Hasbro sta sviluppando film e serie ispirate a ben 30 brand diversi

L’amministratore delegato ad interim di Hasbro, ha confermato i piani futuri dell’azienda nel voler portare avanti progetti legati a oltre 30 diversi popolari marchi televisivi e cinematografici, quali i Transformers e i G.I. Joe. Hasbro è da decenni uno dei principali punti di riferimento nel settore dei giocattoli, avendo inoltre creato, tra gli altri, successi indiscutibili come My Little Pony, Clue e altri. Brian Goldner, per lungo tempo amministratore delegato di lunga della società, è venuto a mancare all’inizio di ottobre, ma Hasbro è seriamente intenzionata a continuare i piani di espansione nel settore dell’intrattenimento e dei giochi voluti fortemente da Goldner.

Rich Stoddart, CEO ad interim, ha parlato in particolare dei piani di Hasbro a proposito della loro società di produzione Entertainment One e Darren Throop, amministratore delegato di quest’ultima, ha confermato che Entertainment One è attualmente impegnata nello sviluppo di prodotti legati a più di 30 marchi Hasbro, riguardanti futuri contenuti cinematografici e televisivi, sia live-action che di animazione.

Goldner, con l’acquisizione di Entertainment One da parte di Hasbro durante il suo mandato, ha dato un’enorme spinta alla continua espansione della società, spinta che ha permesso di produrre successi come la serie My Little Pony: A New Generation su Netflix e Peppa Pig. Stoddart ha aggiunto che la società è attualmente “a buon punto” nella ricerca per trovare il successore permanente di Goldner.

I contenuti ispirati alle serie di giocattoli, sono ultimamente in aumento, con film come The Care Bears Movie e My Little Pony: The Movie a fare da apripista. In questi giorni, Hollywood sta lavorando a film ispirati a Polly Pocket, Barbie, American Girl Dolls e altri, creando spesso titoli in live action, oltre che le solite opere d’animazione. La spinta di Hasbro a sviluppare 30 idee diverse per nuovi progetti, sta a significare che, probabilmente, ci saranno ancora più film in lavorazione, che andranno ad unirsi ai progetti attualmente in corso, quali un film ispirato a Monopoly (Link Amazon per la versione Nightmare Before Christmas)o il film Furby di prossima uscita.