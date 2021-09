Gli Hobbit del Signore degli Anelli supportano la Contea abruzzese

Vi avevamo già parlato di Nicolas Gentile e del suo ambizioso quanto meraviglioso progetto, chiamato, con un delicato gioco di parole, la Contea Gentile. Si tratta della realizzazione, in terra abruzzese, di una riproduzione fedelissima della Contea in cui vivono gli Hobbit protagonisti di quella che ancora oggi è l’opera letteraria fantasy più conosciuta e amata di sempre: Il Signore degli Anelli. Ma non finisce qui!

Nicolas ha messo insieme una vera e propria Compagnia dell’Anello per dare vita a un’altra impresa unica: gettare l’Unico Anello nella bocca del Monte Fato! Nicolas e i suoi amici hanno infatti intrapreso un lungo viaggio a piedi dall’Abruzzo fino al Vesuvio per gettare simbolicamente al suo interno una riproduzione dell’Unico Anello, come potete leggere in questo nostro articolo.

Le imprese del nostro Hobbit nostrano sono davvero uniche e hanno destato l’attenzione di moltissimi appassionati dell’opera di Tolkien di tutto il mondo. In questa sede vi parleremo di quelli che sono le persone più quotate per poter dire la loro sulla Contea Gentile: gli Hobbit del Signore degli Anelli, la celeberrima trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson (non l’avete ancora acquistata? Potete farlo ora, aggiudicandovene una copia in Blu-Ray qui su Amazon!).

Gli interventi degli Hobbit del Signore degli Anelli in sostegno della Contea abruzzese

Se siete curiosi di scoprire tante utili informazioni e di guardare con i vostri occhi cosa stanno riuscendo a realizzare Nicolas e i suoi compagni all’interno di questo fantastico progetto, vi invitiamo a visitare la pagina della Contea Gentile su Instagram, che potete trovare a questo indirizzo, e il sito ufficiale della Contea Gentile, che trovate invece qui. Pensate che, oltre a ricostruire in modo incredibilmente fedele la tipica architettura delle piccole abitazioni degli Hobbit, i nostri hanno anche realizzato una deliziosa rappresentazione, nella vita reale, del compleanno di Bilbo Baggins, con tanto di giochi all’aperto e di concerto dal vivo! Guardate questo toccante e divertente momento di festa con i vostri occhi!

Sempre più amanti di Tolkien da tutto il mondo stanno scoprendo questo straordinario progetto così fuori dal comune e unico, e fra questi, sembra quasi incredibile, ci sono perfino 3 degli attori che hanno impersonato gli Hobbit nella trilogia cinematografica! Frodo Bagins (Elijah Wood), Samwise Gamgee (Sean Astin) e Peregrino Tuc detto Pipino (Billy Boyd) hanno espresso tutto il oro sostegno al progetto (aqnche in italiano!), elogiando i già apprezzabilissimi risultati raggiunti e la somiglianza con i set in cui hanno lavorato, e se lo dicono loro, potete crederci! Ecco il loro video intervento:

La campagna di crowdfunding per l’ampliamento della Contea Gentile si aprirà presto, e non vediamo l’ora di potervelo annunciare sulle nostre pagine!