Le serie TV nuove e cancellate – Marzo 2020

Quali serie Tv usciranno a Marzo 2020? A febbraio, nonostante sia il mese più corto dell’anno, siamo stati sommersi da tante nuove uscite e attesi ritorni, ma ci sono talmente tante piattaforme di streaming in cui è possibile guardare serie Tv, che si fa confusione a rimanere costantemente con tutte le nuove uscite e le nuove stagioni delle serie più amate. Non vi preoccupate, come abbiamo già fatto per Gennaio e per Febbraio, anche adesso vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, la lista delle serie Tv cancellate o non rinnovate a marzo. Ecco quindi le Serie Tv in uscita per Netflix, Amazon Prime Video , Now Tv ed altre piattaforme.

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e dal 24 marzo anche Disney+.

Patrick Melrose

Uscita: 1 Marzo 2020

Si tratta di una miniserie di 5 episodi britannico-statunitense del 2018 ispirata liberamente dal ciclo narrativo de I Melrose di Edward St Aubyn, creata da David Nicholls e interpretata da Benedict Cumberbatch nel ruolo dello stesso Patrick Melrose.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: drammatico, commedia nera

drammatico, commedia nera Numero stagioni: 1

Bates Motel

Uscita: 1 Marzo 2020

La serie è ispirata liberamente sui personaggi del romanzo Psycho di Robert Bloch del 1959 e sul film diretto da Alfred Hitchcock, ed si incentra sul rapporto tra Norman Bates e sua madre, interpretati da Freddie Highmore e Vera Farmiga.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: drammatico

drammatico Numero stagioni: 5

Psych

Uscita: 1 Marzo 2020

Si tratta di una commedia drammatica a tema poliziesco che si ispira a Moonlighting e Magnum, P.I. La serie vede protagonista Shawn Spencer, un ragazzo dall’innato istinto d’osservazione che finge di essere un sensitivo per poter indagare nei casi più disparati assieme alla polizia.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: drammatico, commedia

drammatico, commedia Numero stagioni: 8

Riverdale

Uscita: 1 Marzo e 12 Marzo 2020

Questa serie, in Italia, ha una suddivisione un po’ strana. La quarta ed ultima stagione, infatti, arriverà su Infinity dal 12 marzo in modalità catch-up con episodi settimanali, mentre la terza stagione sarà disponibile interamente su Netflix dal primo marzo. Per chi non la conoscesse si tratta di una teen drama ambientata nella cittadina di Riverdale in cui accadono strani eventi sia politici che sovrannaturali. I personaggi prendono spunto dai fumetti della Archie Comics e l’universo narrativo è lo stesso de Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

In onda su: Infinity/Netflix

Infinity/Netflix Genere: poliziesco, thriller, azione

poliziesco, thriller, azione Numero stagioni: 4

DC Super Hero Girls

Uscita: 1 Marzo 2020

DC Super Hero Girls è una serie televisiva animata statunitense basata sulla webserie e sul franchise omonimi. Lo show, dedicato ad un pubblico di ragazzini, segue le avventure delle versioni adolescenziali di Wonder Woman, Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Zatanna e Jessica Cruz, che sono studentesse alla Metropolis High School.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 1

Bakugan Battle Planet

Uscita: 1 Marzo 2020

I Fantastici sono un gruppo di giovani ragazzi a cui piace pubblicare su Internet le loro imprese, ma un giorno scoprono i Bakugan e decidono di condividere con il mondo intero questa scoperta. Quest’ultima li porterà a trovare non solo amici, ma anche temibili nemici.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 1

Le bizzarre avventure di JoJo

Uscita: 1 Marzo 2020

La famiglia Joestar arriva finalmente su Netflix, in particolare le prime due stagioni tratte dall’omonimo manga di Hirohiko Araki.

In onda su: Netflix (ma anche su altre piattaforme streaming)

Netflix (ma anche su altre piattaforme streaming) Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 4

Sylvanian Families: I deliziosi mini episodi!

Uscita: 1 Marzo 2020

Serie per bambini che vede come protagonisti una dolcissima famiglia di coniglietti.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 1

Gormiti

Uscita: 1 Marzo 2020

Arriva la seconda stagione della serie d’animazione che vede come protagonisti gli eroi della natura più amati dai bambini.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 2

Go! Go! Cory Carson

Uscita: 1 Marzo 2020

Arriva la seconda stagione della divertente serie animata per bambini. Allacciate le cinture per un’avventura all’insegna del divertimento ed esplorate le strade tortuose di Bumperton Hills in compagnia della simpaticissima automobilina Cory Carson.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

NCIS: Los Angeles

Uscita: 2 Marzo 2020

Torna la serie spin-off di NCIS – Unità anticrimine che dal 2009 appassiona milioni di telespettatori. In attesa della pubblicazione negli Stati Uniti della undicesima stagione, arriva in Italia la decima stagione.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: poliziesco, giallo, azione

poliziesco, giallo, azione Numero stagioni: 11

Castelvania

Uscita: 5 Marzo 2020

Arriva la terza stagione del cacciatore di vampiri intento a proteggere la città natale da un esercito di bestie ultraterrene controllare da Dracula. La serie animata prende spunto dalla classica serie di videogiochi che ha reso celebre il brand.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione, horror

animazione, horror Numero stagioni: 3

Il piccolo grande Bheem: La festa dei colori

Uscita: 5 Marzo 2020

Dalle sorprendenti esibizioni sul palco agli spruzzi di colore con gli amici, unisciti al piccolo Bheem per vivere tante avventure durante la festa di Holi in primavera.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 1

Vikings

Uscita: 5 Marzo 2020

Arriva anche la seconda parte della sesta stagione di Vikings, la serie drammatica che segue le vicende dell’eroe Ragnar Lothbrok mentre estende il regno vichingo e combatte un re povero di ambizioni ma ricco di crudeltà.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: azione, avventura, drammatico

azione, avventura, drammatico Numero stagioni: 6

Paradise Police (Paradise PD)

Uscita: 6 Marzo 2020

Arriva la seconda stagione sulla serie tv d’animazione poliziesca più irriverente e divertente della tv.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione, commedia

animazione, commedia Numero stagioni: 2

Amazing Stories

Uscita: 6 Marzo 2020

Serie Tv prodotta da Steven Spielberg che non è altro che un remake della serie degli anni ’80 che promette di portare lo spettatore in mondi fantastici attraverso lo sguardo di registi e autori. differenti.

In onda su: Apple Tv+

Apple Tv+ Genere: Avventura

Avventura Numero stagioni: 1

The Protector

Uscita: 6 Marzo 2020

Nella Istanbul di oggi, un uomo scopre di essere legato a un antico ordine segreto e parte in missione per salvare la città da un nemico immortale.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Avventura, azione

Avventura, azione Numero stagioni: 3

Ugly Delicious

Uscita: 6 Marzo 2020

Solo sapore, niente stupidate. La star dei fornelli David Chang parte con gli amici per una gustosa caccia tra culture diverse alla ricerca del cibo più buono del mondo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 2

Outlander

Uscita: 6 Marzo 2020

Fin dalla sua uscita nell’ormai lontano 2014, Outlander ha destato subito l’interesse da parte del pubblico acquisendo un successo incredibile ricevendo anche numerosi premi. La serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser è pronta a ritornare in Italia con la sesta stagione.

In onda su: Sky

Sky Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 6

Caronte

Uscita: 6 Marzo 2020

La serie narra la storia di Samuel Caronte, un ex poliziotto condannato ingiustamente che, una volta uscito di prigione, si riconverte in avvocato e decide di indagare sui fatti che hanno portato alla sua condanna otto anni prima per fare giustizia.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: poliziesco, giallo, thriller

poliziesco, giallo, thriller Numero stagioni: 1

Fresh Off the Boat

Uscita: 7 Marzo 2020

La storia segue le vicende della famiglia taiwanese di Eddie Huang nel loro trasferimento da Washington a Orlando (Florida) per aprire una bisteccheria, La madre deve fare i conti con la differenza culturale tra le due città mentre il padre decide di inseguire a piene mani il sogno americano. I fratelli, invece, sono degli stereotipi asiatici viventi che riescono ad ottenere grandi risultati e non hanno problemi ad integrarsi. La serie è giunta alla sesta stagione che arriverà presto in Italia.

