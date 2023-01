LEGO Ideas parla italiano: è infatti appena stato presentato il set A-Frame Cabin (semplicemente Baita, nella versione italiana del set LEGO Ideas #21338) di Norton74, al secolo Andrea Lattanzio, il primo progetto italiano a diventare un set LEGO Ideas ufficiale.

Vero e proprio fenomeno di massa negli Stati Uniti, i capanni e le baite in generale sono l’oggetto del desiderio di migliaia di americani alla ricerca di un posto lontano dalla frenesia delle grandi città, spesso (e volutamente) senza alcuna connessione alla rete internet e incastonate in aree boschive dove regnano silenzio e tranquillità, possibilmente in prossimità delle rive di uno dei tanti laghi delle zone degli degli Stati Uniti del Nord e del Canada dove la natura è ancora dominante. Ne esistono di diversi tipi, forme e allestimenti, ma le più ricercate sono proprio quelle costruite in legno e contraddistinte dalla tipica forma ad “A”.

Il modello costruibile e da esposizione del set LEGO Ideas #21338 Baita è dotato dell’iconico tetto spiovente che si può staccare facilmente per consentire l’accesso agli spazi abitativi, a propria volta ricchi di particolari. Al piano superiore possiamo trovare la camera da letto, mentre trovano posto al piano inferiore il soggiorno, lo studio e la piccola cucina a vista.

All’esterno dell’edificio troviamo una terrazza con gradini che conducono all’aria aperta e una legnaia.

Tutti gli ambienti sono ricchi di dettagli e di accessori, in modo da riprodurre l’ambientazione tipicamente accogliente di questi edifici pensati e costruiti per staccare la spina dalla frenesia delle vita quotidiana. Il set include anche i modelli costruibili di 3 alberi con il fogliamo di diversi colori che possono essere sia connessi alla baita che connessi tra loro a formare un’isola (nel caso in cui si voglia esporre il modello in un contesto lacustre) e una canoa con i relativi accessori.

Incluse nel set troviamo 4 minifigure complete di accessori e ben 11 animali LEGO, inclusi un uccellino rosso e uno blu, una rana, una lontra, uno scoiattolo e 2 falene.

Contrariamente a quanto normalmente accade con i progetti LEGO Ideas, il nuovo set LEGO Ideas #21338 Baita è praticamente identico al progetto originale di Andrea Lattanzio

Se escludiamo infatti una semplificazione dei modelli costruibili degli alberi che accompagnano l’edificio, la baita A-Frame è praticamente identica a quella che in tanti hanno votato sulla piattaforma LEGO Ideas. In particolare, tutti i fan di Norton74 (e crediamo anche Andrea Lattanzio stesso) hanno molto apprezzato che il set LEGO Ideas #21338 Baita abbia mantenuto la tecnica costruttiva dell’utilizzo del Martello di Thor (accessorio per minifigure) per la realizzazione delle fondamenta in pietra sotto la Baita.

LEGO Ideas #21338 Baita

(dal 1° febbraio per i membri del programma VIP)

Era stato lo stesso Andrea Lattanzio, a entrare del dettaglio del suo progetto nella intervista (in inglese) che ha rilasciato tempo fa per il blog di LEGO Ideas e per il 10K Club e nella quale ci ha ricordato un particolare che riguarda ogni suo progetto, ovvero che ciascuno di essi è accompagnato da una storia. Quella legata alla Baita A-Frame è:

Due fratelli, Dan e Ethan, che stanchi e stufi della vita frenetica del giorno d’oggi, hanno lasciato tutta la modernità alle loro spalle per poter vivere più semplicemente nella natura.

Parlando del suo progetto, Andrea ha detto:

Stavo sfogliando un libro dedicato alle case più strane presenti in tutto il mondo e ho scoperto l’A-Frame: la baita in legno che richiama appunto la forma ad “A”. É stato amore a prima vista! Ho iniziato con uno schizzo, in modo da avere una visione chiara su quello che avrei dovuto realizzare e poi ho costruito il mio progetto in circa 10 giorni

Le baite in legno in generale e quelle A-Frame in particolare sono un tale fenomeno di massa negli Stati Uniti da aver dato vita ad una corposa bibliografia di volumi dedicati a come trovarle, come restaurarle, come arredarle o anche più semplicemente composti da foto delle più belle Baite costruite in giro per il mondo, come ad esempio Cabin Porn: Inspiration for Your Quiet Place Somewhere oppure The Modern A-Frame.

Il modello, il cui aspetto incredibilmente rustico e affascinante che ci trasmette le vibrazioni positive e i toni della terra, una volta costruito misura 28 cm di altezza e 44 cm di larghezza. Ispirato alle baite di legno con struttura ad A che ci si aspetta di trovare in zone selvagge e remote e che rendono gli edifici di questo tipo il rifugio perfetto per allontanarsi dal trambusto della vita cittadina.

Il modello ha come tema centrale la natura, per cui sono ovviamente inclusi molti animali del bosco.

Per quanto riguarda invece gli interni, ecco come si presenta la Baita A-Frame una volta rimossi i ripidi tetti, i quali sembrano appoggiarsi ad incastro con i lati della struttura e senza alcun collegamento diretto con il telaio della Baita stessa.

