Werewolf by Nigh, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney Plus il 7 ottobre, è stato presentato come il primo vero racconto a tinte horror del franchise. Ispirandosi al celebre licantropo della Casa delle Idee, Jack Russell, il corto affidato a Michael Giacchino sarà un momento centrale per il contesto cinematografico degli eroi marveliani, non limitandosi a introdurre Lycantropus, come abbiamo sempre conosciuto in Italia Jack Russell, ma facendo comparire altri celebri personaggi del mondo horror marveliano. Nel trailer mostrato durante il D23 Expo, in particolare, un fotogramma ha mostrato un altro celebre personaggio simbolo di questo angolo orrorifico del Marvel Universe, una presenza che ha spinto chiedersi dove abbiamo già visto Man-Thing nel Marvel Cinematic Universe.

Quale sarà il vero ruolo di Man-Thing nel Marvel Cinematic Universe?

Personaggio spesso confuso con Swamp Thing della DC Comics, Man-Thing è stato creato da Stan Lee, Roy Thomas e Gerry Conway. Mostro che vive nelle paludi della Florida, questo essere in origine era uno scienziato, il biochimico Theodore Sallis, che durante un’avventata sperimentazione per produrre un siero che proteggesse dall’inquinamento biochimico si è somministrato un farmaco sperimentale, che ha indotto una mutazione al suo organismo, complice l’esser finito in una palude mistica, le cui forze magiche hanno contribuito a trasformarlo in un essere protettore di quegli ambienti: Man-Thing. Dotato di incredibile forze e di un’affinità con il mondo spettrale, Man-Thing, nel Marvel Universe, rivesta un ruolo particolare: guardiano del Nexus di tutte le Realtà, un punto del multiverso da cui si ha un accesso totale alle diverse dimensioni.

L’introduzione di Man-Thing nel Marvel Cinematic Universe rientra nei piani visti nella Fase Quattro, dove l’elemento horror del franchise sembra esser divenuto centrale nell’evoluzione della saga. Dopo aver presentato Blade nella scena post-credit di Eternals e aver presentato Moon Knight nell’omonima serie, l’arrivo di Jack Russell e Man-Thing in Werewolf by Night rappresenta un altro importante passo per la definizione del comparto ‘mostruoso’ del Marvel Cinematic Universe.

La prima menzione di Man-thing nel Marvel Cinematic Universe risale alla prima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., oggi non più considerata come parte del MCU. In seguito alla caduta dell’agenzia dopo gli eventi di Captain America: Civil War, numerosi documenti secretati diventano di dominio pubblico, e a seguito di questo possiamo sentire Maria Hill, durante una conversazione con Pepper Pots, menzionare più volte la creatura nota come Man-Thing, sostenendo che si trovi sotto controllo nel Frigo, carcere speciale per creature mostruose. Considerato come la serie non sia più ritenuta parte della continuity del franchise, questo riferimento al mostro delle paludi potrebbe non esser visto come parte del percorso di Man-Thing verso la sua apparizione nel Marvel Cinematic Universe.

Diversa la presenza, sottile ma che non sfugge a un occhio attento, della creatura delle paludi in Thor: Ragnarok, dove il volto di Man-Thing appare assieme a quello di Beta-Ray Bill e di altri lottatori celebri di Sakaar nella torre del Gran Maestro. Come Man-Thing sia arrivato sul pianeta non è chiaro, forse sfruttando la sua capacità di muoversi nel multiverso tramite il teletrasporto, ma questa sua apparizione rimane la prima che possiamo considerare come ufficiale nel Marvel Cinematic Universe.

Se i Marvel Studio hanno deciso di creare un Man-Thing quanto più possibile fedele alla sua controparte cartacea, possiamo attenderci che il personaggio sai il Guardiano del Nexus di tutte le Realtà, e quindi ricollegarlo al settimo episodio di WandaVision, in cui questo luogo viene menzionato in uno degli spot trasmessi sul televisore di Wanda. Il Nexus di ogni Realtà, nei comics, è un luogo mistico sito nelle Everglads, palude in Florida, introdotto per la prima volta in Fear #11, e che consente a chiunque di viaggiare per il multiverso. La presenza di questo elemento potrebbe rendere ancora più importante la presenza di Man-Thing nel Marvel Cinematic Universe, soprattutto rivelandosi un altro punto di forza nel consolidare un aspetto a lungo incensato come il multiverso, ma che a oggi non ha mostrato di esser così centrale nello sviluppo del franchise.

