Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 364 da quale apprendiamo tutte le novità Panini DC Italia di febbraio 2022. Da segnalare la corposa infornata di volumi e proposte dedicate a Batman che segnano la marcia di avvicinamento alla prossima pellicola The Batman ma anche il ritorno, in formato deluxe, di 100 Bullets per Vertigo.

Scopriamo insieme tutte le novità targate Panini DC Italia che ci attendono nel secondo mese dell’anno! Per le novità di gennaio 2022 targate Panini DC Italia invece recuperate il nostro articolo dedicato.

Le novità Panini DC Italia di febbraio 2022

BATMAN 41

Autori: James Tynion IV, Jorge Jiménez, Ricardo López Ortiz

10 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #110 (I)/111 (I)

Infuria la lotta sanguinosa e senza esclusione di colpi fra Batman e il simbolo del Magistero, Peacekeeper-01! Il sindaco Nakano annuncia un giro di vite sui vigilanti mascherati… proprio mentre il Magistero mette nel mirino il Collettivo del Disagio! In tutto ciò, lo Spaventapasseri fa la sua mossa… e Fear State è alle porte! Continua l’emozionante ciclo di Batman delle superstar James Tynion IV e Jorge Jiménez!

BATMAN 42

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora, T. Rex, Meghan Fitzmartin, AA.VV.

24 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1039 (II), #1040 (I), #1038 (II)

Quali sono le conseguenze dell’esplosiva battaglia scoppiata a Gotham City? La prima è che Bruce Wayne dovrà passare il fine settimana in cella: riuscirà a uscirne vivo? Nel frattempo, il Pinguino cerca di trarre vantaggio dal caos in città! Inoltre, la rivelazione delle origini di Vile!

JOKER 4

Autori: James Tynion IV, Sam Johns, Guillem March, Mirka Andolfo

10 febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Joker (2021) #4

Joker e James Gordon si sono finalmente incontrati in Belize, e la resa dei conti può cominciare! L’ex commissario riuscirà finalmente a vendicarsi dopo anni di sofferenze e soprusi? Il Principe Pagliaccio del Crimine è pronto a tutto per sopravvivere, anche a scatenare una battaglia all’ultimo sangue! Ma chi controlla nell’ombra le sorti del duello? E chi vuole la morte del clown?

SUPERMAN 32

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Siya Oum

17 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Action Comics Annual (2021) #1

Speciale Mondoguerra sorge: La Casata di El! Un ritorno al domani di Future State in cui i discendenti di Superman affrontano una minaccia proveniente dal nostro presente! Riuscirà Brandon Kent, l’Uomo d’Acciaio del futuro, a salvare le prossime generazioni? Inoltre, un pizzico di romanticismo con Theand’r, la regina di Tamaran!

SUPERMAN 33

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Michael Conrad, Becky Cloonan, Michael Avon Oeming, AA.VV.

10 marzo 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Action Comics (1938) #1033 (II), Action Comics (1938) #1034

Mondoguerra sorge, parte 5! Gli Stati Uniti e Atlantide a un passo dal conflitto totale, ma Superman non può permetterlo! Intanto, la Fortezza della Solitudine è sotto attacco! In appendice: Midnighter!

BATMAN/SUPERMAN 20

Autori: Gene Luen Yang, Emanuela Lupacchino, Steve Lieber, Darick Robertson

17 febbraio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #19

Per contrastare l’apocalisse che si sta abbattendo su molteplici realtà, Batman e Superman dovranno unire le forze con le loro versioni alternative e visitare Terre sconosciute! Il Mondo del Cavaliere e il Mondo del Domani non sono le uniche creazioni del sinistro Auteur.io… e il despota cibernetico è infine pronto a dare vita alla sua contorta idea di utopia! Unitevi a Gene Luen Yang e a una serie di grandi artisti per visitare l’Archivio dei Mondi!

WONDER WOMAN 24

Autori: Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Travis Moore, Andy MacDonald

24 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #773 (I)/774 (I)

Ad Asgard, tutte le vie del tradimento portano alla Fortezza delle Valchirie! Stanche del loro mondo, le guerriere hanno deciso di scuoterlo dalle fondamenta. È l’inizio di una guerra che nemmeno Wonder Woman può vincere! Diana continua il suo viaggio nell’aldilà, prossima tappa: l’Olimpo!

JUSTICE LEAGUE 21

Autori: Brian M. Bendis, Ram V, Steve Pugh, Xermanico

17 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #61 (II), #62 (II), #64 (I)

L’esordio della nuova squadra di guerrieri in rappresentanza e difesa dei Pianeti Uniti! Superman è in pericolo, e la Justice League potrebbe non essere abbastanza potente per difenderlo! Il piano di Merlino prende forma, mentre la Justice League Dark è bloccata nella Biblioteca di Babele! Brian M. Bendis e Ram V portano avanti le avventure delle due League nel nuovo Multiverso Infinito!

FLASH 22

Autori: Jeremy Adams, Brandon Peterson, Fernando Pasarin, Oclair Albert, AA.VV.

Marzo 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash 2021 Annual (2021) #1

L’avventura nel tempo costringe Wally West ad affrontare il più grande fallimento della sua vita! Nell’ora più buia, Flash riceve l’aiuto di un vecchio amico che credeva perduto per sempre. Un terribile nemico che viene dal passato fa la sua mossa per ottenere il controllo sulla Forza della Velocità. Jeremy Adams conclude la sua prima saga, in un numero extra-large con ospiti d’eccezione!

LANTERNA VERDE 22

Autori: Geoffrey Thorne, Tom Raney, Marco Santucci, Andy MacDonald

Marzo 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern (2021) #5

Indagando sui sospettati dell’attacco terroristico al Corpo delle Lanterne, Jo Mullein si ritrova faccia a faccia con il terribile Sinestro! Possibile che si tratti di un piano ordito dal korugariano per far sì che il Corpo di Sinestro potesse impadronirsi dei settori incustoditi dello spazio? Nel frattempo, John Stewart cerca di uscire dal settore oscuro, senza alcun anello a proteggerlo… e scopre che non tutti ce la faranno!

INFINITE FRONTIER SPECIAL: SECRET FILES

Autori: Joshua Williamson, Stephanie Phillips, Dan Watters, Inaki Miranda, AA.VV.

Marzo 2022 • 17×26, B., 80 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Infinite Frontier: Secret Files (2021) #1

Infinite Frontier 0 ha segnato un vero e proprio nuovo inizio per l’Universo DC… ora è il momento di conoscere meglio i protagonisti delle avventure che leggeremo nei prossimi numeri di DC Crossover! Il direttore Bones si prepara a mostrarci i suoi file segreti e a presentarci personaggi come Roy Harper, Alan Scott e il temibile Psico-Pirata! Inoltre: quali sono le intenzioni del Presidente Superman, autentico faro di speranza per tutto il cosmo?

BATMAN DI SCOTT SNYDER 22

Autori: Scott Snyder, John Romita Jr., Francesco Francavilla, Jock, AA.VV.

10 marzo 2022 • 16×21, B., 104 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: All-Star Batman (2016) #4/6

Si conclude Il mio peggior nemico, con Batman, Duke e Due Facce che si affrontano in una battaglia per l’anima di Harvey Dent! Con assassini che arrivano da tutto il paese, il Pipistrello scoprirà che persino tra i suoi alleati c’è chi potrebbe scegliere il male invece del bene… Jock si riunisce a Scott Snyder per una storia ambientata in Alaska in cui Mr. Freeze è deciso a far vivere all’umanità una nuova era glaciale! Inoltre, continua La ruota maledetta, per i disegni di Declan Shalvey e Francesco Francavilla!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 14

Autori: John Byrne, Jerry Ordway

17 febbraio 2022 • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Action Comics (1987) #597, Superman (1987) #14/15, Adventures of Superman (1987) #437

Lois Lane e Lana Lang a Smallville! Millennium: Superman e Lanterna Verde ai confini dell’Universo! Ali minacciose su Metropolis … “Appuntamento con un eroe”, un articolo di Lois Lane!

BATMAN/CATWOMAN 8

Autori: Tom King, Liam Sharp

10 febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman Catwoman (2021) #8

Tom King e Liam Sharp ci regalano un altro capitolo della magnifica saga che esplora il legame fra Batman e Catwoman! Per Joker e il Fantasma è giunto il momento di confrontarsi. Riuscirà finalmente Andrea Beaumont a vendicarsi del Principe Pagliaccio del Crimine? E che ripercussioni avrà questo duello all’ultimo sangue sul Cavaliere Oscuro e sulla Felina Fatale? Nel frattempo, la Selina Kyle del futuro deve decidere se accettare le severe decisioni di sua figlia Helena e di Dick Grayson!

