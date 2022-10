LEGO si rivolge a Veronica come Tony Stark in Avengers: Age of Ultron (visibile sulla piattaforma Disney+) e ci porta una nuova, poderosa, imponente versione dell’armatura di Iron Man nota ai fan Marvel (e non solo) come Hulkbuster. Il monumentale set LEGO Marvel #76210 Iron Man Hulkbuster è stato presentato pochi minuti fa e sarà presto disponibile per l’acquisto.

Il set.

La versione di Hulkbuster scelta da LEGO per celebrare il decimo anniversario dell’accordo di licenza con Marvel è la Mark XLIV e riprende le caratteristiche dell’Armatura così come la abbiamo vista in Avengers: Age of Ultron ( » Clicca qui per abbonarti e vederlo su Disney+)

La cabina di pilotaggio posta nel torace dell’armatura è ovviamente apribile per apprezzarne gli interni, ma non solo: è in grado di ospitare Tony Stark già vestito dell’armatura di Iron Man. E’ infatti possibile porre ai comandi dell’Hulkbuster il modello costruibile dell’armatura di Iron Man Mark XLIII del set LEGO Marvel #76206 Personaggio di Iron Man (» Clicca qui per vedere la scheda del set). Tre light brick illuminano i due repulsori posti nel palmo delle possenti manone e il potente reattore Arc al centro del torace. Le braccia sono articolabili e posabili.

LEGO Marvel #76210 Iron Man Hulkbuster



Le caratteristiche.

Età: 18+

Misure: 52 cm di altezza, 57 cm di larghezza e 24 cm di profondità

Pezzi: 4.049 pezzi

Prezzo: € 549,99

Il set LEGO Marvel Iron Man Hulkbuster ha un prezzo di listino di € 549,99 e sarà disponibile in esclusiva su lego.com e presso i LEGO (Certified) Store per i soli membri del programma LEGO VIP dal 4 novembre 2022, mentre sarà disponibile per tutti a partire dal successivo 9 novembre.

Un po’ di storia.

Impiegato per la prima volta in Sudafrica per contenere la furia di Hulk scatenata dalle visioni provocate da Wanda Maximoff e rivolte contro Bruce Banner per costringerlo a farsi verde di rabbia, l’armatura è stata dispiegata dalla piattaforma Veronica, un modulo di servizio orbitante dispiegabile da un satellite delle Stark Industries.

È stata progettata da Tony Stark e Bruce Banner proprio e specificatamente per rispondere ad una eventuale e incontenibile furia di Hulk. L’armatura Mark XLIV (44esima), ribattezzata Hulkbuster proprio perchè destinata a contrastare un eventuale Hulk fuori controllo, è un’armatura modulare che può essere indossata da Toby Stark quando è già all’interno di un’altra armatura di Iron Man, come ad esempio la Mark XLIII (43esima). Utilizzando il sistema di propulsione indipendente Autonomic Prehensile Propulsion Technology (Tecnologia autonoma di propulsione prensile) progettato da Tony Stark per l’armatura di Iron Man MK XLII (la 42esima), ogni sezione può volare verso l’utente da una capsula di lancio che si libra intorno alla zona di combattimento e assemblarsi automaticamente nell’armatura Hulkbuster.

L’armatura è stata progettata specificamente per eguagliare l’incredibile forza sovrumana di Hulk ed è alimentata da ben undici Reattori Arc, che garantiscono la forza necessaria a tale compito. Uno dei moduli di cui è composta la MK XLIV Hulkbuster è il braccio martello pneumatico (jackhammer in inglese), una sorta di ariete azionato da pistoni idraulici in grado di sferrare colpi a ripetizione e di usare i pugni come un martello pneumatico. Le parti assemblabili che la compongono possono raggiungere autonomamente l’armatura di Iron Man che la dovrà indossare l’armatura è stata costruita per essere molto più resistente di tutte quelle precedenti e per sopportare i danni più estremi, proprio come quelli provabili dagli attacchi brutali di Hulk. Se l’armatura dovesse subire subisce gravi danni, Veronica risponde al comando dell’utente autorizzato inviando parti di ricambio per sostituire quelle danneggiate. Per dare il tempo all’armatura di raggiungere il suo operatore, contenendo la furia distruttiva di Hulk, oltre a lanciare i componenti della mastodontica armatura Veronica sgancia anche su Hulk stesso l’insieme delle pareti di una gabbia elettrificata auto-assemblante che forma una prigione di contenimento per il gigante verde.

