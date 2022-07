Sarà un’estate ricca di ritorni, ovvero delle nuova stagioni di quegli anime che ci hanno fatto sognare e intrattenuto durante i mesi invernali, ma anche di grandi novità. Tra gli anime che ritornano Made in Abyss 2 e Rent-a-Girlfriend 2, mentre tra le novità spiccano gli adattamenti di RWBY e Fuuto PI. Insomma, sarà davvero un’estate calda quella che ci aspetta. Quindi senza troppi induci, ecco quali sono i 10 anime più attesi dell’estate!

I 10 anime più attesi dell’estate!

Rent-a-Girlfriend 2

Data di uscita: 1 luglio (Crunchyroll)

La seconda stagione di Rent-A-Girlfriend (Kanojo, Okarishimasu), adattamento dell’omonimo manga di Reiji Miyajima, in corso di pubblicazione nel nostro Paese dalla casa editrice J-POP, sarà di nuovo diretta da Kazuomi Koga (Rainy Cocoa, Welcome to Rainy Color) alla TMS Entertainment (in collaborazione con Studio Comet). Mitsutaka Hirota (Anime-Gataris, Nanbaka, The Prince of Tennis II) torna a supervisionare gli script della serie. Kanna Hirayama disegna i personaggi e HYADAIN compone la musica. Lo staff che ritorna include anche il direttore del suono Hajime Takakuwa, il direttore artistico Minoru Akiba, la color key artist Fumiko Ishiguro, il direttore della fotografia Shintaro Sakai e l’editor Yumiko Nakaba.

I membri del cast sono Sora Amamiya (Chizuru Mizuhara), Aoi Yuki (Mami Nanami), Nao Toyama (Ruka Sarashina), Rie Takahashi (Sumi Sakurasawa), Shun Horie (Kazuya Kinoshita), Yukari Nozawa (Nagomi Kinoshita), Masayuki Akasaka (Yoshiaki Kibe) e Gakuto Kajiwara (Shun Kuribayashi).

Kazuya Kinoshita affronterà ancora di più le complicate bugie e gli amori in cui è stato avvolto con le sue amiche a noleggio durante la prima stagione.

Classroom of the Elite II

Data di uscita: 4 luglio (Crunchyroll)

L seconda stagione di Classroom of the Elite (Yōkoso jitsuryoku shijō shugi no kyōshitsu) adattamento della serie di light novel scritta da Syougo Kinugasa e illustrata da Shunsaku Tomose, debutterà a luglio.

Seiji Kishi e Hiroyuki Hashimoto dirigono l’anime a Lerche. Aoi Akashiro cura la composizione della serie, mentre Kazuaki Morita disegna ancora i personaggi. La cantante ZAQ ha annunciato che sta tornando dalla prima stagione per eseguire la nuova sigla di apertura mentre Mai Fuchigami canterà la nuova sigla finale.

Agli studenti della prestigiosa Tokyo Metropolitan Advanced Nurturing High School viene data una notevole libertà – se riescono a vincere, barattare o risparmiare abbastanza punti per farsi strada nei ranghi! Ayanokoji Kiyotaka è atterrato in fondo nella disprezzata Classe D, dove incontra Horikita Suzune, che è determinato a salire la scala fino alla Classe A. Possono battere il sistema in una scuola dove la competizione spietata è il nome del gioco?

Made in Abyss 2

Data di uscita: 6 luglio (Prime Video)

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

La seconda stagione di Made in Abyss, adattamento dell’omonimo manga di Akihito Tsukushi, edito in Italia dalla J-POP (acquistatelo su Amazon) si intitola Made in Abyss: Retsujitsu no Ogonkyo (The Golden City of the Scorching Sun).

Lo staff vede Masayuki Kojima alla regia, Hitoshi Haga come assistente alla regia, Hideyuki Kurata si occupa della composizione della serie, Kazuchika Kise della Produzione IG, Miyao Yamashita del colore, Tsunetaka Ema è il direttore della fotografia, Yō Yamada è il direttore del suono, Toru Noguchi degli effetti sonori, Kevin Penkin della musica, Hiromitsu Iijima è il produttore musicale insieme a Irma la Douce e Kinema Citrus si occupa delle animazioni. Inoltre, Yuka Kuroda si unisce a Kise come secondo character designer. Tornano anche i tre membri principali del cast insieme a diverse nuove aggiunte.

Shadows House 2

Data di uscita: 8 luglio (Crunchyroll)

La seconda stagione dell’adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da Somato e in corso di pubblicazione nel nostro Paese grazie alla J-POP vede il ritorno del cast: Akari Kitō come Kate, Yū Sasahara come Emilico, Ayane Sakura è Louise/Lou, Kōdai Sakai è John/Shaun e Reiji Kawashima è Patrick/Ricky.

