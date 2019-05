In Star Wars L’ascesa di Skywalker: ci saranno Carrie Fisher e figlia

J.J. Abrams, regista di Star Wars, avrebbe affermato che Billie Lourd, avrebbe chiesto di poter apparire in una delle scene di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, insieme alla defunta madre, Carrie Fisher.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, il regista della saga di Star Wars, J.J. Abrams, avrebbe rivelato alcune proposte fatte direttamente da Billie Lourd alla produzione. Sembrerebbe che l’attrice avrebbe chiesto di poter apparire in una delle scene di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, insieme alla defunta madre, Carrie Fisher. Il regista ha confermato che effettivamente, ci sarà il ritorno di Fisher nei panni di Leila, nonostante lui sarebbe stato disposto a scrivere delle scene che avrebbero evitato l’incontro tra Billie Lourd e sua madre. Ma è stata l’attrice stessa a volerlo fortemente, infatti avrebbe affermato:

“Voglio essere in scene con lei. Lo voglio per i miei figli. Voglio che la vedano.”

Il ritorno di Leila, sarà possibile utilizzando le scene eliminate dal Risveglio della forza e a tal proposito, Abrams non avrebbe nascosto la difficoltà di scrivere scene utilizzando i filmati girati in precedenza con Fisher, in quanto ha dovuto lavorare molto sulle varie inquadrature e sulle luci per avere un risultato finale abbastanza credibile.

Il capitolo conclusivo di Star Wars: L’ascesa di Skywalker debutterà nelle sale cinematografiche a dicembre prossimo, in Italia precisamente il 18 dicembre. E ricordiamo che a far parte del cast torneranno Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, e Billie Lourd. Mentre, vedremo alcuni nuovi personaggi, come Keri Russell, Richard E. Grant, Naomi Ackie, Matt Smith e Dominic Monaghan. Faranno ritorno anche Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams il quale interpreterà nuovamente Lando Calrissian.

Voi cosa ne pensate? E cosa vi aspettate nel capitolo finale della saga degli Skywalker? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.