I film e le serie tv più interessanti in uscita a luglio 2019

Film e serie TV in uscita a Luglio 2019? Ecco la lista di quelli che non potete perdere! E vi diciamo anche cosa entra e cosa esce dal palinsesto di Netflix!

Il mese di luglio è notoriamente una landa desolata per quanto riguarda le nuove uscite nel mercato italiano degli audiovisivi, che raggiunge i suoi minimi annuali proprio durante la stagione estiva, laddove altri mercati sono più attivi. Quest’anno è la prima volta che molte grosse pellicole superano il blocco estivo e vogliono sfidare il caldo e le ferie degli spettatori italiani per cambiare finalmente qualcosa. Nonostante questo, le uscite in sala sono estremamente ridotte, concentrando l’attenzione su poche ma ghiotte pellicole. Situazione analoga per le uscite televisive, ma con grandi ritorni della stagione estiva come Stranger Things e l’attesissimo ritorno della Banda de La casa di carta.

A fine articolo è presente il calendario delle nuove uscite e dei contenuti in scadenza su Netflix, quindi segnatevi sul calendario i titoli più interessanti da recuperare, perché scompariranno presto!

Serie Tv

Legion (FOX, 3 luglio)

La storia di David, il mutante più potente e instabile del pianeta, arriva alla sua terza e finale stagione. Sempre più vicino a prendere il controllo sui suoi poteri, vincendo sui disturbi mentali che lo affliggono da sempre, il nostro stralunato eroe inizia a diventare un personaggio scomodo per chiunque, nemici e amici, vista la portata senza fine dei suoi poteri. Fra viaggi nel tempo, musica synth anni ’70 e scenografie psichedeliche, si conclude una piccola ma imponente serie televisiva su un personaggio dei fumetti, in cui la sperimentazione visiva e narrativa hanno prevalso sul più classico fanservice.

Stranger Things S03 (Netflix, 4 luglio)

Lo show più “estivo” di Netflix torna dopo quasi due anni per la sua attesissima terza stagione, che promette di spingere l’elemento horror e i riferimenti agli anni ’80 come mai prima d’ora: l’anno è il 1985 durante un’estate torrida ad Hawkins in cui i nostri giovani eroi si godono il meritato riposo dopo aver chiuso la porta con il Sottosopra fra piscine e fiere di paese. Ma il terrore dall’altra parte è ancora vivo e trova nuovi modi per penetrare nella nostra dimensione. Riusciranno Undici, lo Sceriffo e i ragazzini di Hawkins a sconfiggere una minaccia immortale come il Mind Flayer?

Charmed (Rai 2, 7 luglio)

Arriva in Italia sulla tv in chiaro Charmed, reboot contemporaneo di Streghe, lo show di culto degli anni ’90. Anche in questo caso la storia segue le vicende delle tre sorelle Mel, Maggie e Macy che scoprono di possedere dei poteri magici dopo la tragica e misteriosa morta della loro madre Marisol. Guidati da un Aangelo chiamato Harry, il trio prende coscienza del suo destino come ultima linea di difesa del genere umano contro le forze dell’occulto nella fittizia cittadina universitaria di Hilltowne. Lo show ha fatto molto discutere al tempo dell’uscita americana per il cambio di etnia delle sorelle (due ispaniche e una afro-caraibica) e un cambio nella sessualità della sorella di mezzo.

La casa di carta Parte 3 (Netflix, 19 luglio)

La serie più discussa del 2018 torna per la sua terza (necessaria?) stagione o parte che dir si voglia, continuando il racconto del Professore e della Banda dopo il riuscito colpo alla Zecca di Stato spagnola. Braccati da tutte le forze di polizia del mondo e sparsi fra i quattro angoli del globo, la Banda si riunisce (insieme a nuove facce, fra cui il chiacchierato Palermo) quando il giovane Rio viene catturato da una milizia privata. Il nuovo colpo messo su dal gruppo non è una rapina qualsiasi, ma una dichiarazione di guerra ai governi del mondo.

Orange is the new Black S07 (Netflix, 26 luglio)

Una delle serie più longeve di casa Netflix raggiunge la sua conclusione con un’emozionatissima ultima stagione: le ragazze della prigione federale di Lichtfield salutano gli spettatori di tutto il mondo con il solito carico di ironia e di sentimenti, mischiati alla voglia di ricominciare una nuova vita. Alcune delle ragazze scontano la loro pena (come la protagonista Piper) e devono re-integrarsi nella società, mentre coloro che sono rimaste dietro le sbarre dovranno convivere con il vuoto lasciato da chi non è più nelle loro vite.

The Boys (Amazon Prime Video, 26 luglio)

L’unica serie originale di Amazon è un cinecomics pensato per annientare qualsiasi altro cinecomics: The Boys. Adattamento della serie a fumetti di Garth Ennis e Scott Derrickson e portato sullo schermo dallo stesso team creativo di Preacher, lo show segue le avventure sconclusionate della squadra del governo con lo stesso nome, un team di metaumani pensato per tenere in riga e reprimere i supereroi classici quando utilizzano i loro immensi poteri per il loro tornaconto personale, invece di perseguire il bene.Violentissima e irriverente, la storia del piccolo Hughie e Billy Butcher sarà un turbinio di follia visiva e sregolatezza.

Film

Annabelle 3 (3 luglio)

La seconda bambola più assassina della storia del cinema torna per il terzo appuntamento al cinema, questa volta portandosi tutto il pantheon di demoni e spiriti dell’universo di Conjuring. Dopo gli eventi del secondo film, la bambola è stata rinchiusa nella casa dei due demonologi interpretati da Vera Farminga e Patrick Wilson. Ma per colpa dell’ingenuità della figlia della coppia, il male si risveglia dentro casa Warren per vendicarsi di coloro che li hanno imprigionati.

Spider-Man: Far from Home (10 luglio)

Dopo gli eventi traumatici di Avengers Endgame, la vita del giovane Peter Parker è cambiata drasticamente, in particolare dopo la scomparsa del suo mentore e padre putativo. Cosa c’è di meglio di una vacanza in Europa per lasciarsi il passato alle spalle? Peccato che il viaggio europeo del tessiragnatele viene interrotto nientepopodimeno che da Nick Fury, che recluta il ragazzo in una missione particolare: sconfiggere gli Elementali, creature sovrannaturali nate dalle spaccature dimensionali generate dallo schiocco del Guanto dell’Infinito. Insieme a lui si unirà nella lotta il misterioso Mysterio, un eroe (o nemico?) giunto da un’altra dimensione.

Edison – L’uomo che illuminò il mondo (18 luglio)

Con colpevole ritardo di quasi due anni, arriva finalmente il film sulla vita di Thomas Edison, interpretato da Benedict Cumberbatch. Il film ripercorrerà la sua impresa tecnologica della corrente e le sue rivalità con Nikola Tesla e altri avversari del settore, pronti a conquistare il posto nella storia del mondo.

Serenity (18 luglio)

Da Steven Knight (Locke) arriva un film poco convenzionale e da una trama parecchio coraggiosa, ricalcando lo stile dei noir cinematografici degli anni ’50 e ’60, con un duo di star inedito. Serenity è la storia di John, interpretato da Matthew McConaughey, che vive una vita tranquilla e lontana dai problemi su un’isola tropicale dopo essersi lasciato alle spalle il passato. Un giorno però la ex moglie (Anne Hathway) lo rintraccia proponendogli un favore estremo: sotto lauto compenso, la donna chiede a John di uccidere il suo nuovo violento marito, inscenando un incidente in mare aperto. Accetterà o meno questa proposta?

Men in Black – International (25 luglio)

Il mese si conclude con il secondo rilancio del franchise dei Men in Black, l’organizzazione segreta di agenti segreti che investiga sui casi di alieni nascosti sulla Terra o che la vogliono minacciare. Lontani dalla sede americana che tanto conosciamo grazie agli agenti J e K, ci spostiamo in Inghilterra per seguire le vicende degli agenti M (Tessa Thompson) e H (Chris Hemsworth) intenti a risolvere un complotto internazionale in varie parti del mondo. Sebbene la qualità della pellicola è stata già messa in discussione oltreoceano, la coppia di attori protagonisti pare aver convinto tutti, dopo l’assaggio avuto in Thor Ragnarok.

Nuove Uscite Netflix

1 luglio

Riverdale S02

Sette anime

Requiem for a dream

La mia Africa

The Croods

Ken il Guerriero – La leggenda di Hokuto

Elizabeth : The Golden Age

About a boy – Un ragazzo

3 luglio

The Last Czar – Gli Ultimi Zar

4 luglio

Stranger Things S03

10 luglio

Parchís: El documental

12 luglio

Point Blank

16 luglio

Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein

18 luglio

Secret Obsession

19 luglio

Comedians in Cars Getting Coffee

La casa di carta Parte 3

26 luglio

Orange is the New Black S07

30 luglio

Whitney Cummings: Can I Touch It?

Contenuti in scadenza Netflix

1 luglio

Codice Genesi

2 luglio

Pedro galletto coraggioso

Regression

Extraordinary: The Stan Romanek Story

4 luglio

Inside Man

Cinquanta sfumature di nero

6 luglio

The Armor of Light

The Darkness

8 luglio

Gone Baby Gone

The Divergent Series: Allegiant

9 luglio

Mateo

10 luglio

La chiave di Sara

13 luglio

El Capo

21 luglio

Project Runaway

22 luglio

Big Dreams, Small Spaces

Hollywood Darlings

I grandi giardini d’Italia

Monty Don’s French Gardens

23 luglio

Canimals