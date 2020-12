Loki, il primo trailer della serie Disney+

Durante il Disney Investors Day 2020, Disney + ha presentato il primo trailer della sua nuova serie, Loki, incentrata sul criminale preferito dai fan dell’Universo Cinematografico Marvel, che debutterà in esclusiva per il servizio di streaming.

Questa nuova serie avrà come protagonista Tom Hiddleston, che tornerà a vestire i panni di Loki, dio del caos e fratello di Thor, già apparso in molte produzioni dell’Universo Cinematico Marvel. Tom Hiddleston, avvistato l’ultima volta mentre fuggiva con una delle Pietre dell’Infinito nel film Avengers: Endgame, nella nuova serie TV Loki utilizzerà questa nuova magia per apparire in momenti diversi della storia e influenzare eventi importanti dell’Universo Cinematico Marvel. Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Sophia Di Martino saranno protagonisti della serie assieme a Tom Hiddleston. In Loki farà la sua comparsa anche l’attore britannico Richard E. Grant, il cui ruolo non è ancora stato svelato ai fan. Fonti anonime hanno rivelato al quotidiano Variety che l’attore parteciperà come ospite in un singolo episodio della serie, a Marzo 2021.

“Glorious.” Loki, an Original Series from Marvel Studios, is coming May 2021 to #DisneyPlus. @lokiofficial pic.twitter.com/gqT7AKur2y — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Lo sceneggiatore, nonché produttore esecutivo di Loki, sarà Michael Waldrton, affinacato dalla regia di Kate Herron.Le riprese della serie sono iniziate a Gennaio 2020, ma, come è successo a molte produzioni di quest’anno, sono state interrotte nel mese di Marzo a causa della pandemia in corso.

Le riprese sono ricominciate a Settembre 2020 ad Atlanta, Georgia, quando gli studi cinematografici sono riaperti conformandosi ai protocolli di sicurezza per contrastare il Covid-19. Loki è solo una delle tane serie esclusive Disney + incentrate sui personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel. Le altre serie in arrivo includono Ms. Marvel, Hawkeye, The Falcon and the Winter Soldier, She-Hulk, Moon Knight e Wandavision, che verrà presentato in anteprima a Gennaio 2021. Le date di pubblicazione delle produzioni dei Marvel Studios sono state rinviate a causa della pandemia di Covid-19, che ha portato la casa di produzione a rinviare anche il tanto atteso Black Widow, che debutterà il 7 Maggio 2020.