Natale è ormai vicino e abbiamo selezionato per voi i migliori set LEGO ispirati ai videogiochi per costruttori adulti da regalare a Natale. Scegli il tuo gioco preferito e inizia a giocare!

I migliori regali di Natale a tema Videogiochi

LEGO Super Mario #71374 NES – Nintendo Entertainment System

Il NES realizzato in mattoncini è ricco di dettagli realistici, tra cui uno slot di apertura per il Game Pak con una funzione di blocco un controller con un cavo e una spina di connessione. La console è dotata di una TV in stile retrò costruibile, con un personaggio di Mario a 8 bit bidimensionale sullo schermo a scorrimento, oltre a un mattoncino multifunzione per eseguire la scansione di LEGO Mario (personaggio non incluso) in modo che reagisca ai nemici, agli ostacoli e ai power-up sullo schermo, proprio come nel gioco Super Mario Bros. Effetto nostalgia garantito con questo set LEGO ispirato ai videogiochi da regalare a Natale. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Icons #10306 Atari 2600

Il set include il modello costruibile della replica in mattoncini della iconica console, completa di cartucce di gioco e joystick, anch’essi costruibili. Le 3 carucce costruibili riproducono quelle di 3 famosi videogiochi Atari: Adventure, Centipede e Asteroids. Al modello di ciascuna cartuccia è associata una scena in versine micro, anch’essa costruibile che riproduce una scena del gioco della cartuccia corrispondente. La console stessa include un scena nascosta da costruire che riproduce un ragazzino che gioca ad Asteroids nella sua cameretta degli anni ‘80, la quale è completa di dettagli come la classica TV, lo stereo, i poster, il telefono retrò e i pattini a rotelle. Completa il set il porta-cartucce, ovviamente costruibile. Effetto vintage assicurato con questo set LEGO ispirato ai videogiochi da regalare a Natale. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Super Mario #71411 Il potente Bowser

E’ il più grande modello costruibile di Bowser di sempre, composto da ben 2.807 pezzi. Il modello riproduce molto dettagliatamente il Re dei Koopa, in una versione completa di movimenti controllabili e della possibilità di lanciare una palla di fuoco, che riflette le enormi e potenti caratteristiche di Bowser. I Designer LEGO che hanno curato lo sviluppo di questo set hanno progettato elementi e parti di nuova concezione per ricreare l’aspetto degli spuntoni di Bowser. Oltre ad avere un lanciatore di palle di fuoco e un pulsante per controllare i movimenti della testa e del collo di Bowser, anche la bocca, le braccia, le gambe e la coda saranno mobili, in modo che i fan possano replicare la temibile natura del Re dei Koopa. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

LEGO Super Mario #71395 Blocco punto interrogativo Super Mario 64

Il set consiste in un grande blocco costruibile con i mattoncini al cui interno nasconde quattro diversi, ma immediatamente riconoscibili, livelli del gioco originale: il Castello di Peach, Battaglia di Bob-ombe, Monte Refrigerio e Lago di Lava. Oltre a includere i livelli del gioco Super Mario 64, il set LEGO Super Mario #71395 Blocco punto interrogativo Super Mario 64 include diverse minifigure di personaggi iconici del videogioco in microscala, che possono essere inserite nelle scene per renderle ancora più dettagliate, come Mario e Peach, i preferiti dei fan del videogioco. Grazie al gioco interattivo reso disponibile dalle figure LEGO Mario o LEGO Luigi, è possibile utilizzarle per aggiungere musica e suoni tipici del videogioco, oltre a cercare le Power Stars nascoste, che sbloccano nuove funzioni delle figure stesse. I suggerimenti su come trovare le Power Stars si trovano nelle istruzioni per la costruzione. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Ideas #21331 Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone

Il set è composto da 1.125 mattoncini e comprende dettagli nascosti, extra divertenti e quattro personaggi: una nuova versione della Minifigure di Sonic e i personaggi costruibili di Crabmeat, di Moto Bug e del Dr. Eggman (completo di Rubino Fantasma)! Sono incluse anche le versioni costruibili di Egg Robot e di alcune delle più note Item Box del videogioco, oltre ad un meccanismo LEGO Technic all’interno del modulo della molla per lanciare in aria Sonic e gli altri personaggi. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO #76989 Horizon Forbidden West: Collolungo

Il set include il modello costruibile di una delle macchine più rappresentativa del videogioco Horizon Forbidden West: il Collolungo. Il modello è ricco di dettagli autentici della macchina per le comunicazioni: dalla sua testa liscia a forma di disco alle lunghe gambe sottili. Il modello può essere esposto da solo oppure inserito nella versione costruibile in mattoncini di una sezione del paesaggio di Horizon che include un albero di betulla e un semaforo arrugginito. La nuova minifigure el personaggio di Aloy, completa di armi e il modello costruibile di una macchina Osservatore dagli occhi blu, gialli o rossi) completano questo interessante set da esposizione. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set

I set LEGO a tema videogiochi sono perfetti da regalare a Natale perchè permettono agli appassionati di unire due passioni, quella per i loro videogame preferiti e quella per le costruzioni con i mattoncini. Affrontare le giornate di lavoro e poi, tornati a casa, occuparsi della famiglia e delle faccende domestiche è più facile sapendo che da qualche parte, in soggiorno o in cucina, nella cameretta dei bambini o nello studio, ad attenderci c’è il nostro set preferito che non vede l’ora di essere costruito.