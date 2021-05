Il trailer de Gli Eterni, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe

Marvel e Disney hanno diffuso il primo trailer de Gli Eterni, film diretto dalla regista Premio Oscar Chloé Zhao e che porterà per la prima volta sul grande schermo i personaggi ideati da Jack Kirby negli anni ’70.

Gli Eterni: il trailer e il cast

Gli Eterni è diretto da Chloé Zhao da una sceneggiatura scritta da Matthew e Ryan Firpo e ha tra gli interpreti Gemma Chan nei panni di Sersi, Richard Madden nei panni di Ikaris, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo, Lauren Ridloff nei panni di Makkari, Brian Tyree Henry nei panni di Phastos, Salma Hayek nei panni di Ajak, Lia McHugh nei panni di Sprite, Don Lee nei panni di Gilgamesh, Angelina Jolie nei panni di Thena, Barry Keoghan nei panni di Druig e Kit Harington nei panni di Dane Whitman (alias Black Knight). Il film, se non ci saranno rinvii, arriverà nelle sale il 3 novembre.

Eccovi il trailer:

Parlando con Variety, Feige ha continuato a parlare della pellicola, affermando che sarà fortemente ispirato dalle opere di Jack Kirby e porterà all’interno del Marvel Cinematic Universe un nuovo modo di effettuare le riprese in esterni.

Ricordiamo che nelle nuove uscite cinematografiche e streaming ufficializzate da Disney (le trovate in questo nostro articolo), il prossimo film Marvel sarà Black Widow, in uscita a luglio seguito poi da Shang-Chi, in arrivo a settembre.

Chi sono Gli Eterni?

Gli Eterni, infatti, sarebbero il prodotto di un esperimento dei Celestiali, razza di semidei, che agli albori della vita umana sulla Terra decisero di infondere in alcuni umani la possibilità di poter controllare il potere cosmico, una forza simile a quella che anima le Gemme dell’Infinito. La loro nascita era dovuta alla volontà dei Celestiali di bilanciare la creazione di un’altra specie, i Devianti, geneticamente instabili e dalle fattezze mostruose.

Questi umani acquisirono dei poteri unici, oltre ad una longevità tale da renderli pressoché immortali. Consci di avere un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’umanità, pur sentendosene in un certo senso separati, non persero quel senso di familiarità che portò alcuni di loro a trovare l’amore presso gli umani.

