La piattaforma LEGO Ideas ha pubblicato oggi i risultati del concorso LEGO Ideas 50 years of Dungeons and Dragons, decretando il vincitore: sarà il progetto Dragon’s Keep: journey’s end a diventare il primo set LEGO a tema Dungeons and Dragons mai prodotto.

La descrizione del progetto pubblicata da, l’autore del progetto, recita così:

Ciao e benvenuto alla Fortezza del Drago I Draghi Verdi di solito si comportano in modo sottile, ma questa volta sembra una cosa seria. O sta lavorando con il mago? Avrete il coraggio di avventurarvi nelle profondità sotto le rocce per scoprire quali creature e trappole vi metteranno alla prova? Ecco la mia interpretazione del fantastico tema di Dungeons and Dragons. Il progetto è composto da poco meno di 3000 pezzi, ma ci è stato chiesto di costruire il set dei vostri sogni, no? Include vari percorsi con porte modificabili ogni volta, così da poter avere sempre una storia con obiettivi diversi da raccontare ed è composto da vari moduli/ambienti: La Torre delle Streghe, un vecchio rudere con un laboratorio, un'armeria, un pozzo d'acqua e una botola per scoraggiare i visitatori indesiderati

La Taverna, dove molte storie iniziano e si concludono, forse c'è qualcosa che si nasconde nei sotterranei, oppure altri passaggi portano al tesoro

Le segrete, poste sotto la torre, sono una grande caverna dove si possono trovare molte cose, e non tutte sono buone (come ad esempio il BeHolder, la più letale delle grandi razze di aberrazione). Qui si nasconde un guardiano, che può essere fatto fluttuare grazie a una corda

La Cripta, che contiene svariati tesori. Vale la pena rischiare la vita per conquistarli?

SEGRETE + DRAGO

Ovviamente ancora non sappiamo come sarà, quali caratteristiche, dimensioni e funzioni avrà il set ufficiale, ma sicuramente i Designer che ne cureranno lo sviluppo terranno conto non solo di quanto previsto dall’autore del progetto vincente, ma anche e soprattutto della passione e della attenzione ai dettagli che contraddistinguono gli appassionati del mondo di Dungeons and Dragons.

Il concorso, indetto da LEGO nell’ambito delle celebrazioni per Dungeons and Dragons, che nel 2024 vedrà l’arrivo di One D&D, nuova incarnazione del gioco di ruolo di Wizards of the Coast, ma anche e soprattutto i 50 anni di vita del gioco, traguardo non da poco.

Il concorso si è articolato in quattro fasi, (Idea Intake, Expert Review, Crowd Vote e Winner Announcement) e i partecipanti hanno seguito il consueto iter per i progetti LEGO Ideas, che ha richiesto una fase preliminare in cui LEGO valuterà la fattibilità del progetto, per poi successivamente passare al voto popolare. Diversamente quindi da quanto previsto per le tradizionale candidatura di progetti sulla piattaforma, non sono stati previsti gli step dei voti e dei paletti temporali. La Giuria ha selezionato i progetti da sottoporre al voto sulla piattaforma LEGO Ideas, i cui utenti hanno avuto tempo dal 28 novembre al 12 dicembre 2022 per votare i loro progetti preferiti.

La giuria stessa, composta da membri del team di LEGO Ideas e da una delegazione di Resposnsabili di Wizards of the Coast, ha scelto il progetto di BoltBuilds (vero nome: Lucas, da Amserdam), il quale oltre all’orgoglio e alla soddisfazione di vedere realizzato e commercializzato la propria creazione, verrà ricompensato anche in maniera molto, molto tangibile:

1% dell’utile netto (vendita delle copie “meno” costo di produzione) derivato dalle vendite del futuro set LEGO IDEAS Dungeons and Dragons

10 copie del futuro set LEGO IDEAS Dungeons and Dragons

crediti e biografia incluse nel manuale di istruzioni e/o sulla scatola del futuro set LEGO IDEAS Dungeons and Dragons

un pacchetto premium di materiale, accessori e gadget ufficiali di LEGO IDEAS Dungeons and Dragons

Non è la prima volta che il vincitore di un concorso indetto sulla piattaforma LEGO Ideas vede il proprio progetto diventare un set ufficiale saltando la trafila di raccolta voti e della fase di review di una classica candidatura sulla piattaforma stessa:

Oltre ai concorsi con l’obiettivo di trovare idee e progetti per nuovi set LEGO Ideas ulteriori rispetto a quelli normalmente candidati sulla piattaforma, tipicamente focalizzandosi su particolari temi o franchise, spesso la piattaforma LEGO Ideas viene utilizzata per coinvolgere gli appassionati nella progettazione di quelli che saranno destinati a diventare set cosiddetti GWP – Gift With Purchase, ovvero quei set che periodicamente vengono regalati a fronte di acquisti di un certo importo effettuati su lego.com o nei LEGO (Certified) Store: