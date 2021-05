Panini DC Italia: guida agli acquisti di maggio 2021. In concomitanza con l’ufficializzazione delle uscite che saranno disponibili a partire da maggio 2021, torniamo puntuali con la nostra guida agli acquisti per mese che segna l’idea giro di boa per l’evento Dark Nights: Death Metal (recuperate la nostra guida alla lettura all’evento) ma che è anche contraddistinto dalla conclusione di molte serie regolari e da due imprescindibili proposte in formato omnibus entrambe dedicate al vulcanico autore scozzese Grant Morrison.

Panini DC Italia: guida agli acquisti di maggio 2021

Panini DC Italia – l’universo regolare

Panini DC Italia: gli spillati

BATMAN: DEATH METAL 3 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5; Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #3, Dark Nights: Death Metal – Legends of the Dark Knights (2020) #1, Dark Nights: Death Metal Guidebook (2020) #1).

Siamo quasi al giro di boa per l’evento Death Metal, se sta impilando gli albi per iniziare a leggerlo dovrete solo pazientare un altro mesetto e poi tuffarci senza remore. Nel frattempo per immergervi al meglio in Death Metal recuperate la nostra guida alla lettura! CONSIGLIATO!

SUPERMAN 20 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Action Comics (2018) #1026/1027)

Penultimo appuntamento con Brian M. Bendis anche sulla storica Action Comics. La casata dei Kent è pronta alla resa dei conti co la Mafia Invisibile.

BATMAN/SUPERMAN 12 (17×26, S., 24 pp., col. • € 3, Contiene: Batman/Superman (2019) #13)

Batman e Superman si ritrovano su un pianeta popolato da versioni cibernetiche dei loro nemici.

BATMAN 23 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Batman (2016) #99, DC’s Crimes of Passion (2020) #1)

Joker War si avvia al gran finale! Tutto è cambiato, e Batman sa che per sopravvivere potrà fare affidamento solo sui suoi storici alleati. CONSIGLIATO!

BATMAN 24 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Batman (2016) #100)

James Tynion IV e Jorge Jiménez chiudono la Joker War e con essa la prima parte della loro gestione. Un nuovo status quo che non mancherà di far discutere ma che risulta, anche alla luce del tono della run di Tom King, decisamente fresco e rigenerante. CONSIGLIATO!

JUSTICE LEAGUE 12 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Justice League (2018) #51/52)

Jeff Loveness e Robson Rocha imbastiscono una storia autoconclusiva con protagonista la mitica Black Mercy in attesa degli episodi legati a Death Metal.

FLASH 13 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Flash (2016) #761/762)

Joshua Williamson, coadiuvato da Howard Porter, chiude la sua lunghissima gestione sul Velocista Scarlatto. Una gestione a tratti troppo legata ad alcuni grandi concept delle grandi gestioni del passato (quella di Mark Waid solo per citare i riferimenti più evidenti) ma che si è comunque saputa spesso reinventare in maniera puntuale e personale fornendo forse una delle caratterizzazioni di Barry Allen post-rinascita migliori di sempre. CONSIGLIATO!

LANTERNA VERDE 13 (17×26, S., 24 pp., col. • € 3, Contiene: Green Lantern Season Two (2020) #10)

Arriva la controparte di Terra-11 di Hal Jordan scatenando una battaglia dei sessi con quattro protagonisti!

WONDER WOMAN 12 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Wonder Woman (2016) #757/758)

Lo scontro fra Wonder Woman e i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse sta per giungere al suo culmine.

AQUAMAN 12 (17×26, S., 24 pp., col. • € 3, Contiene: Aquaman (2016) #64)

Prima parte del finale della gestione firmata da Kelly Sue DeConnick: Aquaman e Mera contro Orm e il suo esercito!

HARLEY QUINN 12 (17×26, S., 32 pp., col. • € 3, Contiene: Harley Quinn (2016) #75)

Si conclude la gestione di Sam Humphries e con essa, almeno per il momento, la serie regolare di Harley Quinn. Si festeggia il compleanno di Harley e i guai, come di consueto, non mancheranno. Una gestione quella di Humphries che ha saputo trovare una propria voce con qualche ottimo spunto. CONSIGLIATO!

BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO 1 (17×26, S., 32 pp., col. • € 3, Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #1)

L’universo di Batman e quello di Fortnite, il popolarissimo videogioco di Epic Games, si incontrano: a Gotham City è apparsa un’anomalia… dove condurrà il Cavaliere Oscuro?

BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO 2 (17×26, S., 32 pp., col. • € 3, Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #2)

Il Pipistrello si è improvvisamente ritrovato in un luogo misterioso… ma qual è il ruolo di Harley Quinn e Catwoman?

BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO 3 (17×26, S., 32 pp., col. • € 3, Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #3

Il Pipistrello è ancora sull’isola, riuscirà a trovare degli alleati?

Panini DC Italia: i volumi

JUSTICE LEAGUE: INVERNO SENZA FINE VOL. 1 (17×26, B., 104 pp., col. • € 13, Contiene: Justice League: Endless Winter (2021) #1, Flash (2016) #767, Superman: Endless Winter (2021) #1, Aquaman (2016) #66)

I veterani Andy Lanning e Ron Marz, coadiuvati alle matite da Howard Porter e Marco Santucci fra gli altri, imbastiscono questo minievento di raccordo fra la fine dell’era Rinascita e quella Infinite Frontier. La Justice League affronta un nemico sopito da millenni e legato ad alcuni illustri personaggi del presente e del passato dell’Universo DC. Una lettura discreta ma senza grosse pretese che Panini DC Italia proporrà in due volumi brossurati.

RED HOOD: OUTLAW VOL. 2: GENERATION OUTLAW (17×26, B., 408 pp., col. • € 29, Contiene: Red Hood: Outlaw (2016) #37/50, Red Hood (2016) #51/52)

Ultimo volume per le avventure di Jason Todd firmate da Scott Lobdell. Una serie che fra alti a bassi (vedasi qualche scelta narrativa non propriamente puntuale) è da considerarsi senza ombra di dubbio una della perle nascoste dell’era Rinascita. Da recuperare magari per un binge reading. CONSIGLIATO!

HAWKMAN VOL. 5: HAWKS ETERNAL (17×26, B., 144 pp., col. • € 14, Contiene: Hawkman (2018) #24/29)

Si chiude anche l’Hawkman di Robert Venditti. Un’altra ottima serie, sicuramente una delle migliori nate dagli eventi di Dark Nights: Metal, e che si candida ad essere anche una delle miglior sul personaggio, uno dei più convulsi dal punto di vista editoriale della DC. CONSIGLIATO!

BATMAN VOL. 7: IL MATRIMONIO (17×26, C., 176 pp., col. • € 21, Contiene: Batman (2016) #45/50, DC Nation #0)

Con questo settimo volume, la run di Tom King su Batman raggiunge il suo climax sia in senso positivo che negativo del termine. Da un lato lo scrittore decostruisce idealmente quello che fino a quel momento aveva raccontato, dall’altro inizia una lenta ma inesorabile marcia di avvicinamento verso la battaglia finale contro l’antagonista che palesatosi sin dalle prime battute della run ritornerà prepotente nei numeri successivi.

SUPERMAN VOL. 2: LE FATICHE DEI SUPER SONS (17×26, C., 168 pp., col. • € 20, Contiene: Superman (2016) #7/13)

È palese come, nell’era Rinascita, la dinamica fra Batman e Superman fosse stata rinnovata dalla presenza di Jon e Damian ovvero i due Super Sons. Tocca a Peter J. Tomasi e Patrick Gleason “legittimare” i due giovani eroi con questa manciata di episodi. CONSIGLIATO!

BATMAN SPECIAL: PUNCHLINE (17×26, B., 96 pp., col. • € 12, Contiene: Punchline (2020) #1, Batman (2016) Annual #5, DC’s Crimes of Passion (2020) #1)

La nuova fidanzata del Joker viene presentata in questo volume speciale firmato da James Tynion IV e Mirka Andolfo fra gli altri. Chi è davvero Punchline, e qual è il suo piano?

ROBIN: SPECIALE 80° ANNIVERSARIO (18,23×27,7, C., 112 pp., col., • € 18, Contiene: Robin 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular (2020) #1)

Con questo volume, che contiene il one-shot antologico, si celebrano gli 80 anni di Robin. Ad omaggiarlo autori del calibro di Tom King, James Tynion IV, Mikel Janin e Chuck Dixon. CONSIGLIATO!

Panini DC Italia – Sandman Universe, Young Animal, Black Label, Wonder Comics e Hill House

HELLBLAZER: ASCESA E CADUTA 2 (21,6×27,6, B., 48 pp., col. • € 6.90, Contiene: Hellblazer: Rise and Fall (2020) #2)

Secondo numero di tre della miniserie dedicata a John Constantine firmata da Tom Taylor e Darick Robertson. Un infido demone scava nel passato di John, mentre i raccapriccianti “omicidi degli angeli” scuotono Londra.

RORSCHACH 2 (17×26, S., 24 pp., col. • € 3, Contiene: Rorschach (2020) #2)

Secondo numero di dodici della maxiserie firmata da Tom King e Jorge Fornés. Trentacinque anni dopo gli avvenimenti raccontati in Watchmen, la figura di Rorschach è tornata in scena mentre un detective indaga e inizia a scoprire inquietanti connessioni con la vita di un fumettista solitario. Si profila una cospirazione? CONSIGLIATO!

L’ULTIMO DIO LIBRO UNO: CRONACHE DELLA PIRA DELLE ALTURE (17×26, C., 192 pp., col. • € 23, Contiene: The Last God (2019) #1/6)

La storia del fantasy a fumetti e della DC ha radici profonde, radici che il team creativo composto da Phillip Kennedy Johnson e Riccardo Federici recuperano e ampliano in una serie (che Panini DC Italia raccoglierà in due volumi) dai toni maturi ed oscuri che si rifanno a Michael Moorcock ed al suo Elric. CONSIGLIATO!

BATMAN: IL KILLER CHE SORRIDE (21,6×27,6, B., 32 pp., col. • € 5.90, Contiene: Batman: The Smile Killer (2020) #1)

Jeff Lemire e Andrea Sorrentino concludono la loro serie Black Label sul Joker con questo one-shot conclusivo che promettere di capovolgere quello che finora aveva intuito sul rapporto fra Joker e Batman.

CAVE CARSON HA UN OCCHIO CIBERNETICO: SOTTO COPERTURA ( 17×26, C., 344 pp., col. • € 33, Contiene: Cave Carson Has a Cybernetic Eye (2016) #1/12)

Panini DC Italia recupera in un unico volume la maxiserie firamta da John Rivera, Gerard Way e Michael Avon Oeming che recuperava, per l’etichetta Young Animal, il personaggio di Cave Carson uno dei più bizzarri e caratteristici della Silver Age. Un geologo/avventuriero di cui in questa serie conosceremo… la famiglia! CONSIGLIATO!

JOHN CONSTANTINE, HELLBLAZER VOL. 2: LA VERSIONE MIGLIORE DI TE STESSO ( 17×26, B., 168 pp., col. • € 16, Contiene: John Constantine, Hellblazer (2019) #7/12)

Secondo volume di tre della serie regolare di John Constantine firmata da Simon Spurrier, Aaron Campbell e Matías Bergara. La sua avventura continua, oscura e contorta, tra pinte di Guinness e fumo di sigaretta… CONSIGLIATO!

Panini DC Italia – le proposte in volume

DCEASED: PIANETA MORTO (17×26, C., 360 pp., col. • € 34, Contiene: DCeased: Dead Planet #1/7)

Tom Taylor e Trevor Hairsine rimettono mani al loro elseworld a tema zombie: il viaggio nello spazio per i pochi sopravvissuti alla fuga dalla Terra si rivela ben più complicato del previsto mentre sulla Terra c’è ancora chi lotta per fermare l’apocalisse che ha sconvolto e decimato la popolazione mondiale! CONSIGLIATO!

BATMAN: VITTORIA OSCURA (17×26, C., 384 pp., col. • € 35, Contiene: Batman: Dark Victory #0/13)

Jeph Loeb e Tim Sale offrono con Vittoria Oscura un degno sequel al loro imprescindibile Il Lungo Halloween. Un feroce assassino noto come l’Impiccato sta terrorizzando Gotham City e il Cavaliere Oscuro troverà il suo più grande alleato in un ragazzino che gli cambierà la vita per sempre. IMPRESCINDIBILE & CONSIGLIATO!

OMEGA MEN (18,3×27,7, C., 304 pp., col. • € 32, Contiene: Omega Men (2015) #1/12, Omega Men Sneak Peek (2015) #1)

Panini DC Italia ripropone in un unico volume Omega Men la maxiserie che ha definitivamente lanciato Tom King. La Lanterna Bianca Kyle Ryner è stata rapita e giustiziata in un atroce videomessaggio per mano del gruppo terroristico noto come Omega Men. Uno dei lavori migliori di King e della DC degli ultimi 10 anni. CONSIGLIATO!

BATMAN: LA CITTÀ DEL CRIMINE (17×26, C., 296 pp., col. • € 30, Contiene: Detective Comics (1937) #800/808, #811/814)

L’arco narrativo firmato dal re del crime David Lapham (con disegni di Ramon Bachs) su Batman viene riproposto in volume. Dopo che Crime Alley viene devastata da un incendio con molte vittime, un Batman roso dal senso di colpa scava nel sottobosco criminale per esporre le radici del male.

FABLES VOL. 2: LA FATTORIA DEGLI ANIMALI (17×26, B., 128 pp., col. • € 13, Contiene: Fables (2002) #6/10)

Da quando sono fuggite dalle Terre Natie a causa dell’Avversario, le fiabe non umane vivono in un luogo isolato noto come la Fattori… ma non tutti sono d’accordo con questa collocazione, e Bianca Neve sta per assistere a eventi inattesi e incredibili!

DMZ VOL. 2: IL CORPO DI UN GIORNALISTA (17×26, B., 176 pp., col. • € 16, Contiene: DMZ #6/12)

In un’America ancora stravolta dalla nuova sanguinosa guerra civile, un solo fotografo è riuscito a entrare a Manhattan. Matty Roth è il solo testimone della vita nella zona demilitarizzata, e per questo è in costante pericolo! Quando la fazione dei ribelli gli consegna un messaggio, però, anche la sua etica viene messa a dura prova.

Panini DC Italia – Omnibus & Absolute

DC BLACK LABEL OMNIBUS: ANIMAL MAN DI GRANT MORRISON (18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 712 pp., col., € 75, Contiene: Animal Man (1988) #1/26, Secret Origins (1986) #39)

L’intera serie cult scritta da Grant Morrison in un unico volume. Buddy Baker è Animal Man, l’eroe che è in grado di attingere ai poteri di tutti gli animai. Diviso fra l’attività di giustiziere e quella di attivista dei diritti degli animali, Buddy è anche un padre di famiglia e come tale è attanagliato da dubbi e ansie: qual è davvero il suo ruolo? e qual è il significato stesso della sua esistenze e del mondo che lo circonda? CONSIGLIATO & IMPRESCINDIBILE!

DC BLACK LABEL OMNIBUS: DOOM PATROL DI GRANT MORRISON (18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 1288 pp., col., € 95, Contiene: Doom Patrol (1987) #19/63, Doom Force (1993) #1)

Un’altra serie cult di Grant Morrison raccolta in un unico volume. I supereroi più strani della Terra si uniscono per combattere minacce altrettanto strane e surreali. Un viaggio psichedelico per svelare i segreti reconditi del supereroismo come genere. CONSIGLIATO & IMPRESCINDIBILE!

Panini DC Italia – la collana DC Best Seller

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 13 (16×21, B., 96 pp., col. • € 4,90, Contiene: Batman (2011) #38/39, Batman Annual (2012) #3)

Seconda parte de La Fine dei Giochi: Joker è tornato, e questa volta non ha alcuna voglia di scherzare! CONSIGLIATO!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 5 (16×21, B., 96 pp., col. • € 4,90, Contiene: Adventures of Superman (1987) #427/428, Action Comics (1987) #587, Superman (1987) #5)

Superman viaggia fino Qurac per scoprire chi c’è dietro gli attentati a Metropolis. Ospite d’eccezione Etrigan che condurrà L’Uomo d’Acciaio nel 1162! CONSIGLIATO!

Panini DC Italia – i classici

DC CLASSIC: JOKER VOL. 2 (17×26, C. con sovraccoperta, 264 pp., col., € 25, Contiene: Batman (1940) #286, #291/294, #321, The Brave and the Bold (1955) #129/130, #141, Detective Comics (1937) #475/476, #504, Wonder Woman (1942) #280/283)

Secondo volume per il Joker “classico” firmato fra gli altri da Dennis O’Neil, Steve Englehart, Walter Simonson e Paul Levitz. Da segnalarsi, in questo volume, un classico in 4 parti della Bronze Age: “Dov’eri la notte che Batman fu ucciso?”

Panini DC Italia – i volumi antologici

IL GRANDE LIBRO DI LANTERNA VERDE (18,3×27,7, C., 400 pp., col. • € 25, Contiene: All-American Comics (1939) #16, Showcase (1956) #22, Green Lantern (1960) #7, 9, 59, 76, 87, 128, 201, Tales of The Green Lantern Corps Annual #2, Green Lantern (1990) #48, 50, 100, Green Lantern Secret Files & Origins 2005, Green Lantern: Rebirth (2004) #4, Green Lanterns (2016) #15, The Green Lantern (2019) #1)

L’antologia definitiva dedicata a Lanterna Verde con una manciata di storie che spaziano dalla Lanterna Verde “originale” Alan Scott passando per Kyle Rayner fino al grande Hal Jordan. Se siete completamente a digiuno sul personaggio potrebbe essere un buon volume per incominciare.