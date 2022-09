Il salto temporale di House of the Dragon episodio 3 non è il primo della serie, ma è il più importante, fino a questo momento: infati, l’episodio 2 della serie è iniziato con un salto temporale di 6 mesi, dopo che la principessa Rhaenyra è stata nominata erede al Trono di Spade. Rispetto al Trono di Spade, la storia di House of the Dragon procede in maniera molto più spedita, ma è probabile che sarà così solo per la stagione 1. Considerando che l’intera serie del Trono di Spade si è svolta in circa 8 anni, la prima stagione di House of the Dragon ha lo scopo di descrivere i 30 anni di tensione in Casa Targaryen che portarono alla Danza dei Draghi.

Nel salto temporale di House of the Dragon episodio 3 molte cose sono cambiate in seno a Casa Targaryen, ma anche al di fuori di essa. Sebbene gli eventi accaduti tra gli episodi 2 e 3 della serie non vengano mostrati sullo schermo, in realtà sono alla base di enormi cambiamenti nelle relazioni fra i personaggi e nelle ragioni che li spingono ad agire in un certo modo. In questo articolo vi parleremo di tutto ciò che non abbiamo potuto vedere a causa del salto temporale di House of the Dragon episodio 3.

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Cosa è successo nel salto temporale di House of the Dragon episodio 3?

Il salto temporale di House of the Dragon episodio 3: il matrimonio di Viserys Targaryen e Alicent Hightower

Come ci si aspettava dopo la fine dell’episodio 2, re Viserys Targaryen ha sposato Alicent Hightower nel salto temporale di House of the Dragon episodio 3. Grazie a queste nozze Lord Otto Hightower, padre della sposa, ha potuto consolidare la posizione della propria famiglia, dandole ulteriore prestigio agli occhi del popolo. Tuttavia, il matrimonio ha anche allontanato Rhaenyra sia da suo padre che da quella che, fino a pochi anni prima, era la sua più cara amica.

Il tradimento che la principessa ha sentito al momento dell’annuncio del loro matrimonio alla fine dell’episodio 2 ha fatto accrescere l’acredine di Rhaenyra, come è evidente dopo il salto temporale.

I figli di Alicent e Viserys

L’episodio 3 della serie è cronologicamente ambientato attorno al secondo onomastico del principe Aegon Targaryen, suggerendo che Alicent è rimasta incinta di lui quasi subito dopo aver sposato re Viserys. Ora che Viserys ha avuto il “figlio che ha sempre voluto“, il ruolo di Rhaenyra come erede al Trono di Spade è stato offuscato, il che spiega perché la principessa sia rimasta amareggiata dalla nascita del suo fratellastro: i signori del regno, in particolare gli Hightowers, continuano a rivendicare la legittimità della pretesa al trono del giovanissimo Aegon.

Da quando è nato il suo fratellastro, Rhaenyra ha sentito che Viserys non aveva più bisogno di lei, e ha interpretato la sua insistenza nel farla sposare come un modo per sostituirla con Aegon. Tuttavia, Viserys non ha mai vacillato nei due anni trascorsi dalla nascita del principe Aegon e il finale dell’episodio conferma che il re non cambierà idea riguardo a quale dei suoi figli erediterà il regno, nemmeno ora che ha avuto il suo tanto agognato figlio maschio. Il salto temporale rivela anche che Alicent Hightower è rimasta incinta per la seconda volta.

Gli esiti nefasti della guerra nelle Stepstones

Abbiamo già visto che Daemon Targaryen e Corlys Velaryon si sono alleati per combattere insieme la Triarchia e Grahghas Drahar, detto il Nutrigranchi. Ma le cose non sono andate come speravano. Nel salto temporale, Daemon e Corlys hanno perso moltissime battaglie nella Guerra per le Stepstones, generando una crescente frustrazione nei soldati agli ordini di Corlys e Daemon, al punto che il fratello di Corlys, Vaemond, inizia a incitare i soldati a un ammutinamento.

Prima che Daemon entrasse nell’accampamento del Nutrigranchi e ne uscisse vittorioso, il suo esercito aveva solo due settimane, prima di essere costretto ad arrendersi. Il salto temporale ci fa anche capire che Daemon ha combattuto 3 anni, prima di accettare aiuto da Approdo del Re. E in questi 3 anni la rabbia di Daemon si è solo accresciuta. Pertanto, ci si può aspettare uno scontro ancora più aspro tra i due nell’episodio 4 di House of the Dragon.

