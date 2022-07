Gli showrunner di House of the Dragon Ryan Condal e Miguel Sapochnik hanno, recentemente, discusso della “competizione” con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. I due franchise fantasy, infatti, sono pronti per l’uscita la quale si distanzierà di appena due settimana l’una dall’altra.

House of the Dragon è nell’aria già da prima che Il Trono di Spade giungesse a una conclusione controversa nel 2019. Gli Anelli del Potere, invece, ha avuto una lenta gestazione fin dal 2017, quando Amazon Studios ha acquistato i diritti televisivi de Il Signore degli Anelli per 250 milioni di dollari e ha preso un enorme impegno di ben 1 miliardo di dollari per cinque stagioni della serie. Ciò include un budget stimato di 465 milioni di dollari per la sola prima stagione, che è più del costo combinato dell’intera trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson (che potete recuperare su Amazon).

House of the Dragon vs Gli Anelli del Potere: le parole degli showrunner

Sia House of the Dragon che Gli Anelli del Potere introdurranno numerosi nuovi personaggi ed esploreranno gli eventi che hanno plasmato il futuro dei loro rispettivi mondi fantastici, Westeros e la Terra di Mezzo. Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, Ryan Condal e Miguel Sapochnik hanno dichiarato di essere decisamente rilassati riguardo alla potenziale competizione con la serie di Amazon, con Condal che spera che entrambi gli spettacoli fantasy possano avere grande successo dato che lui stesso è un grande fan di Tolkien. Queste le loro parole:

Ryan Condal: “La mia speranza è che entrambe le serie funzionino e trovino un’enorme quantità di fan e una fanbase forte. Penso che più grandi e costose – davvero costose – opere fantasy che funzionano siano in televisione, meglio è per noi fan perché vuol dire farne sempre di più. Voglio disperatamente che Gli Anelli del Potere funzioni. Sarò lì a guardarlo la prima sera in cui sarà disponibile, li guarderò tutti.” Miguel Sapochnik: “Il Signore degli Anelli è un’ottima IP con un ottimo materiale. Non ho idea di cosa abbiano fatto, non sono riuscito a superare The Hobbit, ma penso sia fantastico. Più siamo meglio è, davvero.”

Stando a questi commenti, quindi, gli showrunner di House of the Dragon non sembrano affatto preoccupati di competere con Gli Anelli del Potere. Inoltre, la pressione sembra ricadere maggiormente sulla prima serie dell’universo de Il Signore degli Anelli, che potrebbe diventare la prossima Game of Thrones o una delusione incredibile. Dopotutto HBO ha già raggiunto delle vette altissime di qualità e Amazon sta pagando un prezzo molto alto per entrare nella competizione.

Ricordiamo che House of the Dragon uscirà in Italia il 22 agosto (solo un giorno dopo l’uscita internazionale) su Sky e NOW, mentre Gli Anelli del Potere debutterà su Amazon Prime Video a partire dal 2 settembre.