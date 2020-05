Le serie TV nuove e cancellate – Maggio 2020

Quali serie Tv usciranno a Maggio 2020? Aprile è stato un mese ricco di contenuti anche perché molte piattaforme di streaming hanno pensato bene di inserire alcune sorprese per aiutare gli utenti a superare la monotonia della quarantena. Maggio si appresta ad essere un mese incerto per quanto riguarda la pandemia di Coronavirus, ma non per quanto riguarda i contenuti seriali: questi non mancheranno, anzi saranno più numerosi che mai, ma non vi preoccupate, come abbiamo già fatto nei mesi scorsi, anche adesso vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, la lista delle serie Tv cancellate o non rinnovate a maggio. Ecco quindi le Serie Tv in uscita per Netflix, Amazon Prime Video , Now Tv ed altre piattaforme.

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Disney+ previste per Maggio 2020

Felice o quasi

Uscita: 1 Maggio 2020

Sebastián è un conduttore radiofonico di modesta fama che cerca di trovare la sua strada. Nel frattempo è alle prese con la ex moglie (che ama ancora) e con due figli.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 1

Awesome Animals

Uscita: 1 Maggio 2020

Gli animali sono davvero creature fantastiche. Scoprite i fatti più singolari e interessanti sugli animali di tutto il mondo in questo documentario.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: documentario

documentario Numero stagioni: 1

Oggetti di Scena

Uscita: 1 Maggio 2020

Una docu-serie annunciata da pochissimo che ci mostrerà i segreti degli archivi Disney alla ricerca degli oggetti scenici più amati e riconosciuti di sempre.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: docuserie

docuserie Numero stagioni: 1

Le altre uscite Disney+ dell’1 Maggio 2020

Birth of Europe – Stagione 1

– Stagione 1 Buried Secrets of the Bible with Albert Lin – Stagione 1

– Stagione 1 CAR SOS – Dalla stagione 1 alla stagione 7

– Dalla stagione 1 alla stagione 7 Disney Kirby Buckets – Dalla stagione 1 alla stagione 3

– Dalla stagione 1 alla stagione 3 Lost Treasures of Egypt – Stagione 1

– Stagione 1 Love & Vets – Stagione 1

– Stagione 1 Prairie Dog Manor – Stagione 1

– Stagione 1 Primal Survivor – Dalla stagione 1 alla stagione 4

– Dalla stagione 1 alla stagione 4 Survive the Tribe – Stagione 1

– Stagione 1 United States of Animals – Stagione 1

– Stagione 1 Unlikely Animal Friends – Stagione 3

Hollywood

Uscita: 1 Maggio 2020

Un ambizioso gruppo di aspiranti attori e registi nella Hollywood del secondo dopoguerra farà di tutto per realizzare i propri sogni nel mondo dello spettacolo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: drammatico, biografico

drammatico, biografico Numero stagioni: 1

Shameless

Uscita: 1 Maggio 2020

Le vicende di cinque ragazzi, figli di un alcolizzato, che crescono grazie alla sorella maggiore. Arriva su Amazon Prime Video la nona stagione.

In onda su: Sky/Amazon Prime Video

Sky/Amazon Prime Video Genere: drammatico, comico

drammatico, comico Numero stagioni: 10

Monthly Girls’ Nozaki- kun

Uscita: 1 Maggio 2020

L’amore è lo spirito che motiva il viaggio di un’artista. Piuttosto, può o dovrebbe esserlo. Ma ovviamente per il mangaka Nozaki, quando si parla di sentimenti d’amore è completamente inesperto. Mentre Sakura riesce a pensare nient’altro che a lui, tutto ciò che passa per la testa di Nozaki è la scadenza della pubblicazione. Sfortunatamente, la dichiarazione della ragazza è vittima di un fraintendimento, e Sakura diventa l’assistente di Nozaki.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: anime

anime Numero stagioni: 1

Battlestar Galactica

Uscita: 1 Maggio 2020

Remake della serie cult degli anni 70: gli ultimi sopravvissuti del genere umano, impegnati in una guerra sanguinaria contro i robot Cycloni, viaggiano nello spazio alla ricerca di un mitico pianeta chiamato Terra. Tutte e quattro le stagioni sono in arrivo su Amazon Prime Video.

In onda su: Amazon Prime Video/Sky

Amazon Prime Video/Sky Genere: sci-fi, fantasy

sci-fi, fantasy Numero stagioni: 4

The Orville

Uscita: 1 Maggio 2020

La nave intergalattica USS Orville, capitanata dall’ufficiale Ed Mercer, attraversa l’universo alla ricerca di nuove avventure. Il primo ufficiale di vascello, tuttavia, è la ex moglie del comandante, con cui ha appena concluso il divorzio. La prima stagione arriva su Amazon!

In onda su: Amazon Prime Video/Sky

Amazon Prime Video/Sky Genere: sci-fi

sci-fi Numero stagioni: 2

Futurama

Uscita: 1 Maggio 2020

La celebre serie d’animazione realizzata da Matt Groening arriva su Amazon!

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 7

Upload

Uscita: 1 Maggio 2020

La serie è ambientata nel 2023, in un non lontano futuro utopico in cui le persone possono decidere se essere inseriti all’interno di una realtà virtuale dopo la morte. La trama segue le vicende di Nathan Brown, interpretato da Robbie Amell, che in seguito a un’incidente sceglie di accettare questa opzione, ritrovandosi a vivere virtualmente a Lakeviews, in cui sembra poter avere accesso a tutto ciò che desidera, per quanto strano sia, almeno finché può permettersi di pagare. In questa avventura incontra Nora, una ragazza del servizio clienti che si trova legata a lui in un modo troppo profondo per due persone appartenenti letteralmente a due diverse realtà. Potete leggere la nostra recensione della serie che abbiamo potuto vedere in anteprima.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: sci-fi

sci-fi Numero stagioni: 1

Into The Night

Uscita: 1 Maggio 2020

I passeggeri e l’equipaggio di un volo notturno dirottato fanno di tutto per evitare i raggi del sole mentre un misterioso evento cosmico semina devastazione a terra.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: drammatico, thriller

drammatico, thriller Numero stagioni: 1

Trying

Uscita: 1 Maggio 2020

Nikki e Jason sono una coppia di trentenni che desidera avere un bambino. Scoperto che non potranno avere figli decidono di ricorrere all’adozione trovandosi di fronte a un mondo di nuove e sconcertanti sfide. Tra amici disfunzionali e vite caotiche la commissione li giudicherà pronti a diventare genitori?

In onda su: Apple Tv+

Apple Tv+ Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 1

Superstore

Uscita: 2 Maggio 2020

Sitcom con America Ferrera (Ugly Betty) tra gli impiegati di un superstore. Nella quarta stagione si da’ risalto ai sentimenti di Johan verso Amy.

In onda su: Mediaset Premium/Sky

Mediaset Premium/Sky Genere: sitcom

sitcom Numero stagioni: 4

Colony

Uscita: 2 Maggio 2020

Quando Los Angeles è invasa da forze aliene e diventa un insediamento fortificato, un ex agente dell’FBI e la moglie rischiano tutto per ritrovare il figlio.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: drammatico, sci-fi, thriller

drammatico, sci-fi, thriller Numero stagioni: 3

Secrets and Lies

Uscita: 4 Maggio 2020

Ben Crawford è in procinto di passare da buon samaritano a primo indiziato di omicidio, dopo aver trovato nel bosco il corpo del giovane figlio del vicino. La detective Andrea Cornell scava per trovare la verità. Le prime due stagioni della serie sono in arrivo su Amazon.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: drammatico, poliziesco

drammatico, poliziesco Numero stagioni: 2

Disney Gallery: The Mandalorian

Uscita: 4 Maggio 2020

In occasione dello Star Wars Day arriva una serie di documentari di otto episodi che alza il sipario su The Mandalorian. Ogni capitolo esplora una diversa sfaccettatura della prima serie in live action di Star Wars attraverso interviste, filmati dietro le quinte e conversazioni con il creatore Jon Favreau.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: documentario

documentario Numero stagioni: 1

I Simpson

Uscita: 6 Maggio 2020

Non solo su Disney+, ma la ventiseiesima stagione sbarca anche su Sky sul canale Fox. Una serie che ha segnato intere generazioni e che non stanca mai.

In onda su: Sky

Sky Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 26

Ugly Betty

Uscita: 6 Maggio 2020

Una giovane, aspirante scrittrice, dal senso estetico “diverso”, cerca di inserirsi nel mondo dei giornali di moda. Le quatto stagioni sono su Amazon!

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 4

Workin’ Moms

Uscita: 6 Maggio 2020

Terminato il congedo di maternità, queste quattro mamme di Toronto rientrano al lavoro, cercando di barcamenarsi tra figli, capi e amore.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 4

Scissor Seven

Uscita: 7 Maggio 2020

Mentre cerca di recuperare la memoria, un semi assassino pasticcione che brandisce forbici da parrucchiere finisce in una lotta per il potere tra fazioni avversarie.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: anime

anime Numero stagioni: 2

Dead to me – Amiche per la morte

Uscita: 8 Maggio 2020

Una vedova irascibile in cerca di chi ha investito il marito stringe amicizia con una donna eccentrica e ottimista che non è esattamente come sembra.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 2

The Eddy

Uscita: 8 Maggio 2020

Il proprietario di un jazz club parigino si trova invischiato con pericolosi delinquenti, mentre lotta per difendere il locale, la sua band e la figlia adolescente.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: musical

musical Numero stagioni: 1

Rust Bros

Uscita: 8 Maggio 2020

Mike Hall, appassionato d’auto della vecchia scuola, il suo amico Avery e il figlio Connor danno il massimo per restaurare auto d’epoca… e magari guadagnarci qualcosa.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: documentario

documentario Numero stagioni: 2

Sull’orlo del successo – Ristoranti con vista

Uscita: 8 Maggio 2020

Tre esperti di gastronomia e design cercano di rivitalizzare ristoranti ormai alla frutta riallacciando i legami con la cultura dei magnifici territori che li ospitano.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: reality

reality Numero stagioni: 2

Valeria

Uscita: 8 Maggio 2020

Una scrittrice in crisi creativa e coniugale trova sostegno in tre amiche che a loro volta stanno scoprendo se stesse. Serie tratta dai romanzi di Elísabet Benavent.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: commedia romantica

commedia romantica Numero stagioni: 1

The L Word: Generation Q

Uscita: 11 Maggio 2020

Il tanto atteso sequel della serie rivoluzionaria, che segue le vite mescolate di Jennifer, Kate, Leisha e Hailey mentre vivono l’amore, il dolore, il sesso, le battute d’arresto e il successo a Los Angeles.

In onda su: Sky

Sky Genere: commedia romantica, drammatico

commedia romantica, drammatico Numero stagioni: 1

Processi mediatici

Uscita: 11 Maggio 2020

Questa docuserie true crime analizza alcuni dei più drammatici processi della storia, con particolare attenzione all’impatto che i media possono aver avuto sui verdetti.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: docuserie, thriller, giallo

docuserie, thriller, giallo Numero stagioni: 1

Bordertown

Uscita: 11 Maggio 2020

Per trascorrere più tempo con la famiglia, un bravo detective accetta un lavoro in provincia, ma viene ben presto travolto da una serie di omicidi inquietanti.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: thriller, giallo

thriller, giallo Numero stagioni: 3 It’s a Dog’s Life with Bill Farmer Uscita: 15 Maggio 2020

Voce iconica di Pippo e Pluto da oltre 30 anni, Bill Farmer esce da dietro il microfono per incontrare i suoi personaggi preferiti: i cani! Unitevi a Bill mentre attraversa il paese incontrando i cani facendo tutti i tipi di incredibili lavori che rendono la nostra vita migliore. Nella premiere della serie, Bill è in mare con un cane che annusa la cacca di balena. E dopo incontra un cane che fa muovere un ranch di pecore. In onda su: Disney+

Disney+ Genere: docuserie

docuserie Numero stagioni: 1 Modern Family Uscita: 15 Maggio 2020

Arriva alla stagione conclusiva la serie che segue le vicende di tre famiglie ‘moderne’ con una forza creativa che ha rivoluzionato il genere comedy. In onda su: Sky

Sky Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 11 I ciarlatani Uscita: 15 Maggio 2020

Dopo aver fatto sparire un malavitoso durante un’esibizione, un mago ingaggiato per una festa non sa più farlo riapparire e finisce nei guai. In onda su: Netflix

Netflix Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 1 The Last Narc Uscita: 15 Maggio 2020

The Last Narc è la storia di un eroe caduto, degli uomini che lo hanno ucciso e dell’uomo che ha rischiato tutto per scoprire cosa fosse realmente successo e per quale motivo. Il decorato agente speciale Hector Berellez, a cui era stata assegnata l’indagine sull’omicidio di Camarena, esamina tutti gli strati del mito e della propaganda per rivelare la spaventosa verità su un complotto che spazia dai “killing field” messicani ai palazzi del potere a Washington, D.C. La testimonianza di Berellez sarà affiancata dalle dichiarazioni della vedova di Camarena e dalle testimonianze di tre infiltrati nei cartelli di Guadalajara. In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: docuserie

docuserie Numero stagioni: 1 SKAM Italia Uscita: 15 Maggio 2020

Alcuni millennial vivono il loro primo amore e scoprono le loro identità emergenti in questo dramma adolescenziale raccontato attraverso SMS, chat e post di social media. In onda su: Netflix

Netflix Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 4 Lavoro a mano armata Uscita: 15 Maggio 2020

Disoccupato e alla disperata ricerca di una svolta nella sua vita, Alain Delambre è pronto a tutto per ottenere un lavoro nella multinazionale Exxya. In onda su: Netflix

Netflix Genere: drammatico, biografico

drammatico, biografico Numero stagioni: 1 White Lines Uscita: 15 Maggio 2020

Una donna di Manchester abbandona la sua vita tranquilla e vola a Ibiza, alla ricerca della verità sulla scomparsa del fratello, ritrovato cadavere. In onda su: Netflix

Netflix Genere: drammatico, poliziesco, giallo

drammatico, poliziesco, giallo Numero stagioni: 1 Hightown Uscita: 17 Maggio 2020

Jackie Quinones, agente del National Marine Fisheries Service, amante di feste e bagordi, vede sconvolta la sua vita senza regole quando scopre un cadavere sulla spiaggia, un’altra vittima dell’epidemia di oppiacei che ha colpito Cape Cod. A seguito di questo trauma, Jackie fa i primi passi per diventare sobria, fino a quando non si convince che sta a lei risolvere l’omicidio. In onda su: StarzPlay

StarzPlay Genere: drammatico

drammatico Numero stagioni: 1 L’uomo di Casa Uscita: 17 Maggio 2020

Le vicende tragicomiche di Mike Baxter, padre di famiglia vecchio stampo, maschilista e conservatore, che deve vedersela con una moglie e tre figlie femmine. Arriva la seconda parte dell’ottava stagione, anche se non si tratta di un vero e proprio esordio. In onda su: Sky

Sky Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 8 American Dad Uscita: 18 Maggio 2020

La serie parla di una tipica famiglia americana di quattro componenti: Stan Smith, un agente della C.I.A. repubblicano, sua moglie Francine e i due figli adolescenti Hayley e Steve. Dopo essere passata dal palinsesto Mediaset, ora arriva anche su Sky. In onda su: Sky

Sky Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 9 Il colore delle magnolie Uscita: 19 Maggio 2020

Maddie Townsend ha un gran daffare, destreggiandosi fra i tre figli, un marito infedele e un improbabile spasimante che fa parlare tutta la città. In onda su: Netflix

Netflix Genere: drammatico

drammatico Numero stagioni: 1 9-1-1 Uscita: 19 Maggio 2020

Torna con la terza stagione la serie Fox sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. In onda su: Sky

Sky Genere: poliziesco

poliziesco Numero stagioni: 3 Storia Contemporanea In Pillole Uscita: 22 Maggio 2020

Infografica e immagini d’archivio offrono brevi lezioni di storia su rivelazioni scientifiche, movimenti sociali e scoperte rivoluzionarie. In onda su: Netflix

Netflix Genere: docuserie

docuserie Numero stagioni: 1 The Big Fib Uscita: 22 Maggio 2020

Tutti e 15 gli episodi disponibili. Avete mai pensato di poter individuare una fib meglio di un bambino? Scopritelo su The Big Fib. Un nuovo game show Disney +, con Yvette Nicole Brown e con Rhys Darby nei panni del suo aiutante robot, C.L.I.V.E. In onda su: Disney+

Disney+ Genere: game show

game show Numero stagioni: 1 Le altre uscite Disney+ del 22 Maggio 2020: Disney Just Roll with It – Stagione 1

– Stagione 1 Disney Mech-X4 – Stagioni 1 e 2

– Stagioni 1 e 2 Disney Vampirina – Stagione 2

– Stagione 2 Heartland Docs, DVM – Stagione 1

– Stagione 1 Marvel’s Future Adventures – Stagione 2 Control Z Uscita: 22 Maggio 2020

Quando un hacker inizia a rilasciare i segreti degli studenti all’intero liceo, Sofía, socialmente isolata ma attenta osservatrice, lavora per scoprire la sua identità. In onda su: Netflix

Netflix Genere: giallo, thriller

giallo, thriller Numero stagioni: 1 Homecoming Uscita: 22 Maggio 2020

Arriva la seconda stagione della serie basata sull’omonimo podcast di Horowitz e Bloomberg. Lo show racconta un mistero diverso in ogni stagione, cambiando protagonista di volta in volta. In questa seconda stagione vengono raccontate le vicende di Jackie, la protagonista, che si sveglia senza memoria in una barca in mezzo a un lago. In questo suo viaggio cerca di ritrovare sé stessa e qui Jackie si trova nel cuore di una compagnia che si occupa di un’iniziativa chiamata appunto Homecoming, una struttura governativa segreta con l’obiettivo di reinserire i soldati nella vita civile. In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: thriller

thriller Numero stagioni: 2 DC’s Legends of Tomorrow Uscita: 23 Maggio 2020

Questa nuova stagione uscirà un episodio alla settimana. La serie si basa su un gruppo di personaggi DC Comics, conosciute appunto come Leggende e segue le avventure nel tempo di un’improbabile squadra di eroi nel tentativo di salvare il mondo.

In onda su: Infinity/Sky

Infinity/Sky Genere: Supereroi, azione

Supereroi, azione Numero stagioni: 5 Dynasty Uscita: 23 Maggio 2020

I Carrington e i Colby si contendono il controllo delle loro fortune e dei figli in questa moderna versione della classica soap da prima serata. In onda su: Netflix

Netflix Genere: azione, thriller

azione, thriller Numero stagioni: 3 Elementary Uscita: 25 Maggio 2020

Dopo essere uscita su Rai 2 arriva su Sky la serie che tratta la storia di Jonny Lee Miller, ovvero un detective geniale ma problematico e Lucy Liu, la dottoressa che lo aiuta a proteggersi da se stesso, nella versione ‘disfunzionale’ e moderna di Sherlock Holmes. In onda su: Sky

Sky Genere: giallo, thriller

giallo, thriller Numero stagioni: 7 Snowpiercer