Per quanto riguarda gli ambienti abitativi, come detto poco sopra, al livello superiore della Baita troviamo la camera da letto completamente arredata e che include un Easter Egg molto carino: un elemento tile stampato (o forse con applicato un adesivo, dalle foto non si capisce bene) che riproduce The Blue Cottage, un altro progetto di Andrea Lattanzio e precedente rispetto a quello che ha poi candidato sulla piattaforma LEGO Ideas.

La natura e la vita all’aria aperta sono come già detto i temi chiave di questo set e quindi la porzione di bosco e tutte le creature e gli animaletti che si incontrano lungo la strada fanno perfettamente da cornice alle escursioni degli abitanti della baita nei dintorni della stessa.

Nella descrizione del set che possiamo trovare sul sito LEGO Ideas viene riportato il fatto che nel set sono state nascoste due micro versioni costruibili di set LEGO Ideas del passato.

Noi le abbiamo trovate entrambe. E voi? Riuscite a trovarle nelle foto? Lasciateci la vostra risposta nei commenti!

La presentazione ufficiale del set è stata accompagnata anche da un video, caricato sulle principali piattaforme social (e non solo) che simula le riprese di una tipica video-trappola del tipo di quelle utilizzate da naturalisti e documentaristi per riprendere la vita segreta dei boschi:

Il set è indiscutibilmente pensato (tanto da Andrea Lattanzio quanto dai Designer LEGO Ideas) per essere esposto e, grazie alle immagini caricate online da LEGO, possiamo farci un’idea di quanto sia davvero bella questa nuova Baita A-Frame: con un’estetica così intricata e un’esperienza di costruzione non abbiamo dubbi sarà fenomenale, siamo certi che saranno in molti ad acquistare il set al day one.

Il set LEGO Ideas #21338 Baita sarà disponibile per l’acquisto a partire dal prossimo 1° febbraio per i soli iscritti al programma LEGO VIP, per poi essere messo a disposizione di chiunque a partire dal successivo 4 febbraio. Dal 1° maggio 2023 invece, il prodotto sarà disponibile anche nei Toys Center.

In realtà sono due gli italiani che hanno visto un loro progetto diventare un prodotto LEGO.

Se infatti quello di Norton74 è il primo set LEGO Ideas che possiamo definire Made in Italy, c’è anche uno dei set prodotti nell’ambito dell’iniziativa Bricklink Designer Program promossa da Bricklink (che dal 2019 è 100% proprietà di LEGO Group). Si tratta del progetto Winter Chalet di sdrnet, al secolo Sandro Damiano.

Fan Designer molto noto per i suoi progetti e le sue MOC (My Own Creation) a tema Winter Village (ma non solo), Sandro aveva raggiunto i 10.000 voti in tempo per entrare a far parte della Terza Sessione di Review 2019 della piattaforma LEGO Ideas con il suo Winter Chalet (a questo link potete trovare l’intervista – in inglese – che Sandro rilasciò tempo fa al blog di LEGO Ideas per il 10K Club), che vide però trionfare altri (tre) progetti: Mamma ho perso l’aereo, La Macchina da scrivere e Seinfeld.

Grazie al programma/iniziativa Bricklink Designer Program, una serie di progetti LEGO Ideas arrivati alla fase di review e scartati durante le rispettive sessioni, sono stati recuperati come progetti crowdfounding (con un meccanismo che non stiamo a spiegarvi perché lungo e destinato a essere completamente ripensato quando sarà nuovamente proposto). Tra questi, possiamo trovare proprio il Winter Chalet di Sandro Damiano. Il suo progetto farà parte infatti della terza e ultima tornata di progetti LEGO Ideas recuperati, votati dai fan (opzionandone l’acquisto) e le cui consegne dovrebbero iniziare a breve.

A questo punto, non ci resta altro da fare che aspettare l’annuncio dell’arrivo dell’altro progetto approvato nella stessa sessione di Review del progetto della A-Cabin, ovvero quello ispirato al fenomeno K-POP (fonte: Wikipedia) del momento: BTS’ Dynamite.

BTS’ Dynamite

Sono Josh Bretz (dallo stato USA dell’Indiana) e Jacob (da New York), conosciuti su LEGO Ideas rispettivamente con i nickname JBBrickFanatic (Josh) e BangtanBricks (Jacob), i due autori del progetto a presentarcelo nella intervista (in inglese) che hanno rilasciato tempo fa per il blog di LEGO Ideas e per il 10K Club.

Nella scheda del progetto leggiamo quanto segue:

Il progetto celebra il successo mondiale della hit dei Bangtan Boy, “DYNAMITE”! Il video musicale ha raggiunto 100 milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di un giorno e un miliardo di visualizzazioni in meno di 8 mesi! Il diorama ricrea le scene iconiche del video musicale con dettagli autentici e splendide scenografie! Sono ovviamente incluse le minifigure LEGO dei membri della band: Namjoon, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook! Ciascun modulo dell’edificio è separabile dagli altri, così da poter scegliere la configurazione preferita per essere esposta!

Il video che ha ispirato il progetto è questo: