Ecco una carrellata sulle serie TV nuove e in scadenza di febbraio 2023 delle principali piattaforme streaming: Netflix, Disney Plus, Prime Video, Sky/NOW, Paramount Plus, Mediaset Infinity e TIMVision. Da segnalare le ultime stagioni di Aggretsuko, Carnival Row e Star Trek: Picard. Su Sky/NOW invece parte Django, ispirata allo spaghetti western di Sergio Corbucci.

Le serie TV nuove e in scadenza di febbraio 2023

Disney Plus

FLEISHMAN A PEZZI Stagione 1 – 22 febbraio

Fleishman a pezzi racconta la storia di Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), 41 anni, divorziato da poco, che si tuffa nel nuovo e coraggioso mondo delle app di appuntamenti, ottenendo un successo che non ha mai avuto quando era più giovane, prima di sposarsi alla fine della scuola di medicina. Ma proprio all’inizio della sua prima estate di libertà, la sua ex moglie, Rachel (Claire Danes), scompare, lasciandolo con Hannah (Meara Mahoney Gross) di 11 anni e Solly (Maxim Swinton) di 9, senza sapere dove sia o se abbia intenzione di tornare. Mentre cerca di bilanciare la genitorialità, il ritorno dei vecchi amici Libby (Lizzy Caplan) e Seth (Adam Brody), una potenziale promozione all’ospedale che tarda ad arrivare e tutte le donne attraenti che Manhattan ha da offrirgli, si rende conto che non sarà mai in grado di capire cosa sia accaduto a Rachel finché finalmente non affronterà ciò che è successo al loro matrimonio.

LA FAMIGLIA PROUD: PIÙ FORTE E ORGOGLIOSA Stagione 2 – 1 febbraio

Seguito dell’acclamata serie, La famiglia Proud: più forte e orgogliosa segue le avventure e le disavventure della quattordicenne Penny Proud e della sua famiglia mentre affrontano la vita quotidiana con senso dell’umorismo e grande cuore. Questi ultimi anni regalano una nuova carriera a mamma Trudy, sogni più audaci a papà Oscar e nuove sfide a Penny, tra le quali farsi amica una vicina di casa piuttosto socievole che è convinta di avere molto da insegnarle.

THE GREAT NORTH Stagione 3 – 1 febbraio

Giunta alla terza stagione, The Great North prosegue le avventure della famiglia Tobin in Alaska. Beef, padre single, fa del suo meglio per tenere vicino il suo gruppo di figli, soprattutto Judy, l’unica figlia femmina, i cui sogni artistici la portano ad allontanarsi dalla barca da pesca di famiglia e a entrare nel mondo glamour del centro commerciale locale. Completano la famiglia il fratello maggiore di Judy, Wolf, e la sua nuova moglie, Honeybee, il fratello di mezzo Ham e il fratellino di 10 anni e mezzo Moon. In assenza della madre, Judy cerca una guida nella sua nuova capa, Alyson, e nella sua amica immaginaria, Alanis Morissette, che le appare sotto forma di aurora boreale.

9-1-1 Stagione 6 – 22 febbraio

THE HAIR TALES Stagione 1 – 15 febbraio

THE HARDY BOYS Stagione 2 – 8 febbraio

CHEF VS WILD Stagione 1 – 1 febbraio

L’offerta di Disney+

Netflix

I milioni di Gunther Stagione 1 – 1 febbraio

Il multimiliardario Gunther VI vive immerso nel lusso: viaggia con jet privati, mangia bistecche con foglie d’oro per cena ed è circondato da un elegante entourage di portavoce e intrattenitori. Lui è un pastore tedesco. Come narra la leggenda, il bisnonno di Gunther era originariamente di proprietà di una misteriosa contessa il cui figlio è morto tragicamente. Non avendo altri discendenti, la contessa ha lasciato il suo grande patrimonio all’amato cane affidandolo alle cure di un caro amico del figlio, l’erede di un’azienda farmaceutica e aspirante impresario italiano di nome Maurizio Mian. Nel corso degli ultimi trent’anni Mian ha costruito un impero a nome del capo a quattro zampe che include lussuose proprietà immobiliari, controversi esperimenti sociali e una delle più grandi frodi fiscali mai realizzate. Si tratta di una favola tanto bella quanto bizzarra… e naturalmente le domande abbondano. Nel vortice di questa docuserie investigativa in quattro parti, i produttori esecutivi Aurelien Leturgie ed Emilie Dumay attraversano il mondo alla ricerca di risposte, ottenendo accesso a materiale d’archivio inedito e intrattenendo conversazioni intime e a volte scioccanti con Mian e il resto del longevo team di Gunther nella speranza di capire la complessa situazione dietro l’animale più ricco al mondo.

Detective Conan: The Culprit Hanzawa Stagione 1 – 1 febbraio

Detective Conan: The Culprit Hanzawa (Spin off del manga originale di Gosho Aoyama, scritto e illustrato da Mayuko Kanba). A Beika Town imperversa la malavita. Sulla città con un tasso di criminalità tra i più alti al mondo scende un’ombra nera con l’obiettivo di uccidere un uomo. Così uno dei personaggi più importanti del Detective Conan prende il ruolo di protagonista. Il nome di questa persona vestita in calzamaglia e con un’intelligenza sopraffina è… Culprit Hanzawa! O forse è solo uno pseudonimo?

Freeridge Stagione 1 – 2 febbraio

Freeridge è una commedia di formazione sulle sorelle rivali Gloria e Ines e sui loro amici Demi e Cameron che scatenano una maledizione portando la sfortuna nelle loro vite. Non perderti le avventure indimenticabili di questi quattro nuovi amici nello spin-off di On My Block.

MAKE MY DAY Stagione 1 – 2 febbraio

Gli esseri umani e una misteriosa forma di vita si scontrano su un pianeta ghiacciato in questa epica storia di fantascienza e sopravvivenza di Yasuo Ohtagaki! Yasuo Ohtagaki, l’acclamato autore di manga noto per le sue opere di fantascienza Moonlight Mile e Mobile Suit Gundam Thunderbolt, ha ideato una storia originale per questa imperdibile saga di fantascienza che riunisce talenti provenienti dal Giappone e da altri paesi. Shoji Kawamori, noto per aver disegnato famosi mech tra cui quelli della serie Macross e Kiyotaka Oshiyama, designer dei demoni di Devilman Crybaby, prestano il loro talento alla progettazione di mech. Sul pianeta ghiacciato Coldfoot si trova il giacimento di un materiale carico di energia chiamato “sig”. All’esterno il pianeta sembra un’utopia priva di criminalità, ma in realtà i prigionieri sono costretti ai lavori forzati per estrarre sig. La giovane guardia carceraria Jim accorre sul sito di un improvviso incidente minerario e scopre che una creatura misteriosa sta attaccando gli umani.

Vinland Saga Stagione 2 – 6 febbraio

Bill Russell La Leggenda dell’NBA Stagione 1 – 8 febbraio

You Stagione 4 Parte 1 – 9 febbraio

Tratta dal bestseller di Caroline Kepnes “Tu”. “Cosa faresti per amore?” Quando il brillante gestore di una libreria incontra un’aspirante scrittrice, la sua risposta è chiara: per amore farebbe di tutto. Usando Internet e i social media come strumenti per raccogliere i dettagli più intimi della ragazza e avvicinarsi a lei, la sua cotta irresistibile e goffa diventa un’ossessione e lentamente decide di rimuovere qualsiasi ostacolo, e persona, tra lui e il suo oggetto del desiderio.

Mio papà va a caccia di alieni! Stagione 1 – 9 febbraio

Nella serie commedia di azione animata Mio papà va a caccia di alieni! gli affiatati fratelli Lisa e Sean si imbarcano di nascosto sulla navicella del padre durante il suo viaggio di lavoro più recente sperando di poter trascorrere del tempo con lui, ignari del fatto che il papà ha un segreto: è il cacciatore di taglie più tosto dell’intera galassia! Alle prese con la più grande e inaspettata avventura spaziale della loro vita, Lisa e Sean scoprono che il lavoro apparentemente normale del padre è tutt’altro che noioso. Alieni pericolosi, robot e battaglie a raggi laser stravolgono le dinamiche familiari tradizionali mentre i due bambini cercano di aiutare il padre a dare la caccia alla fuggitiva più pericolosa di sempre. Con i figli al seguito, il papà dovrà fare di tutto per proteggerli… e riportarli a casa sani e salvi prima che la mamma lo venga a sapere! Dagli ideatori e produttori esecutivi Everett Downing e Patrick Harpin, Mio papà va a caccia di alieni! è un percorso intergalattico che attraversa gli alti e bassi della vita familiare alla velocità della luce.

