cadenza settimanale, bensì in un blocco unico come accaduto in passato. Un gradito ritorno della formula del “binge watching” che ha fatto la fortuna della piattaforma.

Stranger Things 5: gli episodi non usciranno a cadenza settimanale

Ad annunciarlo è stato Peter Friedlander, supervisore delle serie Netflix per il mercato statunitense e americano, durante un recente panel moderato da Variety: “Conosciamo i gusti dei fan di Stranger Things e sappiamo benissimo il metodo con cui guardano lo show. Si tratta di un’esperienza stagionale ed è per questo che non la cambieremo. Sarebbe un torto ai nostri abbonati”.

Come è ormai noto a tutti, la quinta stagione si aprirà con un salto temporale e chiuderà l’arco narrativo di Stranger Things. I fratelli Duffer hanno però più volte stuzzicato i fan sulla realizzazione di possibili spin-off ambientati nello stesso universo.

Vi ricordiamo che il Volume 2 della quarta stagione di Stranger Things sarà disponibile dal 1 luglio: due episodi che dureranno quanto un film, 1 ora e 25 minuti il primo, ben 2 ore 3 0 il secondo (qui il trailer).

Il Volume 1 è invece uscito il 27 maggio, lo stesso giorno della premiere di Obi-Wan Kenobi, diventando in breve tempo uno degli show più visti. Questa la sinossi ufficiale:

“Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra”.