BATMAN: REPTILIAN 4

Autori: Garth Ennis, Liam Sharp

Febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman: Reptilian (2021) #4

Batman prosegue la sua caccia inoltrandosi nelle fogne di Gotham City. È Killer Croc il mostro che si cela dietro agli attacchi brutali al mondo della malavita cittadina? Una rivelazione sconvolgente attende il Cavaliere Oscuro! Garth Ennis (The Boys) e Liam Sharp (Wonder Woman) stupiscono con un racconto caustico, brutale e ricco di colpi di scena.

SUICIDE SQUAD: CACCIA A JOKER! 2

Autori: Brian Azzarello, Alex Maleev

Febbraio 2022 • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Suicide Squad: Get Joker! (2021) #2

Joker ha messo le mani sul dispositivo in grado di far saltare in aria i componenti della Task Force X! Ora Red Hood, Harley Quinn e gli altri sono costretti a eseguire i suoi ordini… tutto ciò mentre sono braccati da una nuova squadra che intende sostituirli nella caccia al clown! Brian Azzarello e Alex Maleev continuano a rendere uno spettacolare inferno la vita della Suicide Squad!

RORSCHACH 11

Autori: Tom King, Jorge Fornés

Febbraio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Rorschach (2020) #11

Per cercare di capire cosa sia successo nel corso del tentato omicidio del candidato alla presidenza, il detective al lavoro sul caso deve prima risolvere un omicidio effettivamente avvenuto. Come hanno fatto Rorschach e Laura a infiltrarsi in un evento ad alta sicurezza? È il dettaglio fondamentale della vicenda, quello che cambierà ogni cosa! Il penultimo appuntamento della maxi serie firmata da Tom King e Jorge Fornés!

BATMAN: UN CAVALIERE OSCURO 1

Autore: Jock

Marzo 2022 • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Batman: One Dark Knight (2022) #1

L’artista britannico Jock (Joker: Il sorriso che uccide) scrive e disegna un nuovo progetto interamente dedicato al Cavaliere Oscuro! Un temibile prigioniero deve essere trasferito dal carcere di Blackgate, ma cosa accadrebbe se la missione fallisse? Riuscirà Batman a superare la notte in una Gotham City più buia e pericolosa che mai? Una storia imperdibile per chi ha amato Batman: Lo specchio nero e la miniserie dedicata al Batman che Ride!

JOKER: IL SORRISO CHE UCCIDE

Autori: Jeff Lemire, Andrea Sorrentino

Febbraio 2022 • 21,6×27,7, C., 152 pp., col., con sovraccoperta Euro 23,00

Contiene: Joker: Killer Smile (2019) #1/3

Nessuno è mai stato in grado di psicanalizzare Joker! Il dottor Ben Arnell è però convinto di riuscire a svelare cosa si nasconda nella sua insondabile mente malata… Del resto, non c’è modo che il clown possa superare le barriere che lui ha costruito attorno a sé… o che la scorsa notte sia entrato in casa sua, giusto? Finalmente in volume, l’horror psicologico di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino dedicato al Principe Pagliaccio del Crimine!

BATMAN: TRE JOKER

Autori: Geoff Johns, Jason Fabok

Marzo 2022 • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Batman: Three Jokers (2020) #1/3

A grande richiesta, la raccolta completa della miniserie evento di Geoff Johns e Jason Fabok. Batman ha scoperto che esistono ben tre Joker, e il loro piano è in atto da anni! Nemmeno l’aiuto di Red Hood e Batgirl potrebbe bastare! Una storia pazzesca che ha ridefinito per sempre il Principe della Risata!

BEFORE WATCHMEN – COFANETTO COMPLETO

Autori: Darwyn Cooke, Brian Azzarello, J. Michael Straczynski, Len Wein, AA. VV.

Gennaio 2022 • Euro 112,00

Contiene: Before Watchmen: Minutemen/Silk Spectre, Before Watchmen: Dr. Manhattan/Nite Owl, Before Watchmen: Il Comico/Rorschach, Before Watchmen: Ozymandias/ Il Corsaro Cremisi

Tutti i prequel ufficiali di Watchmen in un unico cofanetto! Le origini dei personaggi creati da Alan Moore e Dave Gibbons! La vera storia dei Minutemen, di Ozymandias, di Rorschach e di tanti altri ancora! Quattro volumi imperdibili realizzati da alcuni dei più grandi autori del fumetto americano!