Tutte le volte che ci siamo innamorati Stagione 1 – 14 febbraio

Settembre 2003: Irene arriva a Madrid con l’obiettivo di conquistare il mondo e diventare regista. Qui conoscerà i suoi migliori amici e Julio, che sarebbe il protagonista perfetto dei suoi film e della sua vita. Ma il destino ha in serbo altri piani. Tutte le volte che ci siamo innamorati è una commedia romantica. Una storia vivace condita da un pizzico di nostalgia per l’amore e l’amicizia che sbocciano durante gli anni dell’università e il bisogno di trovare il proprio posto nel mondo.

Perfect Match Stagione 1 – 14 febbraio

Perfect Match riunisce i single più desiderati delle serie unscripted Netflix (L’amore è cieco, L’ultimatum, Too Hot To Handle, La talpa: USA e altre) in un paradiso tropicale dove trovare l’amore. Mentre cercano di costruire solide relazioni, le coppie più compatibili diventano a loro volta guru degli incontri e provano a dividere gli altri concorrenti invitando nuovi single e organizzando nuovi appuntamenti. Riusciranno a creare sinergie travolgenti o finiranno per seminare il caos? In questo gioco di strategia e appuntamenti fuori dagli schemi presentato da Nick Lachey solo una coppia vincerà il titolo di Perfect Match.

Regine dell’Africa: Njinga Stagione 1 – 15 febbraio

La produttrice esecutiva Jada Pinkett Smith presenta una nuova docuserie sulla vita di note e leggendarie regine africane. La prima stagione segue Njinga, la complessa, affascinante e impavida regina guerriera di Ndongo e Matamba del 17° secolo, nella moderna Angola. Njinga è stata la prima donna a guidare la nazione e si è costruita una reputazione per le sue abilità politiche e diplomatiche abbinate alla sua prodezza militare diventando un’icona della resistenza.

Full Swing: una stagione di golf Stagione 1 – 15 febbraio

Questa coinvolgente docuserie di prossima uscita segue un gruppo eterogeneo di golfisti professionisti dentro e fuori dal campo nel corso di una spietata stagione di tornei e un intenso calendario settimanale all’interno del PGA TOUR. Le telecamere seguono i più importanti eventi del golf per la prima volta in assoluto, tra cui Players Championship, Masters, Campionato PGA, U.S. Open, Campionato Open e playoff della FedEx Cup. Il documentario consente ai fan di imparare a conoscere i giocatori attraverso vittorie e sconfitte, oltre a scoprire come affrontano le gare e ottengono risultati ai più alti livelli del golf professionistico maschile durante la stagione del PGA TOUR.

La legge di Lidia Poët Stagione 1 – 15 febbraio

Torino, fine 1800. Una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’albo degli avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Attraverso uno sguardo che va oltre il suo tempo, Lidia assiste gli indagati ricercando la verità dietro le apparenze e i pregiudizi. Jacopo, un misterioso giornalista e cognato di Lidia, le passa informazioni e la guida nei mondi nascosti di una Torino magniloquente. La serie rilegge in chiave light procedural la storia vera di Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia.

Aggretsuko Stagione 5 – 16 febbraio

È arrivata la stagione finale! Retsuko si candida per una carica in politica? La serie di Aggretsuko segue la vita quotidiana dell’impiegata Retsuko, che sfoga le sue frustrazioni nei confronti del capo e dei colleghi cantando a squarciagola brani di death metal. In questa stagione dopo essersi licenziato, Haida è sfrattato dall’appartamento di proprietà dei genitori e inizia a vivere in un Internet café. Qui incontra Shikabane, che sembra aver abbandonato ogni speranza. Retsuko decide di condividere la casa con Haida per salvarlo. Poi un individuo sospetto che dice di far parte di Diet si presenta per assoldare Retsuko…

The Upshaws Stagione 3 – 16 febbraio

Dopo una vita di errori, l’affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Spraggins, Journey Christine), il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un’altra donna… e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare. Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione. In questa parte, gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi lavori, sogni ancora più ambiziosi, problemi di salute e sorprese sconvolgenti, sostenuti dall’amore che tiene unita una famiglia.

Community Squad Stagione 1 – 17 febbraio

Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud Stagione 1 – 22 febbraio

La famiglia Murdaugh era una delle più potenti della Carolina del Sud, finché la morte dell’adolescente Mallory Beach in un incidente nautico causato da guida in stato di ebbrezza non comincia a distruggerne il nome. Quando Paul Murdaugh, che si ritiene fosse alla guida della barca, e la madre Maggie sono uccisi barbaramente, viene alla luce un secolo di corruzione, potere e insabbiamenti del Low Country. Questa serie in tre parti presenta racconti diretti di persone che erano a bordo della barca quella fatidica notte, molte delle quali non si erano ancora espresse pubblicamente sull’incidente o sul doppio omicidio di Maggie e Paul. Tra loro compaiono Morgan Doughty (fidanzata di lunga data di Paul Murdaugh), Miley Altman e Connor Cook (amici d’infanzia di Mallory Beach), Anthony Cook (fidanzato di Mallory) e molti altri.

Outer Banks Stagione 3 – 23 febbraio

La terza stagione vede i Pogue approdare su un’isola deserta dopo aver perso l’oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente “Poguelandia” sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita. Si trovano al verde e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno e devono fare i conti con Ward e Rafe, assetati di vendetta, e uno spietato criminale caraibico che non si fermerà davanti a nulla per trovare il bottino. Il tesoro è davvero alla loro portata o si tratta di una trappola per fermarli una volta per tutte? In ogni caso, i Pogue devono lottare contro il mondo e l’unico modo per farcela è restare uniti.

Oddballs Stagione 2 – 24 febbraio

Oddballs segue il ragazzo dalla forma tondeggiante James e i suoi migliori amici Max (un coccodrillo parlante) ed Echo (una ragazza che sostiene di provenire dal futuro). Le osservazioni sulla vita fatte da James diventano sproloqui comici sulle seccature quotidiane, elevandole a vette di ridicola assurdità, mentre i suoi insensati piani per sfidare le regole si rivelano spesso un disastro.

Formula 1: Drive to Survive Stagione 5 – 24 febbraio

Too Hot To Handle: Germania Stagione 1 – 28 febbraio

I single tedeschi più attraenti si riuniscono in un angolo di paradiso tropicale per quello che assaporano già come il momento più esotico ed erotico della loro vita… ma c’è una sorpresa. Se vogliono vincere il premio di 200.000 euro, questi giovani con la fobia delle relazioni a lungo termine e amanti degli incontri casuali dovranno rinunciare alle effusioni sessuali per l’intera durata della loro permanenza. I baci, le carezze spinte e l’autoerotismo non sono autorizzati. Ogni volta che le regole vengono infrante il montepremi scende. In questa oasi di lusso, ma non di lussuria, riusciranno i single seriali a stabilire legami sentimentali più profondi? O sarà troppo difficile resistere alle tentazioni?

Prime Video

Dinner Club Stagione 2 – 17 febbraio

Dopo il successo della prima stagione, Dinner Club torna per la seconda stagione con lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese. Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniranno a cena con le due socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalando sei puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate. Dinner Club è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios, scritto da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti e diretto da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

Harlem Stagione 2 – 3 febbraio

Creata dalla scrittrice Tracy Oliver (Girls Trip), nella seconda stagione ritroviamo Camille (Meagan Good) che, dopo aver mandato a rotoli la sua carriera e aver interrotto la sua storia d’amore, deve capire come rimettere insieme i pezzi; Tye (Jerrie Johnson) pensa al suo futuro; Quinn (Grace Byers) compie un viaggio alla scoperta di se stessa; e la carriera di Angie (Shoniqua Shandai) prende una svolta promettente. La seconda stagione di Harlem è prodotta da Amazon Studios e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Paper Kite Productions. Insieme alla creatrice, sceneggiatrice ed executive producer Tracy Oliver, saranno executive producer Amy Poehler di Paper Kite (Russian Doll) e Kim Lessing (Moxie), al loro fianco Dave Becky (True Story) di 3 Arts, Britt Matt (First Wives Club), Scott King (Difficult People), Linda Mendoza (Survival of the Thickest), il vincitore di 13 Grammy Award Pharrell Williams (Hidden Figures) e Mimi Valdés (Roxanne Roxanne) della ‘i am OTHER’.

Carnival Row Stagione 2 – 17 febbraio

In un mondo fantastico in cui umani e creature si scontrano, la seconda stagione di Carnival Row riprende con l’ex ispettore Rycroft Philostrate a.k.a. Philo (Orlando Bloom) impegnato in un’indagine su una serie di omicidi raccapriccianti che alimentano tensioni sociali. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) e i Black Raven tramano vendetta per l’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) e Sophie Longerbane (Caroline Ford). Tourmaline Larou (Karla Crome) eredita poteri soprannaturali che compromettono il suo destino e il futuro di The Row. E, dopo essere fuggita da The Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e il suo partner Agreus Astrayon (David Gyasi) dovranno affrontare una nuova società radicale che sconvolge i loro piani. Con umani e fate divisi e la libertà in gioco, ogni eroe dovrà affrontare dilemmi impossibili e prove che tempreranno l’anima nell’epica conclusione di Carnival Row.

Star Trek: Picard Stagione 3 – 17 febbraio

Jonathan Frakes as Riker and Patrick Stewart as Picard of the Paramount+ original series STAR TREK: PICARD. Photo Cr: Trae Paatton/Paramount+ .. 2022 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation, e segue questo personaggio nel nuovo capitolo della sua vita. Insieme a Patrick Stewart in questa terza e ultima stagione troviamo LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan e Michelle Hurd. Si unisce al cast anche la vincitrice del Tony Award, Amanda Plummer (Il re pescatore, Pulp Fiction), che ricoprirà il ruolo di Vadic, il misterioso capitano alieno della Shrike, una nave da guerra che ha messo gli occhi su Jean-Luc Picard e i suoi vecchi compagni di equipaggio della Enterprise. Anche Mica Burton (Critical Role, Vampiri: La Masquerade: LA by Night) e Ashlei Sharpe Chestnut (Cruel Summer) si uniscono al cast interpretando rispettivamente la Guardiamarina Alandra La Forge, figlia minore di Geordi La Forge timoniere della U.S.S. Titan e la Guardiamarina Sidney La Forge, la figlia maggiore. Daniel Davis riprenderà il ruolo del Professor Moriarty da Star Trek: The Next Generation.

The Consultant Stagione 1 – 24 febbraio

I personaggi e la storia di questa nuova emozionante serie, basata sull’omonimo romanzo di Bentley Little del 2015, si sviluppano in modi nuovi e inaspettati. The Consultant combina il genere thriller e la commedia ed esplora l’inquietante rapporto tra un capo e i suoi dipendenti. La serie è interpretata da Christoph Waltz (Regus Patoff), Nat Wolff (Craig), Brittany O’Grady (Elaine) e Aimee Carrero (Patti). Quando un nuovo consulente, Regus Patoff (Christoph Waltz), viene assunto con il compito di migliorare le attività della CompWare, compagnia di gaming basata su app, i dipendenti si trovano a far fronte a nuove esigenze e sfide che mettono tutto in discussione… comprese le loro vite.