In onda su: Sky

Sky Genere: fantastico, drammatico

fantastico, drammatico Numero stagioni: 6

Mom

Uscita: 7 Marzo 2020

La serie, ideata da Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky e Gemma Baker e andata in onda per la prima volta nel settembre del 2013, racconta le vicende di una giovane madre single di nome Christy che si ritrova a dare una svolta alla sua vita lasciandosi alle spalle i diversi problemi legati all’alcol e alle droghe. Lo show è pronto a tornare in Italia con la sua settima stagione.

In onda su: Sky/Mediaset Premium

Sky/Mediaset Premium Genere: sitcom

sitcom Numero stagioni: 7

Single Parents

Uscita: 8 Marzo 2020

Dopo il convincente debutto nel settembre del 2018, la serie con Taran Killam, Leighton Meester, Brad Garrett, Kimrie Lewis e Jake Choi è pronta a tornare con una seconda stagione. Lo show segue la storia di un gruppo di adulti che si ritrova a far capire ad alcuni genitori single quanto sia importante la genitorialità e quanto questa non vada a discapito della loro vita sociale.

In onda su: Sky

Sky Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 2

Empire

Uscita: 8 Marzo 2020

La serie segue le vicende di una particolare famiglia addentrata nel mondo dell’hip-hop, i Lyon, e la loro etichetta discografica, l’Empire. In Italia arriverà la sesta stagione in contemporanea con gli Stati Uniti.

In onda su: Sky

Sky Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 6

Il Commissario Montalbano

Uscita: 9 Marzo 2020

Le nuove avventure del Commissario Montalbano arrivano su Rai 1. Per la precisione saranno tre gli appuntamenti con il titolo La rete di protezione, Il metodo Catanalotti e Salvo amato Livia mia.

In onda su: Rai

Rai Genere: poliziesco, giallo, commedia

poliziesco, giallo, commedia Numero stagioni: 13

Homeland

Uscita: 9 Marzo 2020

Si tratta di una serie televisiva statunitense nata nel 2011 e giunta alla sua ottava stagione. Si basa sulla serie televisiva israeliana Hatufim e racconta le vicende di un’agente della CIA, Carrie Mathison, affetta da disturbo bipolare.

In onda su: Sky

Sky Genere: thriller, drammatico

thriller, drammatico Numero stagioni: 8

Young Sheldon

Uscita: 9 Marzo 2020

La terza stagione dello spin-off prequel della serie The Big Bang Theory è pronta a sbarcare in Italia in modalità catch-up, ovvero con episodi settimanali. La serie racconta l’infanzia del giovane Sheldon Cooper, uno dei personaggi più amati e ricordati della sitcom americana. Anche questa stagione uscirà in modalità catch-up con episodi settimanali.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: sitcom

sitcom Numero stagioni: 3

The Test: A New Era for Australia’s Team

Uscita: 11 Marzo 2020

Questa serie permetterà ai membri Prime di accedere all’interno del team australiano di cricket maschile, immediatamente dopo l’incidente di manomissione della palla del 2018.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: documentario

documentario Numero stagioni: 1

On My Block

Uscita: 11 Marzo 2020

Serie tv teen che unisce il romanticismo alla comicità in un racconto ambientato in un quartiere complesso di Los Angeles. I protagonisti sono quattro adolescenti intelligenti, furbi e simpatici che mettono a dura prova la loro lunga amicizia mentre iniziano il liceo. La serie è giunta alla terza stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia, Drammatico

Commedia, Drammatico Numero stagioni: 3

Dirty Money

Uscita: 11 Marzo 2020

Dai rovinosi prestiti a breve termine alle auto che ingannano i test sulle emissioni, questa serie svela sfacciati atti di avidità e corruzione nel mondo aziendale.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 2

Beastars

Uscita: 13 Marzo 2020

In un branco in cui convivono predatori e prede, un lupo gentile vede risvegliarsi i propri istinti da carnivoro e cerca in tutti i modi di tenerli a bada.

