LEGO: Crocodile Locomotive delle Ferrovie Svizzere # 10277

E’ stato ufficializzato oggi un nuovo set “18+” per appassionati adulti. E’ il set Creator Expert # 10277 Crocodile Locomotive, che riproduce la iconica motrice in servizio alle Ferrovie Federali Svizzere (SBB), che lo hanno utilizzato principalmente sulle tratte montagnose del territorio Elvetico per buona parte della seconda metà degli anni 80. Il set includerà 1.271 pezzi, con i quali sarà possibile costruire il locomotore elettrico, il suo display (realizzato in maniera simile alle “basi” dei set LEGO Architecture, tipo il recente ed anch’esso marchiato “18+” set LEGO Architecture # 21054 La Casa Bianca ( disponibile per l’acquisto su LEGO Shop @ Home), una targhetta informativa costruibile e le minifigure dei due macchinisti. Sarà in vendita ovunque al prezzo di € 99,99 dal 1° luglio 2020. Una volta costruito, il set Creator Expert # 10277 Crocodile Locomotive misurerà 52 cm di lunghezza, 8 cm di larghezza e 16 cm di altezza.

Un nuovo treno per LEGO

Grazie alle interviste rilasciate da Jamie Berard, LEGO Senior Design Manager per le linee Creator Expert e Architecture, nonchè co-conduttore dell’edizione americana di LEGO MASTER insieme a Will Arnett, la voce di Batman in The LEGO Batman Movie, possiamo finalmente conoscere un po’ retroscena su questo nuovo set, del quale sentiamo parlare ormai da un po’ di tempo. Jamie racconta anche che i treni sono sempre stati un soggetto cardine del tema Creator Expert, all’interno del quale sono stati prodotti vari set “ferroviari”, come ad esempio il set # 10194 Emerald Night, il set # 10233 Horizon Express e il set # 10219 Maersk Train. Il set Creator Expert # 10277 Crocodile Locomotive avrà una larghezza di 6 stud, che è lo standard per i treni LEGO, la qual cosa lo renderà perfetto per essere inserito nei diorama (i plastici in stile modellismo ferroviario) che gli appassionati spesso realizzano e portano in esposizione che le varie community organizzano in tutto il mondo. Infatti, acquistando (a parte) alcuni elementi LEGO Powered Up, il set sarà motorizzabile e controllabile tramite una apposita APP per Android e Apple che sarà rilasciata contemporaneamente al set.

Per la prima volta in un set ferroviario (ma che immaniamo diventerà uno standard per i set marchiati “18+” per appassionati adulti), è stata aggiunta al set una targhetta esplicativa costruibile (come ad esempio quella che si trova in un altro e recentissimo set “18+” la Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic # 42115) sulla quale andrà applicato l’adesivo con le caratteristiche del locomotore reale.