Le colonne sonore di Naruto sono disponibili online

A partire dal 24 settembre 2021 tutte le colonne sonore provenienti dal franchise anime di Naruto, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, sono disponibili online per la prima volta al di fuori del Giappone su tutti i dispositivi di streaming musicale più celebri, ossia Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited, LINE Music e tanti altri.

Precisamente, sono disponibili per l’ascolto ben 19 album composti da Toshio Masuda (per Naruto e i film animati di Naruto), da Yasuharu Takanashi (per Naruto Shippuden e i film corrispondenti, per Boruto: Naruto The Movie e la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations).

Accedete ora sui vostri dispositivi di ascolto musicale preferito per riascoltare a quelle celebri note in salsa ninja che da tanto tempo ci hanno accompagnato e ancora ci accompagnano. Qui se voleste immediatamente raggiungere la pagina dedicata di Spotify.

Naruto

Naruto è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi. In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. Shippuden invece conta, per ora, 393 episodi.

Boruto: Naruto Next Generations – il manga e l’anime

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi sino al Capitolo 51 (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”).

Masashi Kishimoto ha ricoperto il ruolo di supervisore sino al Capitolo 51 divenendo sceneggiatore dal Capitolo 52.

L’opera si pone come seguito al manga NARUTO. Attualmente sono stati pubblicati 62 capitoli, e i primi 59 sono raccolti in 15 volumi. In Italia il manga è edito da Planet Manga con i primi 12 numeri (recuperate qui il 12° su Amazon se foste intenzionati a comprarlo).

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 212 episodi. È visibile in Italia attraverso la piattaforma on-demand digitale di Crunchyroll.

Qui di seguito una sinossi di Boruto: