Durante il San Diego Comic-Con 2022, screenrant.com ha parlato con alcuni membri del cast della serie di Prime Video Gli Anelli del Potere per scoprire come sono entrati nel mondo di J.R.R. Tolkien, cosa hanno trovato di diverso dai libri e dai film e quanto possono rivelare sul viaggio dei loro personaggi.

La serie, ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo e considerata il prequel de Il Signore degli Anelli, è pronta ad approdare sulla piattaforma di streaming il prossimo 2 settembre. La storia racconta le vicende connesse a un periodo di transizione, in cui Elfi e Nani non governano più la Terra di Mezzo come una volta. Gli uomini, nel frattempo, hanno iniziato a prosperare sull’isola di Númenor, dando inizio a una potente stirpe di cui Aragorn è un diretto discendente. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere presenta un cast imponente, i cui attori prestano i propri volti a razze diverse per raccontare la storia della Terra di Mezzo.

Gli Anelli del Potere

Il cast de Gli Anelli del Potere

Gli Anelli del Potere mostra un mix di personaggi canonici, già apparsi nei libri e nei film, e figure originali, nate dalle menti dei produttori esecutivi (Jason Cahill e Justin Doble, tra gli altri). Tra questi, ricordiamo la presenza di Nazanin Boniadi che interpreta Bronwyn, un personaggio inedito. Per quanto riguarda la sua figura, l’attrice ha rivelato di essere entrata nel ruolo grazie ai film di Peter Jackson 20 anni fa e di essere un’ammiratrice del regista. Inoltre, a detta sua, il personaggio è molto radicato nel mondo de Gli Anelli del Potere e non è canonico. Per questi motivi è bello da interpretare, secondo l’attrice. Circa la moltitudine di lingue presenti nella serie di Prime Video, quest’ultima ha affermato che ci sono una sfilza di accenti al suo interno e che gli attori hanno usufruito di un’allenatrice dialettale molto brava e in grado di parlare in elfico. Nazanin Boniadi ha poi aggiunto:

Penso che nella serie vi sia un sano equilibrio tra vecchio e nuovo. Guardare gli amati personaggi canonici fondersi e coesistere con i nostri personaggi [quelli inediti], penso sia una cosa originale, bella e fantastica. Non riesco nemmeno a esprimerlo a parole.

Il Re Supremo Gil-galad

Un’altra figura di spessore nella serie degli Amazon Studios è senza dubbio il Re Supremo Gil-galad, interpretato da Benjamin Walker. Nella recente intervista con screenrant.com, l’attore ha raccontato che l’aspetto più divertente del suo lavoro è stato “compiere una ricerca sui testi, riuscendo a rileggerli tutti“.

Per quanto riguarda il personaggio, Gil-galad, Walker ha rivelato che quest’ultimo dovrà affrontare una domanda esistenziale: “Quando hai visto tutte le persone che ami morire più e più volte, come fai a raccogliere la forza per avere speranza?”. L’attore ha aggiunto che “Tolkien comprese l’inevitabilità della resurrezione del male, e per questo Gil-galad in particolare è costantemente vigile. Questo è il prezzo della pace: la vigilanza.”

Eärien

Nel corso del San Diego Comic-Con 2022, anche Ema Horvath, interprete di Eärien, è stata intervistata sulla sua parte nella serie. L’attrice ha affermato che lavorare sui rapporti con Maxim Baldry (Isildur) e Lloyd Owen (Elendil) è stato il vero cuore della sua preparazione al ruolo. Non solo: il suo personaggio si sentirà trascurato dal padre, e ciò la porterà a essere molto suscettibile su alcune cose. Infine, Ema Horvath ha parlato delle differenti lingue che danno vita ai testi di Tolkien de Il Signore degli Anelli.