Love Bugs – la prima stagione | 1 febbraio

La fattoria Clarkson – la seconda stagione | 10 febbraio

Demon Slayer – Kimetsu no yaiba – la seconda stagione sottotitolata | 14 febbraio

The Shield – dalla prima alla settima stagione | 16 febbraio

Gintama – la prima stagione | 17 febbraio

Lamù la ragazza dello spazio – la terza stagione | 20 febbraio

Overlord – la terza stagione | 27 febbraio

Sky/Now

DJANGO – 17 febbraio

Liberamente ispirata al western di culto di Sergio Corbucci, l’attesa serie originale Sky e CANAL+ diretta da Francesca Comencini, anche direttrice artistica del progetto, Django è la storia di un pistolero alla ricerca della verità sul massacro della sua famiglia che si troverà a combattere per un ideale più grande. Texas, fine 1800: Django – interpretato da Matthias Schoenaerts – è un cowboy senza ideali alla ricerca della figlia che credeva perduta, ed è seguendo le sue tracce che arriva a New Babylon, una città che si erge sul fondo di un cratere, dove tutti i reietti sono i benvenuti e dove tutti sono uguali e liberi. Qui Django scopre che sua figlia Sarah (Lisa Vicari) è viva, ha vent’anni, e sta per sposare John Ellis (Nicholas Pinnock), il fondatore di New Babylon. Ma, Sarah, che ritiene il padre responsabile della morte della loro famiglia, trucidata molti anni prima mentre lui era in guerra, vuole che Django se ne vada. Lui rifiuta di arrendersi e fa di tutto per avere una seconda chance con lei, diventando un alleato prezioso per Ellis mentre si trovano a difendere New Babylon contro la potente Signora di Elmdale, Elizabeth Thurman (interpretata da Noomi Rapace), impegnata in una personale missione il cui scopo è quello di liberarsi di questa comunità di ladri e peccatori. Tutti i personaggi principali sono legati a loro insaputa da un intreccio di segreti e un passato oscuro destinato a riaffiorare. La serie è prodotta per Sky e CANAL+ da Cattleya e Atlantique Productions (parte di Mediawan) e co-prodotta da Sky Studios e CANAL+, in collaborazione con STUDIOCANAL e Odeon Fiction.

SOULS – TUTTE LE VITE CHE RICORDI – 21 febbraio

Stoccolma. La patologa Allie, incinta, tenta in tutti i modi di impedire che suo marito Leo, pilota d’aereo, si imbarchi su un volo. A Berlino, la 25enne Linn si unisce a una setta i cui membri vogliono credere disperatamente in una sorta di vita dopo la morte, per svariati motivi. In un ospedale della Germania centrale, Hanna si risveglia dal coma dopo un grave incidente d’auto e si chiede come diavolo sia possibile che suo figlio Jacob, 14 anni, sia riuscito a salvare sé stesso e anche lei da morte certa per annegamento. Quando qualche giorno dopo Jacob improvvisamente sostiene di ricordare una vita precedente, una vita in cui era il pilota di un aereo disperso, la vita di queste tre donne cambierà radicalmente…

MARIA ANTONIETTA – 15 febbraio

Maria Antonietta racconta la storia di una giovane regina incredibilmente moderna e all’avanguardia. Attraverso uno sguardo contemporaneo, andiamo alla scoperta dell’oscuro, manipolativo e misogino mondo della corte di Versailles della seconda metà del XVIII secolo. Maria Antonietta aveva solo 14 anni quando lasciò l’Austria per diventare la moglie del Delfino di Francia (il futuro Luigi XVI). Da giovane principessa testarda e costantemente sotto pressione in una nazione straniera a icona fashion, fece colpo grazie al suo carisma e al suo carattere: libera, per quanto possibile indipendente e a suo modo femminista: insomma, una donna decisamente “avanti” per quei tempi!

FUNNY WOMAN – 24 febbraio

Una giovane donna di Liverpool alla ricerca della propria voce nel mondo della commedia degli anni Sessanta, un mondo dominato da voci maschili. Barbara Parker (Gemma Arterton) è una reginetta di bellezza che sogna in grande: vuole diventare famosa. Trasferitasi a Londra, però, scopre che navigare per le vie della capitale, e soprattutto per le vie dell’industria dello spettacolo, è meno divertente e semplice del previsto. Dopo alcune battute d’arresto, Barbara, determinata come non mai, si accorge di avere un’arma segreta: il suo umorismo nordico. Inaspettatamente, il pubblico si innamora di lei. Nel suo futuro c’è una nuova sitcom che potrebbe entrare nella storia della televisione britannica: sarà un successo, oppure un fiasco?

LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT STAGIONE 24 (PARTE A) – 5 febbraio

Ambientata nella Grande Mela, la serie si concentra su una particolare tipologia di crimini, quelli a sfondo sessuale. In ogni episodio assistiamo a un nuovo caso e alle indagini di una un gruppo di detective che si occupano di questi specifici crimini contro la persona; trovato il colpevole, la palla passa agli assistenti procuratori distrettuali, che portano il caso in tribunale. Torna ovviamente il Capitano Olivia Benson, e con lei tornano anche il Sergente Fin Tutuola, la Detective Senior Amanda Rollins e l’Assistente Procuratore Distrettuale Dominick “Sonny” Carisi. Ma ci sono anche due new entry nella squadra: i detective Joe Velasco e Grace Muncy.

QUELLE BRAVE RAGAZZE STAGIONE 2 – 19 febbraio

Il trio protagonista di questo road trip sarà una formazione inedita: a Mara Maionchi e Sandra Milo si unisce infatti un’altra leggenda del teatro e della televisione italiana, Marisa Laurito. Saranno loro tre a salire a bordo dell’iconico e inconfondibile van maculato rosa shocking, il mezzo di trasporto ufficiale dello show nato da un’idea di Mara Maionchi, che vedrà alla guida il loro autista tuttofare Alessandro Livi. Mara e Sandra sono già amiche dopo l’esperienza dell’anno scorso, e ora sono chiamate a dare il benvenuto nel proprio gruppo alla new entry Marisa: giorno dopo giorno si conosceranno e faranno amicizia, portando tre personalità molto forti e diversissime tra loro e i rispettivi background di protagoniste di primissimo piano dello spettacolo italiano, oltre al loro essere da anni e costantemente amatissime dal grande pubblico. Sarà per loro un periodo imprevedibile durante il quale potranno lasciarsi andare a momenti di puro divertimento tra ragazze. Infatti nel loro viaggio, di cui non conoscono alcun dettaglio circa l’itinerario, “Quelle brave ragazze” potranno scoprire abitudini e tradizioni a loro sconosciute grazie alle quali potranno allontanarsi per una volta dagli impegni di lavoro e personali: saranno libere di fare quel che preferiscono per concedersi momenti di svago e trasgressione che in Italia non possono vivere un po’ per la loro popolarità, un po’ per le agende fittissime di impegni. Durante i sei episodi di “Quelle brave ragazze”, atteso da domenica 19 febbraio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i tempi della vacanza saranno scanditi solo dallo squillo del tablet sul quale Mara, Sandra e Marisa leggeranno le missioni che dovranno compiere: obiettivi più o meno grandi che dovranno raggiungere per entrare in contatto con usi, abitudini e tradizioni della popolazione locale.

A bordo del van maculato, le tre approderanno alla prima meta di quest’anno, Montecarlo: qui vivranno esperienze da vere regine del jet set e respireranno l’atmosfera glamour e lussuosa dei palazzi del Principato. Questo però sarà solo un breve e rilassante preludio della loro avventura, che giorno dopo giorno le porterà a fare esperienze sempre più inimmaginabili, a partire da un tour nei borghi misteriosi e affascinanti del sud della Francia dove entreranno in contatto con il folklore e le usanze più particolari. Le missioni che le attendono, quest’anno, saranno ricche di sorprese, e Mara, Sandra e Marisa proveranno assieme esperienze davvero indimenticabili. Più saranno disposte a tutto, più si divertiranno: quello che vivranno sarà un periodo pieno di piccole sfide quotidiane, complesse o meno, ma anche di scoperte ed esperienze più o meno avventurose, insolite e trasgressive che mai hanno approcciato, fin qui, nella loro vita. Una vacanza in cui dimostreranno, ancora una volta, di essere leggendarie.

Mediaset Infinity, TimVision

Le novità TIMVISION di febbraio 2023

Le novità Infinity di febbraio 2023

BUONGIORNO, MAMMA! STAGIONE 2

Grande ritorno di Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta nei panni di Guido e Anna Borghi. La nascita della bambina di Sole e un brusco cambiamento delle condizioni di salute di Anna riuniscono la famiglia che presto si troverà a dover affrontare nuovi ostacoli e verità inaspettate.

Paramount Plus

