Fresco da main event per l’edizione del 2021 di SummerSlam, valevole per il WWE Universal Championship di Roman Reigns e, più coerentemente all’oggetto di questo articolo, dal ruolo di nuovo arrivato in Fast & Furious 9 (2021), John Cena ha di recente di chiarato quale personaggio Marvel sarebbe pronto ad interpretare.

John Cena e il MCU: quale personaggio sarebbe pronto ad interpretare?

Intervistato in occasione dello show su YouTube di Esquire’s, Explain This, John Cena ha colto l’occasione per promuovere il suo nuovo film per Hulu, Gli Amici delle Vacanze, ma ha anche risposto a domande e affrontato argomenti di discussione ad esso riferiti come, appunto, la suggestione da MovieWeb secondo la quale il campione WWE sarebbe perfetto per un reboot de La Cosa, componente de I Fantastici 4.

John Cena non ci ha pensato due volte e ha rivelato la sua considerazione in merito questa idea. Ecco le parole nel dettaglio:

Sarei pronto a considerare tutto. Penso che essere aperti a tante opzioni e prospettive sia un buono modo per essere soddisfatti in vita. Questa sarebbe semplicemente una cosa (il gioco di parole con La Cosa è stato sicuramente voluto, ndr.) che prenderei in considerazione perché mi piace essere aperto a cose sempre innovative.

L’attore e wrestler ha, pertanto, confermato che sarebbe interessato eventualmente in futuro ad avere un ruolo nel MCU, ma questo è ancora tutto da valutare e chi vivrà vedrà.

Ricordiamo che John Cena fa parte ufficialmente, invece, del DC Extended Universe dopo aver debuttato in The Suicide Squad: Missione Suicida (2021) di James Gunn nei panni di Peacemaker:

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.