Avevamo bisogno di un nuovo alfabeto per Númenor, perché nessuno l’ha mai visto. Daniel Reeve, creatore della calligrafia di Bilbo Baggins, l’ha realizzato. Il mio personaggio scrive e disegna molto, quindi sono stata uno dei fortunati ad aver imparato a riportare il linguaggio sulla “carta”.

Isildur nel cast de Gli Anelli del Potere

Ora è la volta di Maxim Baldry (Isildur), il quale ha dichiarato che la figura da lui interpretata sarà in lutto nella prima stagione perché ha perso sua madre. Di seguito potete leggere le sue parole:

In realtà non mi rendevo conto che fosse così vulnerabile. Penso che la sua relazione con il padre sia tesa, perché ci sono cose non dette tra loro. Non penso che ci sia una buona comunicazione; le comunicazioni sono interrotte. Ma c’è una connessione profonda con sé stesso che sa di voler scoprire in quel luogo. Non sa bene cosa sia, ma sta cercando di fare la cosa giusta per realizzare il sogno di suo padre. Capisce anche che forse c’è qualcos’altro là fuori per lui.

Elendil

Lloyd Owen è Elendil, il bisnonno di Aragorn. L’attore ha dichiarato che il suo personaggio è un abile marinaio rimasto vedovo e sta cercando di allevare tre figli, i quali stanno lottando con il proprio dolore, causando un po’ di problemi in famiglia. Questa turbolenza si riflette nella situazione attuale di Númenor. Come vedremo all’inizio della serie, è una realtà sul filo del rasoio tra una visione più nazionalista dell’isola – le persone chiamate gli Uomini del Re – e coloro che sono più fedeli agli Elfi – chiamati, appunto, Fedeli. Elendil si trova proprio nel mezzo: dovrebbe far parte del nuovo Númenor, ma il suo cuore è Elfico, il suo cuore è Fedele. Quindi, è in costante lotta tra la sua mente e il suo cuore.

Puntando lo sguardo verso le numerose lingue presenti ne Gli Anelli del Potere, l’attore gallese ha ammesso che è stato meraviglioso impararne una nuova e parlarla, specificando di aver trovato molte somiglianze con la sua lingua di origine.

The Stranger

Daniel Weyman è “The Stranger“, un personaggio che, in fondo, ha uno scopo molto profondo e primordiale nella vita: ha bisogno di realizzare una certa cosa. “Ho iniziato ad attingere dal suo desiderio, e a sentirlo dentro. Da qui tutto ha preso forma”, ha detto l’attore, aggiungendo:

Penso che per me sia stato davvero importante vestirne i panni. Costume, capelli e trucco, o dialetto e movimento: tutte queste cose derivavano dal pensiero primordiale del ‘So cosa devo fare qui. So per cosa sono qui’. È una gioia per un attore, perché ci sono alcuni personaggi che non sanno quale sia il loro scopo. Non sanno quali siano i loro desideri. Penso che nella serie vedremo il modo in cui avrà un impatto sulle comunità intorno a lui, e sarà drammatico. Impareremo, impareremo e impareremo, e scopriremo cosa sta succedendo, anche se in maniera lenta.

Nel cast de Gli Anelli del Potere anche Marigold Brandyfoot

Gli Anelli del Potere

Infine, Sara Zwangobani ha parlato del suo personaggio, Marigold Brandyfoot (un Harfoot), rivelando in un primo momento di aver letto i libri di Tolkien sin da giovane. Per quanto riguarda la famiglia Brandyfoot ne Gli Anelli del Potere, l’attrice ha dichiarato:

Hanno vissuto lo stesso stile di vita per molte generazioni. Si aspettavano che quel modo di vivere continuasse, e poi succede qualcosa che ne sconvolge l’equilibrio. Parte della lotta riguarda la diversità di pensiero: alcune persone nella famiglia sono davvero pronte ad abbracciare il nuovo, mentre altre, come Marigold, stanno solo cercando di proteggere ciò che hanno. È qui che risiedono le vere sfide.

