Iniziate le riprese di Black Adam! The Rock condivide il primo ciak dal set

Il film su Black Adam ha vissuto un vero e proprio calvario produttivo nel corso degli ultimi anni, ma i fan potranno finalmente vedere il noto antieroe della DC sul grande schermo. La pellicola sarebbe dovuta uscire quest’anno, ma l’emergenza sanitaria ha costretto la Warner a cambiare i piani in corso d’opera.

Black Adam arriverà nelle sale il 29 giugno 2022 e l’annuncio è stato dato in maniera elettrizzante dal protagonista, il mitico Dwayne “The Rock” Johnson. Proprio quest’ultimo ha appena confermato l’inizio delle riprese, condividendo su Instagram il primo ciak ufficiale dal set e dichiarandosi estremamente orgoglioso del progetto.

The Rock ha voluto elogiare lo staff tecnico, in particolar modo il regista Jaume Collet-Serra e il direttore di fotografia Lawrence Sher, nominato agli Oscar per il suo lavoro sopraffino in Joker (2019). L’attore si sta inoltre sottoponendo a un regime atletico

Black Adam, finalmente iniziate le riprese del film

Nel cast di Black Adam faranno il loro debutto assoluto grandi personaggi dell’universo fumettistico come Dr. Fate, interpretato da Pierce Brosnan, e Hawkman, nei cui panni troveremo Aldis Hodge. Ci saranno poi Sarah Shai come Isis, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher e Quintessa Swindell in quelli di Cyclone.

Black Adam sarebbe dovuto originariamente essere il villain del sequel di Suicide Squad, ma il progetto fu definitivamente scartato e rimpiazzato con il nuovo film affidato a James Gunn, di cui il trailer Rated R ha segnato il record di visualizzazioni.

Sarà dunque un 2022 con i fiocchi in casa DC Comics. Oltre a Black Adam, i fan sono in trepidante attesa di vedere Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro in The Batman, in uscita a marzo, e di The Flash, film che continuerà il progetto del multiverso e con molta probabilità andrà a resettare la linea temporale dei vari progetti. Uscirà a luglio.

Occhi puntati anche sul sequel di Aquaman, che conterrà più elementi horror rispetto al predecessore. L’uscita è fissata al 16 dicembre. In attesa di vedere il debutto di Black Adam sul grande schermo, potete recuperare a questo link il Blu-Ray del film incentrato su una delle sue più grandi nemesi, ovvero Shazam.