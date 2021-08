Ecco il trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home

I Marvel Studios hanno appena pubblicato il trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, nuovo attesissimo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland nei panni di Peter Parker.

Il trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home

A seguito delle dichiarazioni di Mysterio (Jake Gyllenhaall) nel finale di Spider-Man: Far From Home, ora tutti conoscono la vera identità di Spider-Man. Peter Parker, schiacciato dal peso di questa situazione, chiede aiuto al Dottor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), il signore supremo delle Arti Mistiche, che aprirà al giovane le porte del Multiverso.

Il trailer di Spider-Man: No Way Home è stato preceduto dalla pubblicazione di alcune foto di materiali pubblicitari e merchandise che hanno, per esempio, anticipato i nuovi costumi che Peter Parker/Spider-Man utilizzerà nel film. LEGO ha anche svelato quelli che saranno i nuovi set tratti dal film.

Il film inoltre dovrebbe riportare sullo schermo diversi personaggi e attori degli altri film di Spider-Man realizzati da Sam Raimi e da Marc Webb. Da lungo ormai circolano le voci che insieme a Tom Holland in Spider-Man: No Way Home vedremo tornare anche Toby McGuire e Andrew Garfield, gli altri due attori che hanno interpretato Peter Parker e l’iconico personaggio dei fumetti Marvel. Alfred Molina, l’attore che vestì i panni di Otto Octavius, alias Doctor Octopus, ha invece confermato apertamente di avere una parte nel nuovo film dei Marvel Studios.

Oltre Tom Holland, nel cast di Spider-Man: No Way Home vedremo anche Marisa Tomei (Zia May), Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) e Tony Revolori (Flash Thompson)