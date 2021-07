Dal sito ufficiale dell’editore, vi presentiamo le uscite Panini Marvel del 15 Luglio 2021.

Le uscite Panini Marvel del 15 Luglio 2021

Invaders Classic 1 – Eroi di guerra (Marvel Geeks)

Autori: Autori Vari

17X26, C., 528 pp, € 45,00

Contiene: Giant-Size Invaders (1975) #1, Invaders (1975) #1/22, Invaders Annual #1, Marvel Premiere (1972) #29/39, Avengers (1973) #71, Captain America Comics (1941) #22

Gli eroi Marvel durante la Seconda Guerra Mondiale! • Capitan America, Bucky, Namor, la Torcia Umana originale e Toro erano solo alcuni dei giustizieri impegnati contro le forze dell’Asse. A dar loro man forte c’erano infatti Spitfire, Union Jack e la Legione della Libertà. E, dall’altra parte della barricata, criminali come il Teschio Rosso, il Barone Sangue e U-Man! Il primo di due volumi deluxe con la raccolta integrale della serie degli anni 70 ambientata negli anni 40: un titolo di culto, imperdibile per ogni vero Marvel fan.

King in Black presenta: Union – Il progetto Britannia

Autori: Paul Grist, Andrea Di Vito

17X26, brossurato, 112 pp, € 13,00

Contiene: The Union (2021) #1/5

Esordisce qui il team britannico immaginato dagli autori di Mudman e Thor: Ragnarok! Il mitico Union Jack insieme a quattro nuovissimi eroi: Britannia, Choir, Kelpie e Snakes! Union non si è nemmeno formata che già deve vedersela con i draghi simbiotici di Knull! Una storia ambientata durante King in Black ma perfettamente leggibile a sé!

Wolverine: Black, White & Blood

Autori: Autori Vari

23.4X33, brossurato, 136 pp, € 24

Contiene: Wolverine: Black, White and Blood (2020) #1/5

Un volume di grande formato con gli autori del momento alle prese con Wolverine! Dal Giappone a Madripoor, passando per il Canada… in bianco, nero e rosso sangue! Un viaggio tra i tanti volti di Logan con Chris Claremont, Adam Kubert, Declan Shalvey, Donny Cates e tanti altri! Una raccolta di storie autoconclusive perfetta per lettori vecchi e nuovi.

Marvel Action Spider-Man 5 – Scossa al sistema

Autori: Fico Ossio, Brandon Easton

20.5X28.5, C., 72 pp., € 9,90

Contiene: Marvel Action: Spider-Man (2020) #1/3

Arrivano le più recenti avventure di Spider-Man e dei suoi incredibili amici! • Peter, Miles e Gwen hanno completato l’internato al Daily Bugle, ma ora devono affrontare una minaccia mortale… Shocker! • L’Arrampicamuri più amato del mondo al centro di una nuova, spettacolare avventura. • Le avventure di Spider-Man per i giovanissimi (8-12 anni)!

Rocket Raccoon e Groot

Autori: Michael Walsh, Nick Kocher, Filipe Andrade, Skottie Young, AA.VV

15X23, brossurato, 224 pp., € 9,90

Contiene: Rocket Raccoon and Groot (2016) #1/10

Rocket Raccoon e Groot in una delle loro avventure più spaziali ambientata dopo Secret Wars… ma non erano morti?! Che cos’hanno in comune una bara, dei tatuaggi e il tiranno più sadico che ci sia? E non è che l’inizio: a un certo punto entra in scena persino Gwenpool! Storie dell’amatissimo Skottie Young, già artista di Il meraviglioso Mago di Oz!

Marvel-Verse: Captain America

Autori: Autori vari

15X23, brossurato, 112 pp., € 9,90

Contiene: Captain America (1968) #255, Captain America: Fighting Avenger (2011) #1, Captain America (1968) #100, Marvel Team-Up (1972) #13

È noto come “la leggenda vivente” perché è uno dei più grandi eroi mai nati: è Capitan America e questo è il volume perfetto per conoscere la sua storia! La storia di come il gracile Steve Rogers sia diventato la Sentinella della Libertà! Il momento in cui gli Avengers l’hanno ripescato dai mari ghiacciati! Quattro racconti a base di azione e colpi di scudo per diventare un esperto di Cap e del suo mondo!