BEFORE WATCHMEN: MINUTEMEN/SILK SPECTRE

Autori: Darwyn Cooke, Amanda Conner

Gennaio 2022 • 17×26, C., 288 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Before Watchmen: Minutemen (2012) #1/6 (I), Before Watchmen: Silk Spectre (2012) 1/4 (I)

Un prezioso volume contenente il prequel ufficiale del capolavoro di Alan Moore e Dave Gibbons! La storia dei Minutemen raccontata da Nite Owl: tragedie, tradimenti e bugie. La psichedelica avventura della seconda Silk Spectre! Due storie magnifiche realizzate dal compianto Darwyn Cooke e da Amanda Conner!

BEFORE WATCHMEN: IL COMICO/RORSCHACH

Autori: Brian Azzarello, J.G. Jones, Lee Bermejo

Gennaio 2022 • 17×26, C., 256 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Before Watchmen: Comedian (2012) #1/6 (I), Before Watchmen: Rorschach (2013) #1/4 (I)

Alla scoperta della vita segreta del Comico in un’America persino più folle di lui. E a proposito di follia: le sempre più violente avventure del brutale vigilante Rorschach! Due facce della stessa medaglia nel mondo di Watchmen. Storie realizzate da Brian Azzarello con le matite di J.G. Jones e Lee Bermejo!

BEFORE WATCHMEN: DR. MANHATTAN/NITE OWL

Autori: J. Michael Straczynski, Adam Hughes, Andy Kubert, Eduardo Risso, AA.VV.

Gennaio 2022 • 17×26, C., 288 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Before Watchmen: Dr. Manhattan (2013) #1/4 (I), Before Watchmen: Nite Owl (2012) #1/4 (I), Before Watchmen: Moloch (2013) #1/2 (I)

Uno sguardo illuminante nella mente del Dr. Manhattan: tra il collasso del tempo e l’esplosione di infinite possibilità! Le origini del secondo Nite Owl! Il racconto della vita di Moloch! Tre storie scritte da J. Michael Straczynski e disegnate da leggende dei comics!

BEFORE WATCHMEN: OZYMANDIAS/IL CORSARO CREMISI

Autori: Len Wein, Jae Lee, Steve Rude, John Higgins

Gennaio 2022 • 17×26, C., 256 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Before Watchmen: Ozymandias (2012) #1/6, Before Watchmen: Dollar Bill (2013) #1, Before Watchmen: Minutemen (2012) #1/5 (II), Before Watchmen: Silk Spectre (2012) #1/4 (II), Before Watchmen: Comedian (2012) #1/4 (II), Before Watchmen: Nite Owl (2012) #1/3 (II), Before Watchmen: Rorschach (2012) #1/3 (II), Before Watchmen: Dr. Manhattan (2012) #1/3 (II), Before Watchmen: Moloch (2012) #1/2 (II)

Come nacque il folle piano di Ozymandias per salvare il mondo? Chi era davvero Dollar Bill? La risposta a queste e altre domande in un volume che contiene inoltre una storia speciale dedicata al Corsaro Cremisi. Testi del supervisore di Watchmen, Len Wein!

IL SINDACATO DEL CRIMINE: IL NEW DEAL

Autori: Andy Schmidt, Kieran McKeown, Bryan Hitch

Febbraio 2022 • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Crime Syndicate (2021) #1/6

Gli eventi di Batman: Death Metal hanno riportato in auge Terra-3, un mondo dove non esiste giustizia! Ultraman, Owlman e Superwoman sono gli esseri più malvagi del pianeta e stanno per trovare nuovi compagni di giochi! Le nuovissime origini della squadra di supercriminali più efferata dell’intero Multiverso Infinito! Un volume autoconclusivo, impreziosito da sei racconti sui singoli membri del Sindacato del Crimine disegnati da Bryan Hitch!

