I Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn twitta indiscrezioni a proposito del nuovo capitolo

Stando alle stesse dichiarazioni di James Gunn, quando I Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà nei cinema, la timeline del Marvel Cinematic Universe sarà al suo apice.

Con l’uscita prevista per il maggio del 2023, il regista ha affermato che la trama del nuovo capitolo della saga de i Guardiani della Galassia si svolgerà, ipoteticamente, “adesso”. Il tutto tramite una vera e propria raffica di tweet, postati durante l’ultimo fine settimana.

will we see a more mature groot in vol.3? — Epaminondas (@cobbvanity) October 10, 2021

Le conferme a tutto questo sono arrivate pochi minuti dopo le “uscite” del regista, mettendo in chiaro anche che il personaggio di Groot subirà un sostanziale livello di crescita. Attualmente, non si sa ancora molto a riguardo della trama de I Guardiani della Galassia Vol. 3, a parte il fatto che verrà girato assieme a uno speciale natalizio del Marvel Cinematic Universe, che lo stesso Gunn consiglia di vedere assolutamente prima del nuovo capitolo de i Guardiani.

Naturalmente, anche a proposito di questo speciale natalizio non si sa ancora granchè, ma secondo James Gunn, verrà introdotto un nuovo personaggio, di cui ancora non è dato sapere il nome, ma che sembra risultare piuttosto “selvaggio”. Al momento, per sua stessa affermazione, il regista non può dire di più a riguardo, anche se, per sua stessa ammissione, vorrebbe davvero tanto svelare i nuovi dettagli della piega che prenderà la saga, sia con l’episodio ufficiale, sia con lo speciale natalizio che, ad ogni buon conto, risulta essere canonico a tutti gli effetti.

Gunn continua a stuzzicare la nostra curiosità, aggiungendo che tutti questi suoi ultimi lavori rientrano in un “piano” architettato ormai da svariati anni, e che non saranno certamente le uniche sorprese che dovremo aspettarci dal Marvel Cinematic Universe.