Kazuki Ohashi (regista di episodi di Kakegurui, Girlish Number, Ace Attorney 2) ritorna a dirigere la serie presso CloverWorks, mentre Toshiya Ono (The Promised Neverland, Gatchaman Crowds, tsuritama) cura la sceneggiatura. Chizuko Kusakabe (Pumpkin Scissors, Trouble Chocolate) disegna i personaggi insieme a Shihomi Matsubayashi. Kenichiro Suehiro (Cells at Work!, Golden Kamuy, Re:ZERO -Starting Life in Another World-) compone ancora le musiche. ReoNa esegue la sigla di apertura Shall We Dance? che potete ascoltare alla fine del trailer ufficiale, mentre ClariS esegue la sigla finale Masquerade.

Orient (2′ cour)

Data di uscita: luglio (Crunchyroll)

Ritorna l’adattamento anime dell’omonimo manga di Shinobu Ohtaka! La seconda parte dell’anime Orient coprirà la saga conosciuta con il nome di Ferce Battle at Awaji Island. In questa parte dell’opera entra in scena il gruppo di guerrieri chiamato Uesugi Bushi. Si tratta di una delle cinque più grandi Bande di Busis, guidata da Tatsuomi Uesugi. Tra i membri conosciuti, oltre al capitano Tatsuomi Uesugi doppiato da Tomoaki Maeno ci sono Kanetatsu Naoe, la Spada rossa, doppiato da Natsuki Hanae, Kuroko Usami, la Spada verde, doppiato da Yoko Hikasa, Keigo Kakizaki, la Spada blu e Masaki Amakasu, la Spada blu, doppiato da Yoshiki Nakajima.

Tetsuya Yanagisawa (High School DxD) dirige l’anime su sceneggiature supervisionate da Mariko Kunisawa (Ascendance of a Bookworm) presso lo studio A.C.G.T (Ken il Guerriero La Trilogia). Il character design è opera di Takahiro Kishida (Haikyu!!, Jojo – Vento Aureo), mentre Hideyuki Fukasawa (Fate/stay night: Unlimited Blade Works) compone la colonna sonora.

RWBY: Ice Queendom

Data di uscita: 3 luglio (Crunchyroll)

RWBY: Ice Queendom (RWBY: Hyōsetsu Teikoku), il nuovo anime televisivo del franchise RWBY di Rooster Teeth di cui la casa editrice Planet Manga ha pubblicato una serie antologica di quattro volumi, intitolata Rwby: Official Manga Anthology (recuperatelo su Amazon!)

Toshimasa Suzuki (Lagrange – The Flower of Rin-ne, The Price of Smiles) sta dirigendo l’anime alla Shaft. Kenjirō Okada (March comes in like a lion) è accreditato come capo regista. Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica, Fate/Zero, Psycho-Pass) è accreditato per la concettualizzazione dell’anime con Tow Ubukata (Mardock Scramble, Psycho-Pass 2, Ghost in the Shell Arise) che scrive e supervisiona gli script. huke (Black Rock Shooter, Steins;Gate) ha concettualizzato i disegni dei personaggi per l’anime, mentre Nobuhiro Sugiyama (ef: a tale of memories, Arakawa Under the Bridge, March comes in like a lion) sta disegnando i personaggi, mentre serve anche come direttore dell’animazione insieme a Yoshiaki Ito e Hiroki Yamamura. Nobuyuki Takeuchi (Maria Holic, Bakemonogatari) è accreditato per la direzione visiva. Nobuko Toda e Kazuma Jinnouchi stanno componendo la musica. VoidChords feat. L eseguirà la sigla di apertura Beyond Selfs mentre Saori Hayami eseguirà la sigla finale Awake.

RWBY: Ice Queendom’ presenta RWBY in bellissime immagini anime 2D. Immagina un mondo pieno di mostri orribili piegati sulla morte e la distruzione e l’unica speranza dell’umanità dipende da potenti cacciatori e cacciatrici. Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna e Yang Xiao Long sono quattro cacciatrici in formazione i cui viaggi le porteranno ben oltre i confini della loro scuola, Beacon Academy. Anche se ognuna può essere potente da sola, queste quattro ragazze devono superare le forze oscure e lavorare come una squadra se sperano veramente di diventare la prossima generazione di protettori del Remnant.

Fuuto PI

Data di uscita: 1° agosto (Crunchyroll)

Fuuto PI è l’adattamento dell’omonimo manga a cura di Studio Kai e sequel di Kamen Rider W: Fuuto Tantei.

Yousuke Kabashima (character design, chief animation director di Uma Musume Pretty Derby) dirigerà l’anime allo Studio KAI con Ayataka Tanemura come assistente. Tatsuto Higuchi (Revue Starlight, Midnight Occult Civil Servants) è responsabile della composizione della serie assieme al creato del manga originale Riku Sanjō. Hidekazu Ebina (AMAZING STRANGER) sta disegnando i personaggi e funge anche come capo dell’animazione insieme a Sei Komatsubara. Yukiyoshi Shikiji, Kazuhito Tomonaga e Kenta Yokoya sono i principali animatori.