BATMAN: IL DETECTIVE

Autori: Tom Taylor, Andy Kubert

Febbraio 2022 • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Batman: The Detective (2021) #1/6

L’incredibile talento dello sceneggiatore Tom Taylor (DCeased) e quello del disegnatore veterano Andy Kubert (Superman) si uniscono per regalarci una nuova miniserie! A seguito di una grande tragedia avvenuta nel Regno Unito, Batman si prepara a dare il via a un’indagine difficile lontano da Gotham City… ma qualcuno sta per metterlo alla prova con esiti sconvolgenti. Qual è il vero obiettivo di questo misterioso avversario?

BATMAN: CAVALIERE MALEDETTO

Autori: Jeph Loeb, Tim Sale

Marzo 2022 • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight Halloween Special (1993) #1, Batman: Madness – A Legends of the Dark Knight Halloween Special (1994) #1, Batman: Ghosts – A Legends of the Dark Knight Halloween Special (1995) #1

Tornano in una nuova edizione le storie che negli anni 90 fecero conoscere ai fan di Batman il talento di Jeph Loeb e Tim Sale! Halloween è una ricorrenza speciale, capace di evocare le nostre paure più profonde. E, quando questa festa misteriosa si unisce al mondo di Batman, le emozioni sono garantite! Cos’hanno in serbo lo Spaventapasseri e il Cappellaio Matto per Gotham City? Inoltre Joker, il Pinguino e Poison Ivy si preparano a far vivere al Pipistrello un’avventura… spettrale!

BATMAN: TERRA UNO – COFANETTO

Autori: Geoff Johns, Gary Frank

Marzo 2022 • Euro 54,00

Contiene: Batman: Earth One (2014) voll. 1/3

La trilogia del Cavaliere Oscuro di Terra Uno per la prima volta nella sua interezza! Nel vasto Multiverso DC esistono decine di realtà popolate da altrettante versioni delle icone che tutti conosciamo e amiamo. Su Terra Uno, i supereroi hanno fatto la loro comparsa solo di recente, e la versione di Batman appartenente a questa dimensione è stata delineata da Geoff Johns e Gary Frank. Nel corso di quasi dieci anni, questo amatissimo tandem di autori ha firmato uno spettacolare trittico di graphic novel che ora viene raccolto in questo esclusivo cofanetto!

BATMAN: TERRA UNO VOL. 1

Autori: Geoff Johns, Gary Frank

Febbraio 2022 • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Batman: Earth One (2014) vol. 1

Una spettacolare graphic novel originale che offre una nuova visione alternativa della trasformazione di Bruce Wayne in Batman e del suo primo anno come crociato di Gotham! In questa nuova versione del mito, il Cavaliere Oscuro è a caccia dell’assassino dei suoi genitori. Il suo obiettivo? Il sindaco di Gotham City! Inoltre, chi è Alfred Pennyworth? E perché è così determinato a porre fine alla neonata carriera di Batman? Da Geoff Johns e Gary Frank, l’acclamato team creativo di Justice League e Shazam!.

BATMAN: TERRA UNO VOL. 2

Autori: Geoff Johns, Gary Frank

Marzo 2022 • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Batman: Earth One (2014) vol. 2

Gotham City viene gettata nel terrore da un enigmatico assassino che si fa chiamare l’Enigmista! Il Cavaliere Oscuro dovrà tentare di risolvere la situazione mettendo d’accordo le ideologie sempre più contrastanti del detective Jim Gordon e del capo della sicurezza di Bruce Wayne. Ma ci sono tanti altri misteri in agguato, come quelli che riguardano l’amico d’infanzia Harvey Dent… e una bizzarra creatura che si aggira nelle fogne: Killer Croc!

BATMAN: IL SECONDOGENITO

Autori: John Ridley, Travel Foreman

Marzo 2022 • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: The Next Batman: Second Son (2021) #1/4

Le origini del prossimo Cavaliere Oscuro, Tim “Jace” Fox! Il figliol prodigo della famiglia Fox torna a Gotham City per indossare il mantello di Batman dopo anni di lontananza… Ma dove è stato in quegli anni? E come è diventato il nuovo protettore di Gotham? Una nuova aggiunta alla famiglia di Batman che si ricollega ai traumatici eventi di Joker War!

BATMAN: COS’È SUCCESSO AL CAVALIERE OSCURO?

Autori: Neil Gaiman, Andy Kubert, Simon Bisley, Mark Buckingham, AA.VV.

