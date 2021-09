Le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Panini Disney del 23 Settembre 2021

Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha annunciato le proprie uscite Panini Marvel, Panini Comics e Panini Disney del 23 Settembre 2021.

Come mai Kamala si sente stressata? Eppure deve solo studiare, essere una buona amica, fare la baby-sitter, la super eroina e la figlia esemplare! E adesso i suoi super poteri hanno persino iniziato a giocarle brutti scherzi! L’unica soluzione è rilassarsi scrivendo una bella fan-fiction su Iron- Man! Deliziosamente nerd e perennemente nei guai, impossibile non adorare Ms. Marvel!

Il secondo capitolo della saga firmata da Jack Kirby! Un’epoca di titani, terrore e viaggi nel tempo che solo la mente del “Re” poteva partorire. In passato venerati come dei, un gruppo di esseri dai poteri sconfinati lasciò la Terra per esplorare il cosmo, dopo aver combattuto con il pantheon greco, romano e norreno per la supremazia sulla razza umana. Storie epiche degli Eterni, protagonisti del nuovo film creato dai Marvel Studios!

La guerra con Eterni è conclusa, ma Thor deve ancora affrontare la quarta schiera dei Celestiali! Il segreto della madre di Thor! In occasione dell’uscita sul film degli Eterni, una delle saghe più epiche del Tonante raccolta per la prima volta in volume. Ospiti speciali: il Distruttore e Loki!

Solo Thor si erge contro la minaccia di Eterni e Devianti! L’umanità è in pericolo: il Dio del Tuono sarà abbastanza? In occasione dell’uscita del film degli Eterni, una delle più epiche saghe del Tonante raccolta per la prima volta in volume. Una grande storia firmata da alcuni dei migliori autori del fumetto supereroistico.

Sea Of Stars 1 – Perduto Nei Cieli Selvaggi

Autori: Dennis Hallum, Jason Aaron, Stephen Green

17X26, 136 pp., Cartonato, 17,00€

Contiene Sea of Stars (2019) #1/5

Quello di camionista spaziale potrebbe sembrare un lavoro fighissimo, ma in realtà è spesso fin troppo noioso. Per questo, Gil pensa che sia sicuro farsi accompagnare in un viaggio dal figlio Kadyn. Un incredibile incidente, però, distrugge il loro mezzo, e i due vengono separati. E così, mentre Gil deve affrontare mille pericoli per sopravvivere e ritrovare il figlio, Kadyn stringe amicizia con una scimmia e un delfino spaziale. Dal genio di Jason Aaron (Scalped, The Goddamned) e di Dennis “Hopeless” Hallum (Avengers Arena), il primo capitolo di un’imperdibile saga fantascientifica per lettori di tutte le età.