Le MOC degli AFOL Designer.

Marco de Bon è un AFOL Designer italiano, tra i migliori creatori di MOC di Mecha. E’ cresciuto guardando i cartoni animati dei robottoni giapponesi, e da collezionista di molte action figure, modelli e chogokin, ha provato a creare alcuni mecha con i mattoncini LEGO, scoprendo che poteva funzionare sorprendentemente bene!

Dopo aver realizzato un micro LEGO Iron Man, ha pensato al progetto di una sua versione dell’Hulkbuster. Non appena è riuscito a mettere le mani su una copia del set LEGO #76105 Hulkbuster: Ultron Edition, ha subito iniziato a lavorarci su, modificandolo pesantemente e portandolo ad essere alto 280 mm, completamente articolato e con il suo micro Iron Man come pilota (che è alto 10 cm). Per alcuni dettagli come il torace, la schiena e la parte superiore delle gambe, Marco si è ispirato ad altri giocattoli “non LEGO” come quelli di Hot Toys e di Threezero. La missione di Marco era quella di creare un Hulkbuster pesante e brutale, con un tocco dinamico nelle pose. Che dite? Missione compiuta?

La galleria di Marco su Flickr la trovate a questo link, mentre se volete acquistare la copia digitale della rivista Brick Journal (N.75 – Settembre 2022) contenente l’intervista completa a Marco (da cui è tratta l’immagine qui sotto) e un fantastico approfondimento sui mecha in mattoncini, la potete trovare a questo link.

I set precedenti.

Per citare Happy Hogan, “Dobbiamo solo caricare la vecchia armatura di Hulkbuster di Tony”, non è la prima volta che LEGO produce una versione in mattoncini della monumentale armatura Mark XLIV. In alcuni casi i Designer si sono ispirati all’armatura vista nei film del MCU – Marvel Cinematic Universe, altre volte “scatenando” la propria fantasia di Designer producendo versioni alternative di Buster, ovvero di armature possenti “indossabili” da Avengers o supereroi già in armatura. Andiamo a scoprirli insieme.

LEGO Marvel Super Heroes #76031 Attacco con l’Hulkbuster

Hulk è stato intrappolato dai poteri di Scarlet, pronta a colpirlo con una scarica elettrica se proverà a fuggire! Indossa l’Hulkbuster di Iron Man e precipitati a salvarlo prima che sia troppo tardi. Fai attenzione agli attacchi aerei di Ultron. Muovi le braccia e le gambe di Hulk per metterlo in temibili pose da battaglia e afferra il cattivo con le potenti mani. Include 3 minifigure: Iron Man, Ultron e Scarlet, più il personaggio di Hulk, con armi e accessori assortiti. Il set si ispira allo scontro tra Tony Stark e Hulk nelle strade di Johannesburg visto in Avengers: Age of Ultron ed è completo del modello della gabbia di contenimento per Hulk sganciata dalla piattaforma Veronica insieme agli elementi che compongono l’Hulkbuster MK44.

LEGO Marvel Super Heroes #76104 Duello Con L’hulkbuster

Il set riproduce l’armatura di Iron Man MK XLVIII (Hulkbuster 2.0) pilotata da Bruce Banner a Wakanda, lottando contro i combattenti inviati da Thanos in Avengers: Infinity War e in Avengers: Infinity War. E’ dotata di cabina di pilotaggio apribile e di braccio martellante azionabile da un comando sulla schiena.



