House Of The Dragon Episodio 5 conclude questa prima parte della storia chiudendo il cerchio su diverse questioni, prima del salto temporale di ben 10 anni che ci attende la prossima settimana, con il sesto episodio della serie. Come ogni settimana, anche questa volta abbiamo riunito in un unico articolo le differenze fra House Of The Dragon Episodio 5 e il libro Fuoco e Sangue scritto da George R. R. Martin, che potete acquistare qui su Amazon.

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Da questo punto in poi saranno presenti alcuni spoiler su House of the Dragon, per cui vi invitiamo a procedere con la lettura con cautela.

House Of The Dragon Episodio 5: le differenze con il libro

Le sorti di Rhea Royce, prima moglie di Daemon Targaryen

House Of The Dragon Episodio 5 si apre con una sequenza dedicata all’incontro fra Daemon Targaryen e la sua prima moglie, Rhea Royce (interpretata da Rachel Redford), Lady di Pietra di Runa. Nella serie, Rhea viene approcciata da Daemon e inizia a stuzzicarlo pesantemente, così Daemon fa imbizzarrire il suo cavallo, facendola cadere al suolo; in seguito, quando lui sta per andare via, Rhea continua a provocarlo, scaturendo nin suo marito il desiderio di ucciderla. Così, Daemon afferra una roccia e fracassa il cranio di sua moglie (non vediamo la scena, ma possiamo intuire cosa succede).

House of the Dragon

Nel libro, le cose vanno molto diversamente: la donna si procura una gravissima commozione cerebrale mentre è intenta in una battuta di caccia con il falco: all’improvviso, cade da cavallo e la sua testa colpisce un masso. Dopo essere stata a riposo per 9 giorni, Rhea si sente un po’ meglio, e decide di alzarsi dal suo letto. Purtroppo, però, poco dopo crolla al suolo, e muore soltanto un’ora dopo. Dunque, Daemon non ha nulla a che vedere con la morte di Rhea, anche perché, in quel momento, era intento a combattere il Nutrigranchi nelle Stepstones. Inoltre, nel libro nessuno ha mai sospettato che la morte di Rhea fosse riconducibile a un omicidio, per cui nessuno ha mai incolpato Daemon per questo.

In House Of The Dragon Episodio 5 abbiamo visto Rahenyra Targaryen respingere la proposta di Criston Cole di scappare via insieme; la ragione è legata al profondo senso di responsabilità che la ragazza sente nei confronti del suo ruolo, come si evince dalla sua emblematica affermazione:

“La corona sono io”.

Nel libro, Rhaenyra respinge l’offerta di Criston di fuggire insieme a Essos e di sposarsi lì, ma per un’altra ragione: in Fuoco e Sangue, Rhaenyra dice a Criston di non fidarsi del fatto che possa onorare i voti matrimoniali un uomo disposto a rompere così facilmente i suoi voti come Guardia Reale. Inoltre, quella conversazione ebbe luogo prima che Rhaenyra si recasse a Driftmark per incontrare il suo futuro marito, non dopo.

Il matrimonio di Laenor Velaryon e Rhaenyra Targaryen e la morte di Joffrey Lonmouth

In Fuoco e Sangue, nel periodo in cui Mellos era Gran Maestro presso la Fortezza Rossa, Orwyle era un arcimaestro, e fu eletto Gran Maestro dal Conclave solo dopo la morte dello stesso Mellos, evento in seguito al quale Orwyle venne poi inviato alla Fortezza Rossa. Inoltre, nel libro i gusti sessuali di Laenor non sono affatto un segreto, ma di dominio pubblico. Suo padre Corlys, poi, non ha avuto alcuna riserva sul matrimonio di suo figlio con Rhaenyra, né riguardo al cognome dei loro discendenti, né per altre ragioni. Solo il Consiglio Ristretto aveva una riserva: l’omosessualità di Laenor, ma Mellos ritiene irrilevante questa preoccupazione, quando afferma:

“A me non piace il pesce, ma quando il pesce viene servito, lo mangio”.

House Of The Dragon Episodio 5 ci mostra anche la brutale morte di Joffrey Lonmouth, l’amante di Laenor Velaryon ucciso da Criston Cole durante le celebrazioni del fidanzamento di Laenor e Rhaenyra. In realtà, nel libro Joffrey Lonmouth muore a causa delle ferite riportate combattendo contro Criston Cole durante il torneo per celebrare il matrimonio di Rhaenyra e Laenor, non, quindi, durante una rissa scoppiata nella sala delle nozze. Criston lo fa perché è arrabbiato per il fatto che Rhaenyra gli abbia preferito Ser Harwin Strong, e ha finito con il prendersela con gli altri concorrenti, principalmente il malcapitato Joffrey.

Inoltre, nel libro Fuoco e Sangue non vi è alcuna menzione del fatto che Criston Cole abbia provato rimorso per aver ucciso Joffrey Lonmouth; allo stesso modo, nel libro non viene mai detto nemmeno che abbia tentato il suicidio, per qualsivoglia ragione.

