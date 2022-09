Il primo speciale del Marvel Cinematic Universe pensato appositamente per Disney Plus è pronto a conquistare i fan del franchise offrendo loro il primo vero assaggio di horror con Werewolf By Night, produzione affidata a Michael Giacchino che introdurrà la figura di Jack Russell, il lupo mannaro marveliano meglio noto ai lettori italiain come Lycantropus. L’arrivo di questo personaggio ha portato a chiedersi quale sia l’importanza di Werewolf by Night per il Marvel Cinematic Universe, specialmente ora che il contesto orrorifico della Case delle Idee sembra essere la prossima frontiera che verrà esplorata dal franchise cinematografico.

L’arrivo su Disney+ di Werewolf by Night ha una grande importanza per il Marvel Cinematic Universe

Nonostante le promesse fatte prima dell’uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e l’uscita di una serie come Moon Knight, spetta proprio a Werewolf by Night presentarsi come il primo assaggio di orrore nella saga cinematografica degli eroi Marvel. Dopo la presenza vocale di Blade nella scena post credit di Eternals, la curiosità dei fan si è fatta sempre più intensa, al punto che il trailer di Werewolf by Night, in cui compare anche Man-Thing, ha ulteriormente alzato le aspettative.

Un dettaglio che il produttore Brian Gay ha affrontato in un’intervista con Screen Rant, dove è stato ribadito come lo speciale con protagonista Jack Russell sarà non solo un nuovo concept narrativo per il franchise, ma mostrerà come sia possibile introdurre nuovi spunti senza allontanarsi eccessivamente da quelle che sono le linee guida tipiche della saga:

“Si tratta di una special presentation, un nuovo format per noi. Dovrebbe esser un corto, che dovrebbe darvi quello che chiamerei un aperitivo, sostanzialmente un assaggio sia di una storia diversa che di una parte nuova di questo universo. E poi lo sapete meglio di ogni altro, nel Marvel Cinematic Universe abbiamo alieni, supereroi, altre dimensioni, abbiamo ogni sorta di cosa. L’idea con questo special è ‘Ok, se guardiamo da quella parte, sembra abbastanza oscura, chissà cosa troviamo se diamo una sbirciatina” e si comincia a vedere un mondo di mostri sotto la superficie. Era questo che volevamo realizzare con questo progetto, dire ‘Hey, tutto quello che pensavate di conoscere, c’è ancora uno strato che non sapevate nemmeno esistesse!”. Vogliamo introdurre Jack, ed Elsa e tutti gli altri personaggi che fanno parte di questo mondo per far comprendere quanto il Marvel Cinematic Universe sia davvero immenso”

Non stupisce quindi che Werewolf by Night sia il primo prodotto pensato come un corto di circa un’ora, in cui siamo portati in un’atmosfera decisamente diversa da quelle tradizionali del franchise, con un nuovo format che è stato concepito espressamente per il pubblico di Disney+ e non per una narrazione da grande schermo. Tramite questa nuova grammatica narrativa è quindi possibile presentare anche temi nuovi, in questo caso offrendo agli spettatori un succoso antipasto sul futuro contesto orrorifico del Marvel Cinematic Universe