Marzo 2022 • 18,3×27,7, C., 128 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Batman (1940) #686, Detective Comics (1937) #853, Batman: Black and White (1996) #2 (V), Secret Origins (1986) #36 (II), Secret Origins Special (1989) #1 (I)

Il pluripremiato sceneggiatore Neil Gaiman (Sandman) ci regala un magnifico tributo al Cavaliere Oscuro e al suo mondo! Batman ha difeso con coraggio Gotham City per anni, ma ora è rimasto vittima della sua incessante guerra al crimine… e i suoi più grandi nemici e amici sono pronti a rendergli omaggio. Ma i loro affascinanti racconti sono veritieri? Inoltre, diverse storie brevi che Gaiman, nel corso degli anni, ha dedicato all’Uomo Pipistrello!

BATMAN: LEGGENDE METROPOLITANE

Autori: Chip Zdarsky, Matthew Rosenberg, Eddy Barrows, Ryan Benjamin, AA.VV.

Febbraio 2022 • 17×26, B., 272 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Batman: Urban Legends (2021) #1 (I, IV)/6 (I)

Un volume che raccoglie le migliori storie della nuova serie antologica del Cavaliere Oscuro! Due grandi firme dei comics come Matthew Rosenberg e Chip Zdarsky sbarcano a Gotham City! L’indagine di Red Hood su una nuova droga in circolazione non andrà come previsto e finirà nel mirino di Batman! Perché Grifter è in città? E cosa si cela dietro alla misteriosa organizzazione nota come Halo?

BATMAN: BLACK & WHITE VOL. 1

Autori: J.H. Williams III, Andy Kubert, Greg Smallwood, Emma Rios, AA.VV.

Marzo 2022 • 17×26, C., 312 pp., b/n • Euro 31,00

Contiene: Batman Black and White (2020) #1/6

Il ritorno di una delle antologie più amate degli ultimi trent’anni! Alcuni degli autori più importanti del fumetto americano alle prese con Batman! L’eleganza del bianco e nero per una serie di fulminanti storie brevi inedite ambientate a Gotham City e non solo. Un volume imperdibile sia per gli amanti dell’Uomo Pipistrello che per i neofiti!

BATMAN: IL FILM DEL 1989 A FUMETTI

Autori: Dennis O’Neil, Jerry Ordway

Marzo 2022 • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Batman: The Official Comic Adaptation of the Warner Bros. Motion Picture

Nel 1989 il mitico film Batman di Tim Burton uscì al cinema… e il mondo intero impazzì per il Cavaliere Oscuro, travolto da una vera e propria Batmania! Riviviamo le emozioni di questa celebre pellicola in un adattamento a fumetti realizzato dai mitici Dennis O’Neil e Jerry Ordway! Le fantastiche interpretazioni di Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Basinger riprendono vita in una trasposizione indimenticabile!

BATMAN: BRUCE WAYNE FUGGITIVO VOL. 1

Autori: Ed Brubaker, Greg Rucka, Sean Phillips, Scott McDaniel, AA.VV.

Gennaio 2022 • 17×26, C., 376 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: Batman (1940) #600/604, Batman: Gotham Knights (2000) #27, #28/29 (I), Birds of Prey (1999) #41, #43, Detective Comics (1938) #768/770 (I), Batgirl (2000) #27, Nightwing (1996) #68/69

La storica saga cominciata sulle pagine Batman: Bruce Wayne assassino? continua qui! Dopo essere stato incriminato per l’omicidio di Vesper Fairchild, Bruce Wayne è evaso di prigione, dando il via a una caccia all’uomo in tutta Gotham City. Intanto, i membri della Bat-famiglia continuano a indagare per capire cosa sia realmente accaduto, ma ogni pista sembra puntare verso il loro mentore… I maestri del noir Ed Brubaker e Greg Rucka portano avanti l’intrigo che ha infiammato le serie del Cavaliere Oscuro agli inizi del millennio!

CATWOMAN DI ED BRUBAKER VOL. 2: LA LUNGA DISCESA

Autori: Ed Brubaker, Steven Grant, Cameron Stewart, Javier Pulido, AA.VV.

Febbraio 2022 • 17×26, C., 408 pp., col. • Euro 37,00

Contiene: Catwoman (2002) #10/24, Catwoman Secret Files and Origins (2002) #1

Continua la raccolta in volume delle storie di Ed Brubaker che hanno reinventato Catwoman per i lettori del nuovo millennio! Da qualche tempo, Selina Kyle è tornata nel quartiere in cui è cresciuta, l’East End di Gotham, ed è diventata una protettrice dei meno fortunati… ma chi è lo spietato criminale che l’ha presa di mira? E cos’ha intenzione di fare a lei e a sua sorella?

