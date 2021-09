Pochi minuti fa Disney+ ha ufficialmente confermato la data di uscita di The Book of Boba Fett. Come ben sappiamo si tratta della nuova serie ambientata nell’universo di Star Wars già anticipata in una scena post credit a sorpresa dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian.

Potete vedere tutti i contenuti Disney, Star, Marvel, Star Wars e National Geographic in esclusiva su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.

La data di uscita di The Book of Boba Fett su Disney+

La data di uscita di The Book of Boba Fett è fissata per mercoledì 29 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. Disney+ ha anche diffuso il primo poster della serie:

Ecco anche la prima sinossi ufficiale:

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

A proposito di Boba Fett

Boba Fett (visitate la pagina Amazon con tutti i prodotti a lui dedicati) è fondamentale nell’assalto di Din Djarin alla nave di Moff Gideon tuttavia nel corso dell’episodio non vediamo più né lui né Fennec Shand combattere direttamente preferendo invece prima fare da esca e poi allontanarsi nell’iperspazio. Li ritroviamo entrambi alla fine dell’episodio, per la precisione dopo i titoli di coda. Sono infatti loro i protagonisti dell’incredibile scena finale della seconda stagione di The Mandalorian.

Boba Fett è tornato nella scena finale del nono episodio di The Mandalorian, Lo Sceriffo, con il volto invecchiato e ferito di Temuera Morrison. Tuttavia questo ritorno in scena, e la sua conseguente alleanza, non ha chiarito uno dei misteri che aleggiano da sempre intorno al personaggio: come ha fatto il mandaloriano a sopravvivere alla famelica morsa del Sarlacc a cui era stato dato in pasto?