In occasione del panel Marvel al CCXP 2022 in Brasile è stato finalmente mostrato il trailer dell’attesissimo Guardiani della Galassia Vol. 3, capitolo conclusivo del franchise scritto e diretto da James Gunn. Il video è ricco di battute in pieno stile Guardiani, ma al tempo stesso anticipa la fine di un’era oltre a segnare il debutto di Adam Warlock, interpretato da Will Poulter.

Adrenalina e pericoli nel trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3

Il trainer pone molto rilievo sulle origini di Rocket Racoon e sugli esperimenti che lo hanno fatto diventare quello che è adesso. Peter Quill (Chris Pratt) cerca in tutti i modi di riconquistare Gamora (Zoe Saldana), mentre per la prima volta vediamo Drax (Dave Bautista) in grande difficoltà. Dopo uno speciale natalizio all’insegna del divertimento, adesso i Guardiani dovranno affrontare una delle più grandi sfide da quando sono diventati un team. Sui social James Gunn ha così commentato: “Siamo pronti a completare la promessa. La fine della trilogia, tutti insieme per un’ultima volta. Noi siamo Groot”.

Il villain di Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l’Alto Evoluzionario, interpretato da Chukwudi Iwuji, attore visto nella serie per HBO Max Peacemaker e grande amico di James Gunn. Creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1966, l’Alto Evoluzionario comparve per la prima volta nei fumetti Marvel in The Mighty Thor #134. Herbert E. Wyndham era un umano che durante i suoi studi ad Oxford sviluppò un particolare interesse per le teorie del genetista Nathaniel Essex, studioso che a fine ‘800 aveva teorizzato la comparsa dei mutanti.

On May 5 we fulfill the promise; the completion of the trilogy; the end of an era. The last ride. We are Groot. ⚔️ #VOL3 #GuardiansoftheGalaxyVol3 pic.twitter.com/9dE1Q90v45 — James Gunn (@JamesGunn) December 1, 2022

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà il secondo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania e arriverà nelle sale il 5 maggio 2023. Il film avrà un tono molto più oscuro rispetto ai precedenti e alzerà di molto la posta in gioco per tutti i personaggi coinvolti. Chris Pratt, interprete di Star-Lord, non si è lasciato andare a mezzi termini, definendo il nuovo lavoro di Gunn un vero capolavoro.