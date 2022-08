Abbiamo già parlato di tanti personaggi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ma sino a questo momento non abbiamo mai affrontato la realtà che vive Isildur, interpretato nella serie di Prime Video da Maxim Baldry. Proprio quest’ultimo, nel corso di un’intervista con screenrant.com tenutasi al San Diego Comic-Con 2022, ha parlato del destino del suo personaggio nella prima stagione della serie degli Amazon Studios.

Prima di proseguire con le parole dell’attore, ricordiamo che nel 2017 Amazon ha acquisito i diritti televisivi dei romanzi de Il Signore degli Anelli di Tolkien per un totale di 250 milioni di dollari. Al momento sono previste ben cinque stagioni de Gli Anelli del Potere, che ripercorreranno tutta la Seconda Era della Terra di Mezzo senza farsi mancare importanti flashback sulla Prima Era. Gli eventi descritti nella nuova produzione degli Amazon Studios si svolgono migliaia di anni prima dei film de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit diretti da Peter Jackson.

Durante la suddetta intervista, Maxim Baldry ha detto qualcosa in più sul suo ruolo e su ciò che la prima stagione ha in serbo per il suo personaggio. Di seguito potere leggere le sue parole:

Isildur è in lutto nella prima stagione; ha perso sua madre. In realtà non mi ero reso conto che fosse così vulnerabile. Penso che la sua relazione con il padre sia tesa, perché ci sono cose non dette tra loro. Non penso che ci sia una buona comunicazione; è come se le comunicazioni fossero interrotte. Ma c’è una connessione radicata con sé stesso che sa di voler scoprire proprio lì. Non sa bene cosa sia, ma sta cercando di fare la cosa giusta per realizzare il sogno di suo padre. Capisce anche che forse c’è qualcos’altro che lo aspetta là fuori.