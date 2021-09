La key visual di Star Wars: Visions rivela i personaggi dell’anime

Lucasfilm ha appena svelato una key visual per il prossimo anime Star Wars: Visions, la prima serie anime ambientata nell’universo di Star Wars che debutterà sulla piattaforma streaming Disney+ questo 22 settembre.

La key visual di Star Wars: Visions

La key visual di Star Wars: Visions svela tutti i protagonisti che compariranno nelle varie puntate dell’anime.

Abbiamo Ronin che brandisce la sua spada laser rossa e il droide compagno R5-D56 che compariranno nell’episodio The Duel di Kamikaze Douga; la bionda Haru con i suoi ornamenti per capelli rossi e il mascherato Vaan protagonisti dell’episodio The Village Bride di Kinema Citrus; il droide T0-B1 dall’omonimo corto creato da Science SARU; Masago, il cattivo dagli occhi verdi che comparirà nell’episodio Akakiri sempre di Science SARU.

Lop è la ragazza coniglio che, insieme al droide arancione TD-4, è la protagonista di Lop & Ocho di Geno Studio (Twin Engine); c’è Boba Fett che comparirà nell’episodio Tatooine Rhapsody di Studio Colorido (Twin Engine) e Karre con la spada laser e il misterioso personaggio mascherato in rosso protagonisti di The Twins di Trigger. Infine ci sono Dan con la spada laser blu, protagonista dell’episodio The Elder sempre di Trigger e Juro, anch’egli con la spada laser blu che comparirà in The Ninth Jedi di Production I.G.

A proposito di Star Wars: Visions

Star Wars: Visions è un’antologia di corti in stile anime ambientata nell’universo di Star Wars, realizzata da creatori nipponici e dai più rinomati studi di animazione del Sol Levante.

Lo scopo della serie è quello di celebrare storie diverse di questo amato universo per questo a tutti i creatori è stata data completa libertà di esplorare l’universo di Star Wars senza necessariamente rientrare nella linea temporale stabilita dalle altre opere.

Disney ha precedentemente descritto così il progetto: “diversi dei principali studi di anime giapponesi che offrono una prospettiva culturale fresca e diversificata.”

L’antologia sarà composta da 9 episodi, di cui potete guardare la sinossi e il trailer a questo nostro articolo, che usciranno il 22 settembre 2021.

