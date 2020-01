Le serie TV nuove e cancellate – Gennaio 2020

Quali serie Tv usciranno questo mese? Esistono talmente tante piattaforme di streaming in cui è possibile guardare serie Tv, che si fa confusione a rimanere costantemente aggiornati con le nuove uscite. Non vi preoccupate, in questo mare di contenuti ci pensiamo noi a farvi navigare in sicurezza e ordine. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita (e già uscite) e, al termine, la lista delle serie Tv cancellate o non rinnovate a gennaio.

Le serie Tv nuove

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon prime Video ed Apple Tv+

Queste Oscure Materie

Uscita: 1 gennaio 2020

Si tratta di un adattamento della famosa saga di romanzi firmata da Philip Pullman. La storia narra le avventure di Lyra (Dafne Keen), che vive al Jordan College di Oxford su richiesta di Lord Asriel (James McAvoy), suo zio. La fanciulla cresce protetta dal personale del College, dal bibliotecario e dal vigile Maestro. L’incontro con Mrs. Coulter, donna affascinante e senza scrupoli, cambierà per sempre la sua vita.

In onda su: Sky Atlantic

Sky Atlantic Genere: Fantastico, Avventura

Fantastico, Avventura Numero stagioni: 2

Messiah

Uscita: 1 gennaio 2020

È il nuovo progetto di Netflix di cui tutti parlano. La storia narra di un uomo dall’incredibile carisma che sta attirando intorno a se un numero di seguaci sempre maggiore guadagnandosi l’attenzione dei media internazionali. L’agente della CIA Eva Geller, fa partire un’indagine per far luce sull’identità di questo individuo, ritenuto dai sui adepti capace di fare miracoli, per scoprire se è una divinità, come molti dicono, o semplicemente un impostore capace di sovvertire l’ordine geopolitico mondiale. Tra gli attori spiccano Mehdi Dehbi, Michelle Monaghan e Jane Adams.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Spinning Out

Uscita: 1 gennaio 2020

La bella e brava Kaya Scodelario interpreta una giovane promessa olimpica del pattinaggio artistico. Purtroppo la protagonista dovrà riuscire a bilanciare la famiglia, l’amore e la salute psichica per riuscire a realizzare il suo sogno di vittoria. Tra gli attori anche Mitchell Edwards e Svetlana Efremova.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Legacies

Uscita: 1 gennaio 2020

La serie spin-off della serie televisiva The Originals, a sua volta spin-off della serie televisiva The Vampire Diaries, arriva alla seconda stagione. La serie è ambientata a Mystic Falls e narra le vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, Horror, Fantasy, Dramma adolescenziale

Drammatico, Horror, Fantasy, Dramma adolescenziale Numero stagioni: 2

I banditi di Jan

Uscita: 2 gennaio 2020

Un dramma storico ambientato nel Belgio del diciottesimo secolo. Jan de Lichte è un carismatico bandito intento a guidare una rivolta contro l’aristocrazia corrotta. Nel cast Arnaud Lorent, Stef Aerts e Ruth Beeckmans.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Storico

Drammatico, Storico Numero stagioni: 1

Poldark

Uscita: 3 gennaio 2020

Torna con una nuova stagione il celebre dramma storico che ripercorre le vicende di Ross Poldark. Il protagonista è un uomo che torna in patria dopo aver combattuto nella Rivoluzione Americana per venire a sapere che la sua famiglia e i suoi amici lo credevano morto, la donna che amava è promessa sposa a suo cugino e la sua proprietà è ormai fatiscente. Poldark è quindi costretto a rifarsi una vita, ne sarà in grado? Il cast comprende Aidan Turner, Eleanor Tomlinson e Heida Reed.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Drammatico, Storico

Drammatico, Storico Numero stagioni: 6

Chiamatemi Anna

Uscita: 3 gennaio 2020

Amybeth McNulty, Geraldine James e R.H. Thomson sono i protagonisti del nuovo adattamento del romanzo Anna dai capelli rossi firmato da Lucy Maud Montgomery sulla storia di una giovane orfana, che dopo aver vissuto un periodo affidata a varie famiglie problematiche, si ritrova adottata da due anziani fratelli: Marilla e Matthew Cuthbert. Da questo momento parte la vera e propria avventura di Anna, dotata di una fantasia strepitosa che l’aiuterà ad affrontare la vita e i suoi ostacoli giornalieri.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 3

Dracula

Uscita: 4 gennaio 2020

Una serie TV ispirata a Dracula di Bram Stoker, che segue il conte assetato di sangue mentre viaggia dalla Transilvania a Londra. Un malato Jonathan Harker racconta a una suora, in convento, com’è fuggito dal castello del conte Dracula, ma c’è davvero modo di fuggire da un male così grande e assoluto? La serie è nata dalla penna degli autori dell’apprezzatissimo Sherlock, Mark Gatiss e Steven Moffat.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Horror

Drammatico, Horror Numero stagioni: 1

Go! Go! Cory Carson

Uscita: 4 gennaio 2020

Se avete dei bambini non potete non conoscere Cory Carson, il protagonista di una linea di giocattoli di VTech. Si tratta quindi di una serie dedicata ai bambini.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Splitting Up Together

Uscita: 4 gennaio 2020

Non è altro che un remake della serie danese del 2016 Bedre skilt end aldrig ideata da Mette Heeno che arriva alla seconda e ultima stagione. Dopo essere stata distribuita su Infinity, la seconda stagione arriva ufficialmente su Sky.

In onda su: Infinity/Sky

Infinity/Sky Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Emergence

Uscita: 5 gennaio 2020

Il capo della polizia di Long Island accoglie una bambina trovata nella Baia di Peconic, vicino al luogo di un misterioso incidente. La ragazzina, però, non ha memoria di ciò che le è accaduto e non ricorda nemmeno chi sia. Il mistero attorno alla bambina si infittisce sempre più quando il capo della polizia inizia ad indagare sulla storia che ha portato all’incidente ed in particolare su come e perché questo è successo. Il cast è composto da Robert Bailey Jr., Clancy Brown e Alexa Swinton.

In onda su: Fox

Fox Genere: Drammatico, Fantastico

Drammatico, Fantastico Numero stagioni: 1

Suits

Uscita: 6 gennaio 2020

La nona e ultima stagione della serie di successo ideata da Aaron Korsh arriva finalmente anche in Italia. La storia narra le vicissitudini di Harvey, un brillante avvocato, molto abile negli affari ma dotato di scarsa sensibilità e Mike Ross, un ragazzo dalle doti uniche che la vita ha portato sulla cattiva strada. I due lavorano insieme per soddisfare i propri clienti.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 9

Don Matteo

Uscita: 9 gennaio 2020

Una delle più longeve serie Tv italiane giunge alla sua dodicesima stagione. Don Matteo è un detective al servizio di Dio e compie il suo lavoro unendo ogni aspetto del suo carattere. Infatti egli è generoso, semplice, astuto, intuitivo, intelligente, meticoloso, tenace, informale e soprattutto senza pregiudizi. In questa nuova stagione vi saranno tante comparse d’autore provenienti dalla Tv e dal web.

In onda su: Rai

Rai Genere: Drammatico, Giallo

Drammatico, Giallo Numero stagioni: 12

Mayans MC

Uscita: 6 gennaio 2020

Questa serie è lo spinoff ufficiale della fortunata serie Sons of Anarchy. Pertanto lo show è ambientato nello stesso universo narrativo creato da Kurt Sutter e illustra le vicende del gruppo di motociclisti “outlaw” Mayans, un tempo rivali di SAMCRO e in seguito alleati. La serie segue attentamente le vicende di Ez Reyes, un aspirante in prova nel capitolo dei Mayans della California. Nel cast J.D. Pardo, Edward James Olmos e John Ortiz.

In onda su: Fox

Fox Genere: Drammatico, Crime, Azione

Drammatico, Crime, Azione Numero stagioni: 2

Titans

Uscita: 10 gennaio 2020

Dopo il successo della prima stagione, la fortunata action series sui giovani supereroi DC guidati da Nightwing torna su Netflix con delle nuove avventure.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Avventura, Azione, Fantastico, Fantascienza

Avventura, Azione, Fantastico, Fantascienza Numero stagioni: 2

Medical Police

Uscita: 10 gennaio 2020

I due medici Owen Maestro e Lola Spratt lasciano il Childrens Hospital ed entrano nel CDC per indagare e debellare un virus letale diffuso a livello mondiale.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

The New Pope

Uscita: 10 gennaio 2020

Si tratta del sequel della celebre serie creata da Paolo Sorrentino nel 2016. Un cast stellare per raccontare nuovi eventi che si svolgono nel Vaticano. Questa volta c’è una grande sorpresa: John Malkovich nei panni del protagonista. Nel cast anche Jude Law, Stefano Accorsi e Javier Cámara.

In onda su: Sky Atlantic

Sky Atlantic Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Treadstone

Uscita: 10 gennaio 2020

Chi di voi non ha mai sentito parlare di Jason Bourne? Il progetto Treadstone è stato il vero e proprio artefice della creazione della super spia Jason Bourne e adesso sta pianificando un nuovo protocollo per creare degli assassini incredibilmente letali. Tra i protagonisti vi sono Gabrielle Scharnitzky, Jeremy Irvine e Han Hyo-ju.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 1

AJ and the Queen

Uscita: 10 gennaio 2020

Netflix è da tempo molto vicina alle tematiche LGBTQIA+ e pertanto, con la partecipazione di Izzy G., Tia Carrere e RuPaul, questa serie narra le avventure di Ruby Red, una drag queen sfortunata che, viaggiando attraverso l’America, troverà AJ, un compagno di viaggio piuttosto improbabile.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

I delitti del barlume

Uscita: 13 gennaio 2020

Serie tutta italiana che dal 2013 coinvolge milioni di spettatori. La serie, per chi non la conoscesse, è ambientata nella fantasiosa cittadina di Pineta, sul litorale toscano tra Pisa e Livorno, tra una “ciancia” e una partita a briscola, le giornate girano intorno al bar, centro nevralgico e strategico di qualsiasi comunità di provincia che si rispetti. Un giorno, però, la monotonia viene distrutta da un sanguinario omicidio e il diversificato gruppo di amici si trasforma in una squadra di detective tanto bizzarri quanto efficaci.

In onda su: Sky Cinema

Sky Cinema Genere: Drammatico, Giallo

Drammatico, Giallo Numero stagioni: 7

The Healing Powers of Dude

Uscita: 13 gennaio 2020

Nuova serie Netflix che racconta le avventure di Noah, un bambino di 11 anni che soffre di un raro disturbo d’ansia sociale. Il ragazzino si trova a dover vivere una situazione tanto normale quanto spiacevole nel suo caso: iniziare le scuole medie a breve. Per aiutarlo a combattere lo stress i genitori gli regalano Dude, un cane emotivo, goloso, vivace e con una bassissima soglia dell’attenzione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Commedia

Azione, Commedia Numero stagioni: 1

La guerra è finita

Uscita: 13 gennaio 2020

Serie storia italiana che racconta la vera storia del difficile ritorno alla vita di un piccolo gruppo di bambini e ragazzi che, una volta usciti dai campi di concentramento nazisti, dovranno riprendere in mano le proprie vite, scoprendo gli incredibili concetti di futuro e speranza. Tra gli attori sono presenti Michele Riondino, Isabella Ragonese e Valerio Binasco.

In onda su: Rai

Rai Genere: Storico

Storico Numero stagioni: 1

Power

Uscita: 14 gennaio 2020

Ritorna la serie TV di successo prodotta da Courtney A. Kemp insieme al rapper americano 50 Cent. Lo show racconta la storia di “Ghost” (Omari Hardwick) alle prese con la difficile missione di lasciarsi alle spalle un passato difficile e per nulla onesto.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 6

Grace and Frankie

Uscita: 15 gennaio 2020

Una delle migliori serie del 2015 torna con la sesta stagione. Gli attori Jane Fonda e Lily Tomlin interpretano magistralmente Grace e Frankie, due donne che da sempre si considerano sempre nemiche giurate. In tarda età scoprono di avere qualcosa in comune: i loro mariti. I due, infatti, si sono innamorati e stanno addirittura progettando di sposarsi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 6

Manifest

Uscita: 16 gennaio 2020

La serie ideata da Jeff Rake torna a raccontare di un misterioso volo scomparso per cinque anni e tornato improvvisamente senza che i passeggeri siano invecchiati. Un mistero che riprende alcune tematiche di Lost e li ripropone in chiave totalmente rivista.

In onda su: Sky

Sky Genere: Avventura, Fantascienza, Drammatico, Thriller

Avventura, Fantascienza, Drammatico, Thriller Numero stagioni: 2

Sex Education

Uscita: 17 gennaio 2020

Dopo il successo della prima stagione, torna una delle commedie più irriverenti e divertenti del 2019. Sex Education tratta la storia di un teenager ancora vergine che vivendo con sua madre, una terapista del sesso, si trova ad avere una vasta conoscenza dell’argomento, anche se solo in maniera teorica. Quando a scuola si scopre la professione di sua madre, Otis diventa famoso e decide di organizzare, insieme a una sua inusuale amica, una sorta di clinica sessuale clandestina per i loro colleghi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Little America

Uscita: 17 gennaio 2020

Una serie toccante, emozionante e divertente che racconta le storie vere, pubblicate sulla rivista Epic Magazine, di persone immigrate in America.

In onda su: Apple Tv+

Apple Tv+ Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Bob Hearts Abishola

Uscita: 19 gennaio 2020

È una nuova sitcom americana ideata da Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky, Al Higgins e Gina Yashere.

In onda su: Sky

Sky Genere: Sitcom

Sitcom Numero stagioni: 1

Prodigal Son

Uscita: 20 gennaio 2020

Serie televisiva statunitense, creata da Chris Fedak e Sam Sklaver che narra le vicende di Malcolm Bright, il cui padre, Martin Whitly, è il famigerato assassino seriale conosciuto come “Il chirurgo”. Da bambino, Malcolm aiutò la polizia ad arrestare suo padre e non lo vide più (di sua spontanea volontà) per dieci anni. Ora è un profiler, che lavorava precedentemente con l’FBI.

In onda su: Sky

Sky Genere: Poliziesco, Thriller

Poliziesco, Thriller Numero stagioni: 1

Room 104

Uscita: 20 gennaio 2020

Si tratta di una serie televisiva antologica statunitense creata dai fratelli Jay e Mark Duplass. Ogni episodio della serie racconta diverse storie dei differenti ospiti che si intrattengono nella stanza 104 di un classico motel americano situato nella città di New York.

In onda su: Sky

Sky Genere: Horror, Thriller, Drammatico

Horror, Thriller, Drammatico Numero stagioni: 1

October Faction

Uscita: 23 gennaio 2020

I cacciatori di mostri Fred e Deloris Allen affrontano le forze del male e i drammi familiari con i figli gemelli adolescenti. Dal fumetto di Steve Niles e Damien Worm. Serie creata da Damian Kindler e cast composto da Tamara Taylor,J.C. MacKenzie,Aurora Burghart.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Star Trek: Picard

Uscita: 24 gennaio 2020

Si tratta dell’attesissima serie che vede come protagonista il celebre Patrick Stewart. La fine in realtà è soltanto l’inizio e dopo aver lasciato la Flotta della Federazione dei Pianeti Uniti 15 anni prima, l’Ammiraglio Jean-Luc Picard comincia un nuovo capitolo della sua vita. Ha inizio, quindi, un nuovo capitolo della longeva saga di Star Trek.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatico, Fantascienza

Drammatico, Fantascienza Numero stagioni: 1

Le terrificanti Avventure di Sabrina

Uscita: 24 gennaio 2020

La terza parte della fortunata serie Netflix è pronta ad arrivare con nuove ed intriganti avventure.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Horror, Avventura

Drammatico, Horror, Avventura Numero stagioni: 3

The Ranch

Uscita: 24 gennaio 2020

Colt non è riuscito a diventare un atleta professionista. Ora non gli resta che tornare a casa per aiutare il padre e il fratello a salvare il ranch di famiglia. La serie con Ashton Kutcher, Sam Elliott e Debra Winger è pronta a giungere al termine.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Sitcom

Sitcom Numero stagioni: 4 (otto parti)

A Discovery of Witches

Uscita: 29 gennaio 2020

È una serie televisiva britannica del 2018 basata sulla Trilogia delle anime di Deborah Harkness. Dopo ben due anni arriva finalmente in Italia con un titolo che riprende il primo romanzo della trilogia. È prodotta da Bad Wolf e Sky Productions, e vede come protagonisti Teresa Palmer e Matthew Goode.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, Fantascienza

Drammatico, Fantascienza Numero stagioni: 1

Bojack Horseman

Uscita: 31 gennaio 2020

Sì, preparate i fazzolettini perché il 31 gennaio arriva la seconda e ultima parte della sesta stagione di Bojack Horseman, nonché l’ultima. La serie di animazione più irriverente e amata di Netflix giunge ufficialmente al termine.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Animazione, Commedia

Drammatico, Animazione, Commedia Numero stagioni: 6

Criminal Minds

Uscita: 31 gennaio 2020

Conservate le lacrime perché anche Criminal Minds, dopo ben 15 stagioni, giunge al termine.

In onda su: Sky

Sky Genere: Thriller, Poliziesco

Thriller, Poliziesco Numero stagioni: 15

Ragnarok

Uscita: 31 gennaio 2020

David Alexander Sjøholt, Jonas Strand Gravli e Herman Tømmeraas sono i protagonisti di questa nuova serie Netflix ambientata in una piccola cittadina norvegese. Questa sembra vivere eventi di portata eccezionale: inverni caldi, tremendi e improvvisi acquazzoni. Pare proprio che si stia avvicinando il Ragnarok, ovvero la battaglia finale tra le potenze della luce e dell’ordine e quelle delle tenebre e del caos.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Diablero

Uscita: 31 gennaio 2020

Una giovane scompare in una grande città. Per cercarla un prete disperato affronta una missione soprannaturale con un cacciatore di demoni e la sua squadra eterogenea. Nel cast Christopher Von Uckermann, Horacio García Rojas e Gisselle Kuri.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Horror

Horror Numero stagioni: 1

Luna Nera

Uscita: 31 gennaio 2020

Serie italiana ambientata nell’Italia del XVII secolo. Poco dopo la morte di un neonato, Ade, una levatrice di 16 anni, viene accusata di stregoneria. La ragazzina trova rifugio in una strana comunità di stanza in un bosco, ma si troverà di fronte ad una scelta molto difficile: l’amore impossibile per Pietro, figlio del capo dei cacciatori di streghe, o il proseguimento del suo vero destino ovvero quello di essere considerata una strega.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Fantastico

Drammatico, Fantastico Numero stagioni: 1

Le serie Tv cancellate o non rinnovate a Gennaio 2020