Il cast vede Makoto Furukawa nel ruolo di Ryū Terui, Mikako Komatsu nel ruolo di Akiko Narumi, Kouki Uchiyama nel ruolo di Filippo, Yoshimasa Hosoya nel ruolo di Shotaro Hidari, Akira Sekine nel ruolo di Tokime e Daisuke Ono nel ruolo di Yukiji Bandō.

Nell’ecologica città di Fuuto, dei misteriosi congegni con l’aspetto di chiavette USB chiamate Gaia Memories vengono utilizzati da criminali e altri soggetti interessati in affari loschi per trasformarsi in mostri chiamati Dopants, impossibili da fermare anche dalle forze dell’ordine. Come se non bastasse, le Gaia Memories rilasciano una tossina che fa impazzire l’ospite, fino a metterne a repentaglio la vita. Dopo la morte del suo capo, l’autoproclamatosi detective Shoutaro Hidari e il misterioso Philip investigano sui crimini commessi da questi Dopants, usando a loro volta delle Gaia Memories che, combinate alle loro cinture, permettono loro di trasformarsi in Kamen Rider Double per combattere i Dopants e mantenere Fuuto al sicuro.

The Girl From the Other Side

(Crunchyroll)

Adattamento dell’omonimo manga di Nagabe l’anime è a curato da Wit Studio.

Yutaro Kubo e Satomi Tani saranno i registi e stanno attualmente lavorando al design dei personaggi e alla sceneggiatura. Jun Fukuyama interpreterà il ruolo di Insegnante e Rie Takahashi interpreterà il ruolo di Shiva.

Due regni: quello interno, popolato dalle persone normali, e quello esterno, abitato da persone “maledette”. Al solo tocco, la maledizione viene passata anche a chi è “sano”, trasformandolo velocemente in una creatura simile a un Wendigo: il regno interno ha quindi costruito un muro attorno ai suoi territori per potersi proteggere dal pericolo.

Appena fuori dai confini delimitati dal muro, al limitare di una foresta, vi è un villaggio abbandonato in seguito al diffondersi della maledizione. Qui vive Shiva, una bambina sana, insieme al “Maestro”, uno uomo maledetto che si prende cura di lei. Pur non potendosi nemmeno toccare, i due sembrano aver creato un rapporto che va al di là di apparenze e differenze a favore di affetto, fiducia e gentilezza. I misteri dietro a questa maledizione, tuttavia, sembrano minacciare questo rapporto – così come i pregiudizi dei simili di entrambi.

Shoot! Goal to the Future

Data di uscita: 7 luglio (Crunchyroll)

Shoot! Goal to the Future è il primo nuovo anime dopo 28 anni basato sul manga a tema calcistico di Tsukasa Ooshima Shoot!

Noriyuki Nakamura (film Dragon Slayer The Legend of Heroes, storyboard del film Inazuma Eleven: Saikyo Gundan Oga Shurai) alla regia, Junichi Kitamura (regia degli episodi di I Can’t Understand What My Husband Is Saying) sarà il suo assistente, Yukiko Akiyama (Black Cat) si occuperà del character design, Mitsutaka Hirota (The Prince of Tennis II) si occuperà della composizione della serie, Hiroshi Yamamoto (Yu-Gi-Oh! SEVENS) dirigerà la produzione sonora e Satoshi Dezaki (regista di Captain) sarà il supervisore del progetto. Il gruppo J-pop all at once suonerà il tema di chiusura intitolato RIVALS.

Il cast comprende: Chiaki Kobayashi nel ruolo di Hideto Tsuji, Shunichi Toki nel ruolo di Subaru Kurokawa, Yuki Ono nel ruolo di Jō Kazama, Shimba Tsuchiya è Kōhei Kokubo, Yuichiro Umehara è Atsushi Kamiya e Kousuke Toriumi è Yoshiharu Kubo.

Atsushi Kamiya, un ex capitano della Kakegawa High School e il famoso “capitano coraggioso” di una famosa squadra di calcio italiana e Hideto Tsuji, uno studente del liceo Kakegawa, che sembra disinteressato alla squadra di calcio ormai indebolita… Il loro incontro è l’inizio di una nuova leggenda…

The Maid I Hired Recently Is Mysterious

Data di uscita: 23 luglio (Crunchyroll)

Si tratta dell’adattamento dell’omonimo manga a cura di SILVER LINK in collaborazione con Blade. Mirai Minato è il direttore capo e sceneggiatore dell’anime, mentre alla regia è presente Misuzu Hoshino. L’assistente alla direzione è Yushi Ibe, accompagnato da Machi Yoshino che si è occupato del character design dell’opera. La colonna sonora è stata infine affidata a Koji Fujimoto e Osamu Sasaki.