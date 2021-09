La data di uscita di One Piece Volume 101

Il numero 43 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone e online per l’acquisto, Shueisha rivela che il Volume 101 di One Piece, il manga dei record scritto e disegnato da Eiichiro Oda ed edito in Italia per Star Comics, uscirà ufficialmente in 3 dicembre 2021.

Al momento la copertina rivelata è provvisoria, ma possiamo riguardarla di seguito. In più, ricordiamo, sarà parte di un’illustrazione componibile con le copertine del 99° e 100° volumetto.

Di seguito le copertine 99 e 100:

One Piece: la strada per il Volume 100 in Italia

One Piece si sta avvicinando al Volume 100 anche qui in Italia grazie a Star Comics.

Il Volume 98 e il Volume 99 arriveranno anche in edizione limitata, denominata Celebrate Edition, con un’illustrazione componibile. I due volumi saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online ma la tiratura sarà limitata nel tempo, rendendo disponibile l’edizione celebrativa del numero 98 fino all’uscita del volume 99, mentre l’edizione celebrativa del numero 99 sarà disponibile fino all’uscita del volume 100.

La Celebrate Edition di One Piece 98 è uscita il 25 agosto 2021 (potete acquistarla qui su Amazon). La numero 99 non ha ancora una data.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1026 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 993 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.