Loki | I migliori gadget

2Tra le tante, tantissime sorprese di questo 2021 troviamo Loki: serie TV dedicata al fratello del Dio del Tuono Thor disponibile da inizio giugno su Disney Plus. Per entrare appieno nell’atmosfera giusta cosa c’è di meglio di una carrellata di gadget a tema Loki? Noi di Tom’s Hardware ne abbiamo selezionati alcuni apposta per voi e credeteci, ce n’è davvero ma davvero per tutti i gusti.

Terza serie della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, Loki racconta le vicende del Dio dell’Inganno dopo il furto, da parte dello stesso, del Tesseract durante Avengers: Endgame. Loki viene catturato dalla Time Variance Authority, organizzazione nata con l’obiettivo di monitorare le linee temporali, e messo di fronte a un bivio: morire o collaborare. Un concept davvero intrigante, che non mancherà di offrire momenti di altissimo livello ai fan Marvel di tutto il mondo.

Avengers – Loki Action Figure 30cm

Iniziamo con il gadget più classico di tutti: una fantastica action figure targata Hasbro direttamente dalla Titan Hero Series. Un vero e proprio pezzo da collezione, per un prodotto con licenza Marvel realizzato in scala con un’altezza di ben 30 centimetri. L’action figure di Loki è inoltre compatibile con il lanciacolpi Titan Hero Blast Gear venduto separatamente, ed è impreziosita da un design che la rende un prodotto per grandi e piccini: si tratta infatti di un giocattolo per fare un bel regalo ma anche, perché no, di una perla da aggiungere alla collezione di un vero fan Marvel.

» Clicca qui per acquistare Avengers – Loki Action Figure 30cm

Marvel LOKI – Quaderno a Quadretti

Alla ricerca di un quaderno dove appuntare tutto quel che ti passa per la testa, ma anche da sfoggiare a scuola, in università o a lavoro? Questo è il prodotto che fa per te: un quaderno a quadretti A4 dedicato a Loki, pensato per i veri fan del Marvel Cinematic Universe. Si tratta di un quaderno con copertina rigida rilegato a spirale, contenente 120 fogli con una griglia di 5 mm per dimensioni pari a 29.7 x 23.4 x 1.4 cm. Il tutto con un design semplice ma di impatto, ispirato a uno dei personaggi più interessanti dell’Universo Marvel.

» Clicca qui per acquistare KARACTERMANIA Marvel LOKI – Quaderno a Quadretti

Funko Pop Loki

I Funko Pop sono uno dei gadget più classici che esistano, e la loro crescente popolarità degli ultimi anni ne è la testimonianza più lampante. Ecco perché in questa lista non poteva proprio mancare il Funko Pop di Loki, realizzato con licenza ufficiale Marvel e raffigurante in una bellissima statuina da 9 cm il Dio dell’Inganno nella versione vista in Thor: Ragnarok. Un vero e proprio pezzo da collezione, nonché un gadget davvero immancabile per godersi tutta l’atmosfera della serie Disney Plus.

» Clicca qui per acquistare Funko Pop Loki

T.V.A T-Shirt

Il capo d’abbigliamento perfetto per entrare appieno nello spirito della nuova serie targata Disney Plus: ecco una T-Shirt con licenza ufficiale Marvel raffigurante logo e motto (“For all time. Always.”) della T.V.A. Disponibile in tutte le taglie e nell’accattivante colore nero, realizzata al 100% in cotone e dalla vestibilità standard. Il design esclusivo e curato in ogni minimo particolare rende questa maglietta il regalo perfetto per ogni fan Marvel, soprattutto per chi non vede l’ora di tuffarsi nelle pieghe del tempo con la serie dedicata a Loki.

» Clicca qui per acquistare T.V.A T-Shirt

Wolf’s Teeth Felpa

Una maglietta non è abbastanza? Ecco a voi la felpa Wolf’s Teeth: il capo d’abbigliamento dei sogni di ogni fan Marvel, soprattutto per chi da sempre apprezza le avventure dei figli di Odino. Realizzata per l’80% in cotone e per il 20% in poliestere, questa felpa con cappuccio e tasca frontale è impreziosita da un design unico nel suo genere, con scritte stampate su entrambe le maniche a far da contorno al logo del Dio Loki impresso sul petto.

» Clicca qui per acquistare Wolf’s Teeth Felpa

Tazza da caffè Loki

Il prodotto perfetto per chi vuole ricordarsi del proprio amore verso l’Universo Marvel sin dalle prima luci dell’alba: con la tazza da caffè dedicata a Loki, anche un semplice risveglio mattutino può diventare un’impresa da supereroi! Realizzata con stampa con certificazione DIN e ceramica di alta qualità, con un design ispirato al figlio di Odino e un volume pari a 324 ml. Perfetta per ogni momento della giornata ma, soprattutto, resistente a ogni lavaggio in lavastoviglie.

» Clicca qui per acquistare Tazza da caffè Loki

Quantum Mechanix Loki Q-Fig Marvel Figure

Realizzata in PVC e dal peso di 155 grammi, questa action figure è un vero must per tutti i fan Marvel degni di questo nome. Realizzata con licenza ufficiale Marvel, questa statuina raffigurante Loki è resistente e presenta un design ispirato all’iconica scena del film Thor: Ragnarok. A livello di dimensioni questa action figure di Loki firmata Quantum Mechanix misura 7.62 x 7.62 x 8.89 cm, ed è pronta per arricchire la collezione di ogni appassionato Marvel e per rievocare le emozioni e i colpi di scena della serie targata Disney Plus.

» Clicca qui per acquistare Quantum Mechanix Loki Q-Fig Marvel Figure

Marvel LOKI – Sacca Storm

Chiudiamo con un secondo prodotto targato KARACTERMANIA: una sacca per il tempo libero e per lo sport robusta, con un ampio comparto singolo e con una base rinforzata con materiale di alta gamma. Con dimensioni pari a 47 x 34 x 1 cm e fascia inferiore con tessuto traspirante, questa sacca realizzata con licenza ufficiale Marvel si ispira fortemente a Loki, con un design casual ma in grado di rievocare tutta l’atmosfera della serie Disney Plus.

» Clicca qui per acquistare Marvel LOKI – Sacca Storm