Sony Pictures e Marvel Studios hanno rivelato il poster italiano di Spider-man: No Way Home in cui fanno bella mostra di sé sia Doc Ock che Goblin. Vi ricordiamo subito la sinossi ufficiale del terzo capitolo dello “Spider-man del MCU”.

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home

Il poster italiano di Spider-man: No Way Home con Doc Ock e Goblin

Il poster italiano di Spider-man: No Way Home vede Peter Parker indossare il nuovo costume di Spider-man e affrontare due dei suoi nemici classici che, come lasciato intuire dal trailer che potete recuperare nel nostro articolo dedicato, provengono da altri universi.

Eccovi il poster:

Il poster inoltre conferma la data di uscita italiana: 16 dicembre.

In Spider-Man: No Way Home Peter decide di rivolgersi al Doctor Strange con una richiesta piuttosto insolita, ossia quella di far perdere memoria della sua identità segreta a tutta la popolazione mondiale, inclusi quindi i suoi amici. L’incantesimo però sembra andare per il verso sbagliato, creando un paradosso nei Multiversi già pesantemente compromessi dopo gli eventi visti nella serie TV Loki. Per affrontare la nuova minaccia Spidey avrà dalla sua anche nuovi costumi realizzati per l’occasione, inclusa una terza suit che sembra essere davvero all’avanguardia.

Spider-Man: No Way Home

Secondo Tom Holland, Spider-Man: No Way Home è la fine di un franchise:

Abbiamo tutti trattato No Way Home come la fine di un franchise. Penso che se fossimo abbastanza fortunati da immergerci di nuovo in questi personaggi, ne uscirebbe una versione molto diversa. Non sarebbe più la trilogia di Homecoming. In questa eventualità, gli daremmo un po’ di tempo e cercheremmo di costruire qualcosa di diverso, cambiare il tono film. Non so se questo accadrà o meno. Ma stavamo sicuramente trattando No Way Home come se tutto dovesse finire, e sembrava proprio così.

Tom Holland ha debuttato come Spider-Man in Captain America: Civil War del 2016 dopo un accordo tra la Marvel e la Sony per permettere a Peter Parker di apparire nel Marvel Cinematic Universe. L’anno successivo, ha recitato nel suo primo film da solista, Spider-Man: Homecoming, ma prima della sua uscita, l’attore si era lasciato sfuggire che era prevista una trilogia:

C’è ancora molto spazio per Peter Parker e Spider-Man, specialmente, per crescere in questi prossimi due film. La storia non è sicuramente finita con Spider-Man: Homecoming, e, uh, non vedo l’ora di esplorare i diversi modi in cui può crescere e attraversare la pubertà, credo, e, um, sì, sarà un paio di film emozionanti.

Spider-Man: No Way Home

Poco dopo l’uscita di Spider-Man: Far From Home, tuttavia, Marvel e Sony avevo rinegoziato i diritti cinematografici dell’Uomo Ragno e, per diversi mesi, il futuro dell’arrampicamuri è stato in bilico. La situazione è stata risolta nel settembre 2019, in gran parte grazie a Tom Holland che ha fatto da mediatore tra l’allora CEO della Disney Bob Iger e il presidente della Sony Pictures Tom Rothman.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios/Marvel Chief Creative Officer, dopo la stipula del nuovo accordo aveva dichiarato:

Sono entusiasta che il viaggio di Spidey nel MCU continuerà, e io e tutti noi dei Marvel Studios siamo molto entusiasti di poter continuare a lavorarci. Spider-Man è una potente icona ed eroe la cui storia attraversa tutte le età e il pubblico di tutto il mondo. Si dà anche il caso che sia l’unico eroe con il superpotere di attraversare gli universi cinematografici, quindi mentre la Sony continua a sviluppare il proprio Spidey-verse non si sa mai quali sorprese potrebbe riservare il futuro.

Vi ricordiamo che il film è co-prodotto da Columbia Pictures e Marvel Studios e distribuito da Sony Pictures e oltre Tom Holland nel cast troveremo Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Jamie Foxx (confermato nei panni di nuovo di Electro) e Tony Revolori. Amy Pascal e Kevin Feige produrranno la pellicola.