X-Men di Jonathan Hickman 1 (Marvel Deluxe)

Autori: Leinil Francis Yu, R.B. Silva, Jonathan Hickman, Mahmud Asrar, AA.VV.

18.3X27.7, C., 312 pp, € 33,00

Contiene: X-Men (2019) #1/12

La nuova era degli X-Men comincia qui! Per la prima volta in un poderoso volume, i primi dodici numeri della straordinaria serie di Jonathan Hickman, tra fantascienza e avventura! Krakoa, la nuova nazione mutante, sta prendendo forma… e nuovi nemici si profilano all’orizzonte! Un volume illustrato dal grande Leinil Francis Yu (Secret Invasion) accompagnato da guest star d’eccezione come Matteo Buffagni, R.B. Silva e Mahmud Asrar!

La Spada Selvaggia di Conan 2 Il Giocatore e altre Storie

Autori: Roy Thomas, Jim Zub, Patrick Zircher, Alan Davis, Autori vari

18.3X27.7, C., 136 pp., € 19,00

Contiene: Savage Sword of Conan (2019) #6/11

Seconda raccolta per le storie complete della più recente incarnazione di Savage Sword of Conan! La vendetta del pretendente di Meredith “Valeria” Finch e Luke “Darth Maul” Ross! Il glorioso ritorno di Roy Thomas disegnato da Alan Davis: Oscura caverna, oscuro cristallo! Jim Zub mostra com’è diventato lo scrittore regolare di Conan con Il giocatore!

Marauders 16 (I Nuovissimi X-Men 94)

Autori: Gerry Duggan, Stefano Caselli

17X26, spillato, 32 pp., € 3,00

Contiene: Marauders (2019) #19

Lo scontro fra Marauders e Homines Verendi si fa sempre più duro…e in gioco c’è il destino della Lowtown di Madripoor! E se da una parte ci sono i nuovi Reavers, dall’altra scendono in campo Callisto e i Morlock! Il ritorno in grande stile di Marrow e Masque!

S.W.O.R.D. 4

Autori: Valerio Schiti, Al Ewing

17X26, spillato, 32 pp., € 3,00

Contiene: S.W.O.R.D. (2020) #4

Una storia di King in Black! • Continua l’attacco alla Terra da parte delle forze oscure di Knull… • …peccato che i piani di Abigail Brand non stiano funzionando alla perfezione! • Riflettori puntati su Eden “Manifold” Fesi, sul giovane Cable e sui Cinque!

Wolverine 13 (Wolverine 414)

Autori: Sanford Greene, David F. Walker, Benjamin Percy, Scot Eaton, AA.VV.

17X26, spillato, 32 pp., € 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #11, Marvel’s Voices (2020) #1

L’artigliato canadese torna a occuparsi di vampiri, e Dracula non aspetta altro… dato che vuole il suo sangue! Nel bene e nel male, Omega Red torna sotto i riflettori. E insieme a lui anche l’ammazzavampiri Louise, con una piccola novità! Inoltre: Wolverine contro Hulk… a Madripoor!

Capitan America: La morte del sogno (Marvel Must Have)

Autori: Ed Brubaker, Steve Epting

17X26, C., 168 pp., € 15,00

Contiene: Captain America (2005) #25/30

La più grande storia di Capitan America mai raccontata! La Guerra Civile dei super eroi è terminata, e Steve Rogers si è consegnato alle autorità… appena in tempo per essere ucciso da un sicario! E a rendere il tutto ancora più drammatico, l’identità di chi ha premuto il grilletto! Come reagiranno gli amici e gli alleati di Cap alla sua scomparsa? E i suoi nemici? E, soprattutto: come stanno davvero le cose? Le risposte in una saga tragica e indimenticabile, una pietra d’angolo della Marvel moderna.

Ultimate Spider-Man – Potere e responsabilità (Marvel Must Have)

Autori: Brian Michael Bendis, Mark Bagley

17X26, C., 208 pp., € 20,00

Contiene: Ultimate Spider-Man (2000) #1/7