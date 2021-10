Sono state diffuse pochi minuti fa le uscite Disney Plus e Star di novembre 2021 fra cui l’attesissima serie Marvel Hawkeye, la Stagione 18 di Grey’s Anatomy e in streaming per tutti gli abbonati Jungle Cruise e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Le uscite Disney Plus e Star di ottobre 2021

DOPESICK – DICHIARAZIONE DI DIPENDENZA – i primi due episodi in streaming dal 12 novembre

Dagli executive producer Danny Strong e Michael Keaton che è anche protagonista della serie, Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza esamina come una sola azienda abbia innescato la peggiore epidemia di tossicomania della storia americana. La serie porta gli spettatori nell’epicentro della lotta americana contro la dipendenza da oppioidi, dai consigli di amministrazione di Big Pharma a una comunità mineraria della Virginia in difficoltà, fino ai corridoi della DEA. Contro ogni probabilità, gli eroi riusciranno a farsi strada in una corsa intensa e avvincente per abbattere le forze delle multinazionali, causa di questa crisi, e i loro alleati. La serie è ispirata al libro best-seller del New York Times scritto da Beth Macy.

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI – dal 12 novembre

L’ultimo blockbuster targato Marvel Studios vede protagonista Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, un giovane supereroe che deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle e con suo padre, leader della pericolosa organizzazione dei Dieci Anelli. Il film è interpretato anche da Awkwafina nei panni dell’amica di Shang Chi, Katy, Meng’er Zhang, Fala Chen e Florian Munteanu, con Michelle Yeoh nel ruolo di Ying Nan e Tony Leung in quello di Xu Wenwu.

Leggete la nostra recensione di SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI.

HOME SWEET HOME ALONE – MAMMA, HO PERSO L’AEREO – dal 12 novembre

Max Mercer è un ragazzo dispettoso e pieno di risorse che è stato lasciato a casa mentre la sua famiglia è in Giappone per le vacanze. Così, quando una coppia sposata che cerca di recuperare un cimelio dal valore inestimabile mette gli occhi sulla casa della famiglia Mercer, tocca a Max proteggerla dagli intrusi… e farà di tutto per tenerli fuori. Ne deriveranno delle peripezie esilaranti ed epiche, ma nonostante il caos assoluto, Max si renderà conto che non c’è davvero nessun posto come la propria “casa dolce casa”. Nel cast del film anche Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea e tanti altri.

JUNGLE CRUISE – dal 12 novembre

La nuova avventura Disney Jungle Cruise è una divertente ed emozionante corsa lungo il Rio delle Amazzoni con Dwayne Johnson ed Emily Blunt nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e di un’intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton. Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo.

IL MONDO SECONDO JEFF GOLDBLUM STAGIONE 2 – dal 12 novembre

Jeff Goldblum è tornato – ed è curioso come sempre. In questa seconda stagione de Il mondo secondo Jeff Goldblum, Jeff scopre sorprendenti segreti che si nascondono dietro una nuova serie di argomenti. Mentre incontra un nuovo cast di personaggi fantastici formato da fan appassionati ed esperti che svelano nuove tecnologie che cambiano la vita, Jeff scopre come questi argomenti abbiano plasmato il mondo in cui viviamo.

INTRECCI DEL PASSATO – dal 12 novembre

Allegra sogna di entrare nella compagnia teatrale Eleven O’ Clock e diventare la protagonista di “Freaky Friday”, lo spettacolo che ha reso famosa sua nonna molti anni prima. Sua nonna, Cocò, è una leggenda vivente del teatro musicale e ha una relazione complicata con Caterina, la madre di Allegra. La vita di quest’ultima cambia drasticamente quando trova un braccialetto misterioso in casa che la porta indietro al 1994, l’anno in cui Caterina aveva la sua stessa età e stava iniziando la carriera all’interno della compagnia Eleven O’ Clock mentre viveva all’ombra di Cocò (ormai all’apice della sua carriera). Riuscirà Allegra a cambiare il passato?

SPIN – dal 12 novembre

Rhea scopre la sua passione nel creare dei remix che fondono le ricche trame della sua cultura sud asiatica e il mondo che la circonda. La sua vita ruota attorno al suo eclettico gruppo di amici, al club di informatica dopo la scuola, al ristorante indiano della sua famiglia e alla stessa famiglia multigenerazionale e molto unita. Tutto cambia quando si innamora dell’aspirante DJ Max e il suo entusiasmo per la musica, perso da tempo, si riaccende. Rhea scopre di avere un dono naturale per creare beat e produrre musica, ma deve trovare il coraggio di seguire il suo vero talento interiore.

In occasione del Disney+ Day sono in arrivo sulla piattaforma anche alcuni emozionanti cortometraggi, tra cui il nuovo corto “I Simpson in Plusaversary” che rende omaggio ai brand Disney+. E tanti altri titoli come:

CIAO ALBERTO – dal 12 novembre

Il mostro marino Alberto, amante del divertimento, vuole dimostrare tutto il suo valore al suo stoico mentore Massimo.

I RACCONTI DI OLAF – dal 12 novembre

Ne I Racconti di Olaf, Olaf diventa protagonista e si trasforma da pupazzo di neve a intrattenitore, assumendo anche i ruoli di produttore, attore, costumista e scenografo, per la sua esclusiva “rivisitazione” di cinque delle storie animate Disney tra le più apprezzate, in questa serie di nuovi corti animati targata Walt Disney Animation Studios. Il carismatico e versatile Olaf dimostra il suo talento teatrale assumendo ruoli iconici come quelli di una sirena, un genio, un re leone (e non solo) e intrattenendo Arendelle con le sue deliziose versioni abbreviate di queste amate storie. La regia della serie è affidata allo storico animatore Disney Hyrum Osmond e la produzione a Jennifer Newfield.

HAWKEYE – i primi due episodi in streaming dal 24 novembre

Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale. Il cast della serie include anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e l’esordiente Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. La serie è diretta da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie.

THE BEATLES: GET BACK – i tre episodi debutteranno in streaming il 25, 26 e 27 novembre

Diretta dal regista vincitore di tre premi Oscar® Peter Jackson (la trilogia de Il Signore degli Anelli, They Shall Not Grow Old – Per sempre giovani), The Beatles: Get Back porta il pubblico indietro nel tempo alle sessioni di registrazione della band nel gennaio del 1969, in un momento cruciale della storia della musica. La docuserie mostra il processo creativo dei Beatles durante la scrittura di 14 nuove canzoni in preparazione del loro primo concerto dal vivo dopo oltre due anni. Di fronte a una scadenza temporale quasi impossibile, i forti legami di amicizia condivisi da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr vengono messi alla prova. La docuserie è il risultato dello studio di quasi 60 ore di filmati inediti, girati in 21 giorni da Michael Lindsay-Hogg nel 1969, e di più di 150 ore di registrazioni audio mai ascoltate, la maggior parte delle quali sono rimaste conservate in un caveau per oltre mezzo secolo. Jackson è l’unica persona in 50 anni ad aver avuto accesso a questo tesoro dei Beatles, che oggi è stato magistralmente restaurato. Quello che emerge è un ritratto incredibilmente intimo dei Beatles, che mostra come, anche sotto pressione, potessero ancora contare sulla loro amicizia, il buon umore e il genio creativo. Mentre i piani cambiano e le relazioni sono messe alla prova, vengono composte ed eseguite alcune delle canzoni più iconiche al mondo. La docuserie presenta, per la prima volta in versione integrale, l’ultima esibizione dal vivo dei Beatles come gruppo, l’indimenticabile concerto sul tetto di Savile Row, a Londra, così come altre canzoni e composizioni classiche incluse negli ultimi due album della band, “Abbey Road” e “Let It Be”.

GREY’S ANATOMY STAGIONE 18 – un nuovo episodio in streaming ogni mercoledì

Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 per la migliore serie drammatica e nominata per diversi Emmy, tra cui Miglior Serie Drama, Grey’s Anatomy è considerata una delle serie televisive più popolari del nostro tempo. Il medical drama, giunto alla sua diciottesima stagione, segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro e, a volte, più di una semplice amicizia. Insieme scoprono che nella medicina e nelle relazioni non tutto può essere bianco o nero.

THE PREMISE – QUESTIONI MORALI – dal 3 novembre

Ideata da B.J. Novak, questa serie antologica tratta di argomenti etici senza tempo e in un’epoca senza precedenti, affronta concetti provocatori e li porta allo scoperto, offrendo storie tridimensionali e incentrate sui personaggi, con umorismo e cuore.

THE RESIDENT STAGIONE 5 – dal 24 novembre

Alla sua quinta stagione, The Resident continua a far luce sull’eroismo quotidiano degli operatori sanitari protagonisti. Il medical drama provocatorio segue i medici e le infermiere del Chastain Memorial Hospital mentre affrontano sfide personali e professionali e combattono per la salute dei loro pazienti. In questa emozionante quinta stagione, la posta in gioco si alza e i medici continuano a salvare i pazienti e a combattere la corruzione all’interno del sistema sanitario, questa volta con un partner. L’alleanza con Big Pharma, che ha trovato una cura per l’anemia falciforme durante la scorsa stagione, si rivela essere un’arma a doppio taglio molto affilata. Le vecchie relazioni saranno messe alla prova, se ne formeranno di nuove, e l’emergere di un diffuso schema di frode Medicare assicura che il Chastain non sarà mai più lo stesso.

THE CHOE SHOW – dal 24 novembre

In The Choe Show, l’artista di fama mondiale David Choe trasforma la sua eccentrica e dirompente visione del mondo in una lente per aiutare gli spettatori a provare una totale empatia nei confronti degli altri. Dalla casa in cui abitava da bambino, Choe accompagna gli spettatori in un viaggio in cui ricopre il doppio ruolo di ascoltatore compassionevole e di intervistatore che motiva i suoi ospiti. Choe e i suoi ospiti partono per un viaggio di esperienze emotive condivise. Attraverso l’autentica connessione che si crea tra di loro, Choe riesce a fornire un’onesta istantanea del ritratto che sta dipingendo.

MARVEL’S HIT-MONKEY – i primi due episodi in streaming dal 17 novembre

Una scimmia delle nevi giapponese, aiutata dal fantasma di un assassino americano, va alla ricerca di vendetta in giro per la malavita di Tokyo e diventa il famoso “killer degli assassini”.

UNDERWATER – dal 5 novembre

Kristen Stewart regala una performance molto potente in questo thriller fantascientifico ricco d’azione. L’equipaggio della piattaforma mineraria sottomarina Kepler era consapevole che ci sarebbero state delle difficoltà nella loro missione attuale – trenta giorni in una struttura angusta, sette miglia sotto la superficie dell’acqua e a cinquemila miglia dalla terraferma. Ma nessuno li aveva preparati agli orrori che avrebbero dovuto affrontare. L’adrenalinica avventura inizia quando un terremoto devastante danneggia la piattaforma, compresi i dispositivi di comunicazione nonché i veicoli di salvataggio. Anche se l’ingegnere meccanico Norah Price (Kristen Stewart) riesce a scongiurare temporaneamente il disastro imminente, diventa comunque necessario evacuare quanto prima la piattaforma. Senza la possibilità di chiedere aiuto via radio, Nora e il resto dell’equipaggio sono a corto di opzioni. La loro unica via d’uscita è quella di camminare sul fondo dell’oceano verso una nave abbandonata nella speranza che i suoi dispositivi di comunicazione funzionino ancora. Consapevoli che le loro tute sottomarine sono dotate di quantità di ossigeno limitate, si lanciano in una pericolosa corsa contro il tempo. Come se il loro viaggio non fosse abbastanza insidioso, cominciano a percepire che non sono soli nelle torbide profondità dell’oceano. Intorno a loro c’è qualcosa di misterioso. Finiti improvvisamente in un pericoloso gioco del gatto e del topo con un predatore sconosciuto, l’equipaggio dovrà sfoderare una forza e un coraggio senza precedenti per poter sopravvivere. Interpretato anche da Vincent Cassel, Jessica Henwick, T.J. Miller, John Gallagher Jr. e Mamoudou Athie, Underwater è un’avventura agghiacciante e ricca di suspense, piena di azione dall’inizio alla fine.

VI PRESENTO CHRISTOPHER ROBIN – dal 26 novembre

Vi presento Christopher Robin offre un raro sguardo al rapporto tra l’amato autore per bambini A.A. Milne (Domhnall Gleeson) e suo figlio Christopher Robin (Will Tilston) i cui giochi hanno ispirato il magico mondo di Winnie the Pooh. Insieme a sua madre Daphne (Margot Robbie) e alla sua tata Olive (Kelly MacDonald), Christopher Robin e la sua famiglia sono coinvolti nel successo internazionale dei libri del padre; gli incantevoli racconti donano speranza e conforto all’Inghilterra dopo la Prima guerra mondiale. Ma con gli occhi del mondo intero puntati su Christopher Robin, quale sarà il prezzo da pagare per la famiglia?

LE ALTRE SERIE TV IN ARRIVO A NOVEMBRE

WHAT WE DO IN THE SHADOWS – le prime due stagione dal 3 novembre

SNOWFALL – le prime quattro stagioni in streaming dal 10 novembre

BESOS AL AIRE – dal 17 novembre

GLI ALTRI FILM IN ARRIVO A NOVEMBRE

ERA MIO PADRE – dal 12 novembre

DÉJÀ VU – CORSA CONTRO IL TEMPO – dal 12 novembre

FLIGHTPLAN – dal 5 novembre

FACE/OFF – dal 12 novembre

E PER UN PUBBLICO PIÙ GIOVANE…

TOPOLINO – LA CASA DEL DIVERTIMENTO – dal 24 novembre

BIG HERO 6 STAGIONE 3 – dal 10 novembre

MIRA THE ROYAL DETECTIVE STAGIONE 2 – dal 24 novembre