The furry murder mystery romance Beastars finally drops March 13th! Join anxious wolf boy Legosi on his journey to solve a friend’s murder and, even harder, understand his feelings toward dwarf rabbit Haru. #Beastars pic.twitter.com/EtFhUMmcB0 — NX (@NXOnNetflix) January 13, 2020

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Agatha Christie’s The Pale Horse

Uscita: 13 Marzo 2020

Serie Tv basata sull’omonimo romanzo di Agatha Christie e che segue la storia di Mark Easterbrook. Il suo nome appare in un elenco trovato all’interno di una scarpa appartenente ad una donna trovata morta. A questo punto inizia un’indagine per scoprire perché il suo nome è comparso nella lista che lo porta a The Pale Horse, una casa che si pensi sia abitata dalle streghe.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Thriller, giallo

Thriller, giallo Numero stagioni: 1

Kingdom

Uscita: 13 Marzo 2020

Serie tv tratta da una webtoon coreana che racconta di uno strano regno in cui vive un re malato e che vede nel principe ereditario l’unica via di salvezza da un misterioso flagello che ha colpito l’intero territorio.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: azione, drammatico

azione, drammatico Numero stagioni: 2

Jessy & Nessy

Uscita: 13 Marzo 2020

Serie dedicata ai bambini in età prescolare che ha per protagonisti una bimba molto intelligente e curiosa e il suo grande pupazzo viola.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: educazione

educazione Numero stagioni: 1

Elite

Uscita: 13 Marzo 2020

Serie tv spagnola che racconta la storia di tre adolescenti figli di operai che vengono ammessi in una delle scuole private più prestigiose della Spagna. Da questo momento inizia lo scontro con i ricchi coetanei che si trasforma in un omicidio. La serie è giunta alla terza stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: teen drama

teen drama Numero stagioni: 3

Yellowstone

Uscita: 13 Marzo 2020

La serie statunitense western ideata da Taylor Sheridan e John Linson è pronta a debuttare anche in Italia. Lo show segue le avventure della famiglia Dutton proprietaria di un ranch nel Montana. I primi problemi arrivano quando una riserva indiana e il primo parco nazionale americano minacciano proprio il loro ranch.

In onda su: Sky

Sky Genere: drammatico, western

drammatico, western Numero stagioni: 2 (in Italia arriverà solo la prima al momento)

Modern Family

Uscita: 13 Marzo 2020

Una delle sitcom più amate di sempre è pronta ad arrivare con la sua undicesima stagione. Lo show è realizzata con la tecnica del falso documentario e racconta le vicende di una grande famiglia occidentale che si ritrova a vivere numerosi cambiamenti dal punto di vista sessuale, etnici e culturali. Il successo di critica e di pubblico gli ha permesso di vincere ben 22 premi Emmy di cui 5 per la migliore serie commedia e un Golden Globe per la migliore serie commedia.

In onda su: Sky/Amazon Prime Video

Sky/Amazon Prime Video Genere: sitcom

sitcom Numero stagioni: 11

L’uomo di casa

Uscita: 13 Marzo 2020

Si tratta di una serie televisiva statunitense nata nel 2011 e che racconta le vicende di Mike Baxter, un padre di famiglia dalle idee fondamentalmente conservatrici che si trova alle prese con la sua famiglia composta esclusivamente da donne tranne suo nipote Boyd di due anni, con il quale prova ad approcciare un’educazione alla vera essenza della mascolinità quasi stereotipata, in contrasto con la volontà di sua figlia Kristin. In Italia arriverà l’ottava stagione in contemporanea con gli Stati Uniti.

In onda su: Sky

Sky Genere: sitcom

sitcom Numero stagioni: 8

Law & Order – Unità vittime speciali

Uscita: 13 Marzo 2020

Law & Order – Unità vittime speciali è una serie televisiva poliziesca statunitense trasmessa dal 1999 e attualmente giunta alla ventunesima stagione. Si tratta del primo spin-off della serie Law & Order – I due volti della giustizia.

In onda su: Mediaset Premium

Mediaset Premium Genere: poliziesco, giudiziario

poliziesco, giudiziario Numero stagioni: 21

Bloodride

Uscita: 13 Marzo 2020

Una serie antologica norvegese che mescola horror e humor nero scandinavo, collocando ogni singola storia in un universo realistico ma allo stesso tempo bizzarro.

Six stories. One hell of a ride. The Norwegian anthology horror-series Bloodride will haunt your Netflix account from March 13. And yes, that is Friday the 13, so you have been warned. pic.twitter.com/oDfn2OkYrz — Netflix Nordic (@NetflixNordic) February 19, 2020

In onda su: Netlflix

Netlflix Genere: fantasy, azione, thriller

fantasy, azione, thriller Numero stagioni: 1

I delitti di Valhalla

Uscita: 13 Marzo 2020

Un detective di Oslo con un passato doloroso torna in Islanda per aiutare una scrupolosa poliziotta a dare la caccia a un serial killer legato a una misteriosa foto.

In onda su: Netlflix

Netlflix Genere: giallo, thriller

giallo, thriller Numero stagioni: 1

Le imperatrici della notte

Uscita: 13 Marzo 2020

Tormentata da un passato oscuro, la moglie di un funzionario in ascesa dell’entourage del sindaco di Amsterdam rimane coinvolta in faccende di droga e sesso.

In onda su: Netlflix

Netlflix Genere: drammatico

drammatico Numero stagioni: 1

Supergirl

Uscita: 14 Marzo 2020

Lo show riprende le avventure della supereroina della DC Comics ed è stato sviluppato dai creatori Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow pertanto è stata inserita nell’Arrowverse. La serie è incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, la cugina kryptoniana di Superman ed è giunta alla sua quinta stagione.

In onda su: Mediaset Premium

Mediaset Premium Genere: fantasy, azione

fantasy, azione Numero stagioni: 5

Westworld

Uscita: 16 e 23 Marzo 2020

La celebre serie tv realizzata da Jonathan Nolan e Lisa Joy è pronta a tornare con la terza stagione. La storia narrata si svolge a Westworld, un parco dei divertimenti a tema Wild-West, ma immaginario e tecnologicamente avanzato popolato da androidi nei panni dei figuranti. Lo scopo di questo parco è quello di far divertire facoltosi ospiti facendoli svagare come più preferiscono con gli androidi che sono programmati per non far male agli umani. Le cose però cambiano e la situazione si fa delicata. Le due date di uscita riguardano prima la versione originale senza doppiaggio in italiano, ma in contemporanea con gli Stati Uniti e poi la versione con doppiaggio italiano.

In onda su: Sky

Sky Genere: western, drammatico, fantascienza, thriller

western, drammatico, fantascienza, thriller Numero stagioni: 3

Baby Boss: di nuovo in affari

Uscita: 16 Marzo 2020

In questa serie animata tratta dal film di successo, Baby Boss porta in ufficio il fratello maggiore Tim per insegnargli l’arte degli affari. Arriva adesso la terza stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 3

Shameless

Uscita: 16 Marzo 2020

Basata sull’omonima serie britannica del 2004, questo show ideato da Paul Abbott è giunto alla decima stagione. La storia porta un focus nella povera famiglia dei Gallagher composta dal padre Frank alcolizzato e drogato e da ben sei figli, tra cui Fiona che si sobbarca il peso della famiglia prendendosi cura dei fratelli e dello stesso padre.

In onda su: Mediaset Premium

Mediaset Premium Genere: commedia drammatica

commedia drammatica Numero stagioni: 10

Black Lightning

Uscita: 17 Marzo 2020

Arriva la terza stagione della serie che racconta le avventure di un ex super eroe. Il preside Jefferson Pierce torna in azione nei panni del leggendario Black Lightning dopo che una gang minaccia la sua famiglia.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia, fantascienza

Commedia, fantascienza Numero stagioni: 3

Altered Carbon: Resleeved

Uscita: 19 Marzo 2020

In questo adattamento dell’anime, Dai Sato, la mente creativa di “Cowboy Bebop”, continua a esplorare e a espandere l’universo di “Altered Carbon”.

Altered Carbon saison 2 arrive jeudi et on a hâte. Et parce qu’on sait que tu auras envie d’en voir plus, il y aura Altered Carbon : Resleeved qui sera un anime dans le monde cyberpunk de la série ! Ce sera dispo le 19 mars. pic.twitter.com/Qh5XLgwxb8 — Netflix France (@NetflixFR) February 25, 2020

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Feel Good

Uscita: 19 Marzo 2020

In questo dramedy un po’ sarcastico, la comica Mae Martin parla di sobrietà, dipendenze e della nuova relazione con la sua ragazza, prima etero.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Commedia

Drammatico, Commedia Numero stagioni: 1

Buddi

Uscita: 20 Marzo 2020

Con delicatezza, curiosità e candido stupore, cinque amici inseparabili esplorano il loro mondo colorato e trovano lo straordinario nelle cose di ogni giorno. Serie per bambini in età prescolare.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Dino Girl Gauko

Uscita: 20 Marzo 2020

Quando si arrabbia, Naoko si trasforma nel feroce dinosauro Gauko! Grazie ai suoi amici, agli alieni e a tanti altri personaggi la sua vita è piena di assurde avventure.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Greenhouse Academy

Uscita: 20 Marzo 2020

Due fratelli adolescenti, Hayley e Alex, sono ammessi in un collegio d’élite, dove scoprono rivalità, amore e un mistero legato alla recente scomparsa della madre.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia, Teen Drama

Commedia, Teen Drama Numero stagioni: 3

La prossima fantastica avventura di Archibald

Uscita: 20 Marzo 2020

Lo spensierato pollo Archibald può anche dimenticarsi di fare le faccende, ma non si scorda mai di divertirsi. In fondo la vita è un’avventura!

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Lettera al Re

Uscita: 20 Marzo 2020

Nuova serie fantasy che racconta il destino di un regno nelle mani di un unico ragazzo che decide di intraprendere un viaggio affinché un messaggio segreto possa giungere alla giusta destinazione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: fantasy, avventura, azione, drammatica

fantasy, avventura, azione, drammatica Numero stagioni: 1

Prova a sfidarmi (Dare Me)

Uscita: 20 Marzo 2020

All’arrivo di una nuova allenatrice, misteri, drammi e pericoli affliggono una squadra di cheerleader del liceo capitanata dalla sfrontata Beth e dalla fedele amica Addy.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: teen drama

teen drama Numero stagioni: 1

Self Made: Inspired by The Life of Madam C.J. Walker

Uscita: 20 Marzo 2020

Miniserie che racconta la vera storia dell’imprenditrice afroamericana Madam C.J. Walker, la prima donna a diventare milionaria creando un impero di prodotti per la cura dei capelli.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: documentario

documentario Numero stagioni: 1

Tiger King

Uscita: 20 Marzo 2020

Questa serie di documentari investiga l’allevamento dei grandi felini e il relativo sottobosco umano, popolato da personaggi di un’eccentricità inimmaginabile.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: documentario

documentario Numero stagioni: 1

Vampires

Uscita: 20 Marzo 2020

Un’adolescente parigina metà umana e metà vampira deve affrontare i suoi nuovi poteri e tensioni in famiglia, mentre è perseguitata da una comunità segreta di vampiri.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: fantasy, drammatico

fantasy, drammatico Numero stagioni: 1

The Blacklist

Uscita: 20 Marzo 2020

La serie ha debuttato nel 2013 e si appresta a mostrare la sua settima stagione. Racconta di uno dei più pericolosi ricercati dall’FBI, Raymond Reddington, che un giorno inspiegabilmente decide di costituirsi e offre all’agenzia le sue testimonianze su ogni criminale con cui abbia avuto a che fare. In realtà il suo è un modo per far piazza pulita dei concorrenti avvalendosi dell’aiuto dell’FBI ed in particolare di una giovane analista al suo primo giorno di servizio.

In onda su: Sky

Sky Genere: thriller, poliziesco, azione

thriller, poliziesco, azione Numero stagioni: 7

Line of Duty

Uscita: 23 Marzo 2020

La serie prosegue le vicende dell’AC-12, Unità Anticrimine della polizia del Regno Unito, la quale è stata incaricata di indagare su un possibile caso di corruzione nel quale sembra essere collegato un poliziotto.

In onda su: Spike

Spike Genere: thriller, poliziesco, giallo

thriller, poliziesco, giallo Numero stagioni: 6

Sol Levante

Uscita: 23 Marzo 2020

Si tratta del primo anime ad essere realizzato in 4K sfruttando, però, il disegno a mano su tavole digitalizzate. Le polemiche riguardanti la mole di lavoro e il sottopagamento degli artisti ha fatto ritardare di molto l’uscita della serie. Non si sa ancora bene di cosa parlerà.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione 4K

animazione 4K Numero stagioni: 1

Freud

Uscita: 23 Marzo 2020

Vienna, 1880, il giovane psicanalista Sigmund Freud si ritrova ad indagare su una cospirazione omicida. La serie non è biografica e non racconta la vera storia del padre della psicoanalisi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: thriller, giallo, drammatico

thriller, giallo, drammatico Numero stagioni: 1

The Mandalorian

Uscita: 24 Marzo 2020

Dopo lo strepitoso successo avuto negli Stati Uniti, arriva finalmente anche in Italia insieme all’introduzione della piattaforma Disney+. Ambientata nell’universo di Star Wars, la serie si incastra tra la caduta dell’Impero e la nascita del Primo Ordine e racconta le vicende di un guerriero solitario che si ritrova alle estremità della galassia, ben lontano dai controlli della Nuova Repubblica.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: fantascienza, azione

fantascienza, azione Numero stagioni: 1

High School Musical: la serie

Uscita: 24 Marzo 2020

Serie Tv originale Disney che si basa sui luoghi e le vicende narrate nell’omonima serie cinematografica creata da Peter Barsocchini.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: musical, teen comedy

musical, teen comedy Numero stagioni: 1

Hero Project

Uscita: 24 Marzo 2020

La serie seguirà i giovani eroi che stanno apportando cambiamenti notevoli e positivi in tutte le comunità dedicando la propria vita in atti meno evidenti, ma fatti di coraggio e gentilezza. Ogni ragazzino che farà parte dello show avrà il suo fumetto Marvel.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: teen story

teen story Numero stagioni: 1

Il mondo secondo Jeff Goldblum

Uscita: 24 Marzo 2020

Racconta di un viaggio straordinario attraverso le incredibili storie che si nascondono dietro le cose più semplici. Si può definire una sorta di Casa di Topolino 2.0.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

Encore!

Uscita: 24 Marzo 2020

La serie riunisce i membri del cast di un musical del liceo per ricreare la loro esibizione anni dopo la loro stessa esibizione originale.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: reality

reality Numero stagioni: 1

Star Wars: The Clone Wars

Uscita: 24 Marzo 2020

È una serie animata statunitense realizzata in computer grafica, creata da George Lucas e prodotta dalla Lucasfilm Animation con la sua divisione Lucasfilm Animation Singapore e da Lucasfilm Ltd., in collaborazione con la casa di produzione CGCG Inc. Si tratta di uno spin-off della saga di Star Wars che vede come protagonisti principali Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi e la lotta tra Repubblica Galattica e i Separatisti.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 7

Batwoman

Uscita: 25 Marzo 2020

Si tratta di una serie televisiva statunitense ideata da Caroline Dries ambientata nell’Arrowverse di cui condivide anche alcuni personaggi ed eventi. Kate Kane, ovvero Batwoman, è la cugina di Bruce Wayne e nella serie prende il suo posto tre anni dopo la sua morte. Arriva in Italia, quindi, la terza stagione in modalità catch-up ovvero con episodi settimanali.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: azione, avventura, giallo

azione, avventura, giallo Numero stagioni: 3

7Seeds

Uscita: 26 Marzo 2020

Al suo risveglio, Shy Natsu scopre di appartenere a un gruppo scelto per garantire la sopravvivenza dell’umanità. Insieme dovranno cavarsela su una Terra trasformata.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 2

Il Cacciatore

Uscita: 26 Marzo 2020

Le vicende di un giovane PM che nei primi anni novanta diventa il protagonista della caccia alla mafia. Il suo nome è Saverio Barone e si ispira alle vicende successive alle stragi di Via D’Amelio e Capaci e al magistrato Alfonso Sabella. Arriva adesso la seconda stagione nonostante notevoli ritardi.

In onda su: Amazon Prime Video/Rai

Amazon Prime Video/Rai Genere: poliziesco, drammatico, thriller

poliziesco, drammatico, thriller Numero stagioni: 2

Unorthodox

Uscita: 26 Marzo 2020

Una giovane donna va a Berlino per scappare da un matrimonio combinato a Brooklyn. Ma il suo passato la raggiunge una misteriosa persona che le cambierà per sempre la vita.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: drammatico

drammatico Numero stagioni: 1

Making the Cut

Uscita: 27 Marzo 2020

È una serie presentata da Heidi Klum e Tim Gunn e che consiste in una competizione di moda in cui parteciperanno 12 diversi talenti tra stilisti e imprenditori. Tra gli ospiti ci sarà anche Chiara Ferragni.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: competizione, reality

competizione, reality Numero stagioni: 1

Ozark

Uscita: 27 Marzo 2020

Arriva la terza stagione della serie che vede come protagonista un consulente finanziario che si trova costretto a portare la famiglia da Chicago ad una località turistica dell’Ozark per riciclare 500 milioni di dollari in 5 anni per un noto boss della droga.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller, giallo, azione

Thriller, giallo, azione Numero stagioni: 3

The Flash

Uscita: 27 Marzo 2020

Altra serie ambientata nell’Arrowverse, ma questa volta con un altro supereroe dei fumetti DC Comics. Arriva in Italia la sesta stagione dopo un successo internazionale quasi inatteso. Anche in questo caso la modalità di pubblicazione sarà catch-up con episodi settimanali.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: azione, avventura, giallo

azione, avventura, giallo Numero stagioni: 6

Will & Grace

Uscita: 28 Marzo 2020

Si tratta di una delle più famose situation comedy esistenti trasmesse dal 1998 al 2006 e che nel 2017 è stata ripresa per un revival che adesso è giunto alla undicesima stagione. Will & Grace è entrata nella cultura popolare anche per essere uno dei primi prodotti televisivi d’ambientazione prettamente gay.

In onda su: Mediaset Premium

Mediaset Premium Genere: sitcom

sitcom Numero stagioni: 11

Veronica Mars

Uscita: 31 Marzo 2020

Dopo ben 12 anni di assenza, torna la brillante liceale interpretata da Kristen Bell e le sue investigazioni seguite insieme al padre, un ex-sceriffo di Neptune. Ecco, quindi, in arrivo la quarta stagione.

In onda su: Mediaset Premium

Mediaset Premium Genere: noir, giallo, teen drama

noir, giallo, teen drama Numero stagioni: 4

