Nel corso delle ultime ore Oricon ha annunciato i dati ufficiali relativi ai manga più venduti per nel corso del 2021 e in vetta quest’anno spicca la fortunata serie di Gege Akutami ed edita anche in Italia per Planet Manga, Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight.

I manga più venduti del 2021

L’opera manga si attesta al primo posto con più 30 milioni di vendite stimate e tutti i volumi sino ad ora pubblicati, dal 1° al 17°, sono apparsi nella classifica dei 30 volumi singoli più venduti del 2021. Al primo posto, in termini di fumetti singoli di Jujutsu Kaisen, emerge il 14° che ha collezionato un totale di 2.312,250 milioni di introiti.

Al secondo posto tra le serie manga abbiamo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge, che si aggiudica un importantissimo posto di prestigio nonostante il manga concluso e la seconda stagione solo da poco cominciata (ad ottobre 2021). Pertanto, la serie continua ancora ad essere influente tra gli interessi degli appassionati trascinati dall’aurea di interesse offerta dall’opera. Sebbene il secondo posto in termini di serie totale, nel 2021 Demon Slayer si aggiudica invece il primato col volume più venduto, ovvero l’ultimo (23°), per un totale di 5.171,440 milioni di introiti.

Al terzo posto tra le serie manga più vendute spicca la serie del momento di casa Kodansha scritta e disegnata da Ken Wakui, Tokyo Revengers, per un totale di 24.981,486 milioni di copie vendute; al quarto c’è L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama (concluso ad aprile 2021) con 7.332,398 milioni di introiti; al quinto emerge My Hero Academia di Kohei Horikoshi con più di 7.020,361 milioni di copie; al sesto l’immancabile One Piece di Eiichiro Oda con 70.025,83 milioni di copie; al settimo c’è Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto con 5.212,578 milioni di copie; al ottavo Spy x Family di Tatsuya Endo con 4.973,402 milioni di copie; al nono Kingdom di Yasuhisa Hara con 4.672,612 milioni di copie; al decimo Haikyu!! L’Asso del Volley di Haruichi Furudate con 4.345,443 milioni di copie.

Il principe dei manga nel 2021, Jujutsu Kaisen, si ritroverà in questo caso a celebrare il grande conseguimento di manga più venduto con la proiezione del lungometraggio animato prequel rispetto alla serie anime di successo prodotta da Studio MAPPA, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte. Il film animato uscirà nei cinema giapponesi il 24 dicembre. Qui gli ultimi dettagli.