JSA DI GEOFF JOHNS VOL. 2: GIUSTIZIA E INGIUSTIZIA

Autori: Geoff Johns, David Goyer, Stephen Sadowski, Carlos Pacheco, AA.VV.

Gennaio 2022 • 17×26, C., 432 pp., col. • Euro 38,00

Contiene: Secret Origins of Super-Villains 80-Page Giant (1999) #1, JSA (1999) #16/25, JSA: Our Worlds at War (2001) #1, JLA/JSA Secret Files & Origins (2003) #1, JLA/JSA: Virtue and Vice

Prosegue la nuova edizione di uno dei cicli più acclamati di Geoff Johns! La JSA si è riformata da poco, ma le sue avventure potrebbero terminare molto presto! Il bizzarro Johnny Sorrow ha un folle piano per distruggere il gruppo di eroi, e nemmeno il ritorno di Hawkman potrebbe bastare! Inoltre: uno storico team-up con la JLA!

DC OMNIBUS BATMAN: KNIGHTFALL VOL. 2

Autori: Chuck Dixon, Doug Moench, Alan Grant, Graham Nolan, AA.VV.

Marzo 2022 • 18,3×27,7, C., 984 pp., col., con sovraccoperta Euro 85,00

Contiene: Batman (1940) #501/508, Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #59/61, Batman: Shadow of the Bat (1992) #19/28, Catwoman (1994) #6/7, Detective Comics (1937) #667/675, Robin (1994) #1/2, #7, Showcase ’94 #7

Una delle saghe più amate e importanti della storia di Batman continua in edizione omnibus! Bruce Wayne, spezzato dalla lotta con Bane, ha dovuto rinunciare al manto del Cavaliere Oscuro… Azrael, il suo combattivo sostituto, riuscirà a rimpiazzarlo nel migliore dei modi? Nel frattempo Joker si appresta a tornare in scena, pronto ad approfittare del tumulto creato da Bane a Gotham City.

100 BULLETS VOL. 1

Autori: Brian Azzarello, Eduardo Risso

Marzo 2022 • 18,3×27,7, C., 464 pp., col. • Euro 42,00

Contiene: 100 Bullets (1999) #1/19, Winter’s Edge (1997) #3

L’enigmatico agente Graves avvicina persone comuni con una misteriosa valigetta… che contiene le prove del torto da loro subito e una pistola. Queste persone hanno così il movente e i mezzi per vendicarsi, oltre alla garanzia dell’immunità. Come decideranno di fare? Il capolavoro noir di Brian Azzarello ed Eduardo Risso, in una splendida versione deluxe!

LO SCHIFO DI GRANT MORRISON

Autori: Grant Morrison, Chris Weston, Gary Erskine

Febbraio 2022 • 18,3×27,7, C., 352 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: The Filth (2002) #1/13

Greg Feely è un uomo triste e solo, ma la sua vita cambia quando scopre di essere parte di un’organizzazione segreta… con quali scopi? Una delle opere più disturbanti e ambiziose di Grant Morrison in versione completa e ricca di bonus! Ambientazioni bizzarre, personaggi strambi, idee originali… e uno scimpanzè assassino pagato dal Cremlino! Consigliato ai fan di Invisibles, Providence, East of West e Shaolin Cowboy!

FABLES VOL. 5: STAGIONI DIFFICILI

Autori: Bill Willingham, Mark Buckingham, Tony Akins

Gennaio 2022 • 17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Fables (2002) #22, #28/23

Continua la celebre serie di Bill Willingham che ha reinterpretato i personaggi delle fiabe per un pubblico moderno! La battaglia di Favolandia si è conclusa, e ora è giunto il momento della ricostruzione… mentre Bianca Neve sta per diventare madre, fra mille difficoltà! Inoltre, il passato di Cenerentola e i trascorsi da soldato di Luca Wolf!

Y, L’ULTIMO UOMO VOL. 7: BAMBOLE DI CARTA

Autori: Brian K. Vaughan, Pia Guerra

Febbraio 2022 • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Y: The Last Man (2002) #37/42