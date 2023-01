Robert Kirkman, il creatore di Invincible, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del franchise e di come i fan potrebbero vedere prodotti alcuni prossimi episodi contenenti storie originali non viste nel fumetto.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link

Invincible: la serie animata avrà storie originali non viste nel fumetto?

Durante un’intervista esclusiva con CBR, secondo quanto riportato, le menti creative dietro Invincible hanno discusso il futuro del franchise, analizzando quelli che sono gli archi temporali nonché possibili storie originali da portare nello show.

In un’intervista esclusiva con CBR, Robert Kirkman, l’autore dei fumetti di Invincible, si è seduto insieme agli artisti della serie Cory Walker e Ryan Ottley per celebrare il 20° anniversario del lancio della serie, avvenuto il 22 gennaio 2003. Durante l’intervista, i tre sono stati interrogati sull’adattamento animato della serie e se eventuali storie non realizzate nei fumetti avranno nuova vita nello show. Inoltre, hanno discusso se lo spettacolo ha apportato qualche modifica rispetto a ciò che avrebbero voluto per i fumetti. Ecco le parole di Robert Kirkman:

Ci sono alcune storie che ho menzionato in passato, che ho pianificato, e che non ho potuto inserire nei fumetti. Non voglio rovinare le cose, ma è possibile che ci saranno episodi in futuro del tutto originali per lo spettacolo, e scritte da me.

Inoltre, la serie animata presenta tutt’ora alcune differenze rispetto ai fumetti, come alcuni cambiamenti nella cronologia degli eventi, oppure le modifiche effettuate su sui personaggi. Robert Kirkman, insieme agli artisti Ryan Ottley e Cory Walker, hanno parlato di alcune delle modifiche apportate che hanno trovato divertenti o comunque interessanti.

“Debbie [Grayson] si sta rivelando un personaggio molto più forte nello show”, ha detto Kirkman della madre di Invincible, doppiata dall’attore Sandra Oh. “Ci stiamo divertendo molto con lei.”

Infine, nel caso siate appassionati lettori, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare i volumi di Invincible editi in Italia da saldaPress. Gli episodi si Invincible sono invece disponibili su Prime Video.