LEGO Marvel Super Heroes #76105 Hulkbuster: Ultron Edition

Il set riproduce la versione grande (misura 25 cm di altezza, 10 cm di lunghezza e 22 cm di larghezza), molto dettagliata e ricca di funzioni dell’armatura di Iron Man Mark XLIV vista in Avengers: Age of Ultron. Il modello è dotato di torace girevole, dita azionabili, braccia e gambe articolate e posabili, piedi snodabili, oltre ad elementi fluorescenti. Il set include anche il modello costruibile della piattaforma operativa, completa di punti di attacco per i bracci robotici snodabili e della scrivania di Tony Stark, oltre alla minifigure esclusiva di Iron Man MK43.



A seguire, possiamo trovare le varie versioni “alternative” di Buster pensate dai Designer LEGO nel mentre che le varie pellicole arrivavano nelle sale o le serie TV approdavano sulle piattaforme di streaming.

LEGO Marvel Super Heroes #76124 War Machine Buster

Pensato per operare nel regno Quantico e lanciarsi in battaglia contro gli Outrider per salvare Ant-Man, il War Machine Buster può dare “una marcia in più” a War Machine. Cabina di pilotaggio, shooter a fuoco rapido a 6 colpi, 2 cannoni mani artiglianti e compartimento apribile per le munizioni aggiuntive, ne fanno un mecha con il quale non scherzare.

LEGO Marvel Super Heroes #76164 Iron Man Hulkbuster Contro l’Agente A.I.M.



Ricrea le grandi scene di combattimento del MCU – Marvel Cinematic Universe con questo set che permette di costruire una versione di Hulkbuster snodabile e posabile. Il modello può ospitare la minifigure di Iron Man o di Rescue (ovvero di Pepper Pott che indossa l’armatura di Iron Man Mark XLIXMark XLIX). L’armatura dell’Hulkbuster è caratterizzata da arti mobili e, se i bambini desiderano una maggiore potenza di fuoco, possono posizionare la minifigure di Rescue nella torretta con shooter integrata.

LEGO Marvel #76194 Iron Man sakaariano di Tony Stark

Il set è composto da 369 pezzi, con i quali è possibile costruire un mecha sullo stile dell’armatura Hulkbuster, molto snodabile e posabile. Se l’azione di gioco richiede velocità e potenza, il mecha si trasforma in una potente autovettura. L’abitacolo del mecha può contenere la minifigure di Tony Stark. Oltre alla minifigure di Tony Stark, il set include anche le minifigure di Valkyrie e di Uatu L’Osservatore. Lo scenario ipotizzato è quello di un Tony Stark che costruisce un mecha in stile Hulkbuster con la livrea basata sui colori Sakaariani, aiutato da Valkyrie. Ad osservare il tutto, degno del proprio nome, il mistico Osservatore.

LEGO Marvel #76201 Capitan Carter e l’Hydra Stomper

Il set è composto da 343 pezzi, con i quali è possibile costruire un mecha sullo stile dell’armatura Iron Monger vista nel primo film di Iron Man. L’abitacolo del mecha può contenere la minifigure di Steve Rogers. Oltre alla minifigure di Steve Rogers, il set include anche le minifigure di Peggy Carter nei panni di Captain Britain e di Teschio Rosso, quest’ultimo completo di Tesseract. Lo scenario che con questo set si ipotizza è quello nel quale è Peggy Carter ad assumere il siero del Super Soldato (diventando Captain Britain), lasciando Steve Rogers nei suoi panni di “semplice” essere umano e facendo quindi in modo che, proprio come Tony Stark, necessiti di una armatura per compiere il proprio dovere di difensore dell’umanità?

LEGO Marvel Super Heroes #76190 Monger Scatena Il Caos

Pur non essendo un “Hulkbuster” nel senso più stretto del nomignolo, non potevamo non chiudere questo nostro elenco di Buster. Basato sulle scene del primo film di Iron Man, il set riproduce Iron Monger, un’armatura realizzata da Obadiah Stane basata sul prototipo dell’armatura di Iron Man progettata da Tony Stark per fuggire dalla prigionia nella grotta. Il reattore ARC del mecha si illumina e braccia e gambe sono snodate e posabili. Il modello è completo di uno shooter a 6 colpi sul braccio destro e uno a 3 colpi sul braccio sinistro. Il set include le minifigure di Iron Man, Obadiah Stane e Pepper Potts.

