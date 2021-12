Il nuovo trailer per la parte 2 della stagione finale de L’Attacco dei Giganti

I portali social ufficiali dei progetti anime dedicati a L’Attacco dei Giganti hanno da poco svelato il nuovo trailer per la parte 2 della stagione finale ispirata al concluso manga omonimo di Hajime Isayama ed edito in Italia per Planet Manga.

La serie anime debutterà in Giappone, e contestualmente mediante sottotitoli in italiano su Crunchyroll, il 9 gennaio 2022 con l’episodio numero 76 intitolato Danzai (Condanna). Secondo le ultime indiscrezioni, ancora, la seconda parte dovrebbe essere composta da un totale di 12 episodi.

Ecco di seguito a voi il trailer diffuso anche dal profilo ufficiale Twitter giapponese dell’adattamento a cura di Studio MAPPA:

TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season Part 2

PV第2弾公開! TVアニメ「進撃の巨人 The Final Season」

第76話「断罪」NHK総合にて

1月9日(日)24時5分放送開始! Anime "Attack on Titan" The Final Season Part 2 Official Trailer 2 has been released!https://t.co/HIFZDgonpR#shingeki pic.twitter.com/Oe9kpaH6F4 — アニメ「進撃の巨人」公式アカウント (@anime_shingeki) December 21, 2021

Ricordiamo che in attesa dell’inizio della spettacolare seconda parte, per ingannare l’attesa, sono disponibili gli OAD de L’Attacco dei Giganti sempre su Crunchyroll. Cliccate qui per apprendere tutti i dettagli in merito.

La stagione finale de L’Attacco dei Giganti

La stagione finale, il cui obiettivo è quello di adattare la conclusione del manga arrivata ad aprile 2021, è prodotto da Studio MAPPA e la prima parte è andata in onda tra il 7 dicembre 2020 e il 29 marzo 2021. La prima parte stagione finale è disponibile integralmente per la visione sia con sottotitoli che con doppiaggio su VVVVID e Prime Video (Amazon). Da poco è visibile anche su Netflix

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Lo staff principale de L’Attacco dei Giganti – stagione finale include il regista Yuichiro Hayashi, il character designer Tomohiro Kishi, il capo dell’animazione Daisuke Niinuma, l’art director Kazuo Ogura, il 3D CG director Takahiro Uezono, lo sceneggiatore Hiroshi Seko e i compositori di musica Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto.

L’Attacco dei Giganti: manga e anime

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito interamente da Planet Manga con 34 volumi disponibili.

Invitiamo ad acquistare qui su Amazon lo sconvolgente ultimo volume che chiude il capolavoro.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte esordirà a gennaio 2022.

Il franchise ha anche ispirato videogame, merchandise e tanto altro.

Ecco una trama dell’opera: