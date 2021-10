Il trailer di The Expanse 6, la stagione finale della serie sci-fi di Amazon Prime Video

In concomitanza con il New York Comic Con, in corso di svolgimento nella Grande Mela in queste ore, nella nottata italiana, Amazon Prime Video ha diffuso il primo trailer di The Expanse 6. Stiamo ovviamente parlando dell’acclamata serie di fantascienza che la piattaforma streaming ha recuperato dopo la cancellazione avvenuta nel 2018, alla fine della terza stagione, da parte del network SyFy.

Il trailer di The Expanse 6 e i primi dettagli

Il trailer rivela la data di uscita di The Expanse 6, che ricordiamo sarà l’ultima stagione della serie e sarà composta da soli 6 episodi per lasciare il posto ad uno spin-off, debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 10 dicembre.

In The Expanse 6 il sistema solare è ormai apertamente in guerra a causa dei devastanti attacchi portati sia alla Terra che a Marte da Marco Inaros (Keon Alexander) e dal suo gruppo. L’equipaggio della Rocinante è ormai allo sbando mentre Chrisjen Avasarala, tentando il tutto per tutto, affida all’ex-marine Bobbie Draper una missione sotto copertura che potrebbe però cambiare le sorti del conflitto. Intanto Drummer e ciò che resta della sua famiglia sono in fuga dopo il tradimento consumato contro Marco mentre su un remoto pianeta emerge un nuovo potere.

Eccovi il trailer di The Expanse 6:

A proposito di The Expanse

The Expanse è basata sulla serie di libri (acquistate il primo su Amazon) del collettivo che si firma James S.A. Corey. Finora sono stati adattati i primi 6 libri. Dopo il sesto libro c’è un notevole salto temporale delle vicende è probabile quindi che Amazon Prime Video abbia optato per uno “spin-off” chiudendo la serie principale

The Expanse si ispira a una concezione di science fiction più vicina a quella anglofona del termine, ossia una finzione in cui la scienza abbia un ruolo centrale. Un senso che, secondo alcuni critici, si perde nella traduzione italiana fantascienza, in cui si percepisce la presenza di una scienza fantastica, irrealizzabile. The Expanse, invece, si inserisce nella tradizione della sci-fi futuribile da cui sono emersi universi narrativi come quello di Star Trek.

