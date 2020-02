Loki: la sinossi della serie TV svela importanti dettagli

Finalmente è stata resa nota la sinossi ufficiale di Loki, una delle serie TV più attese che andrà in onda sulla nuova piattaforma streaming Disney+. Di conseguenza sono stati svelati alcuni dei dettagli più importanti, sin ora tenuti nascosti, inerenti principalmente all’ambientazione e alla narrazione della nuova serie televisiva. Il protagonista del nuovo show, come si può ben intuire, è Loki nonché il villain che apparve per la prima volta in un film nel 2011. A partire da quel momento, Loki è apparso in diversi show e, a breve, tutti i fan potranno assistere alla nuova serie televisiva a lui dedicata.

Ad interpretare il personaggio dell’Universo Cinematografico Marvel sarà ancora una volta Tom Hiddleston e, insieme a lui, del cast faranno parte anche Sophia Di Martino e Owen Wilson. In entrambi i casi i loro ruoli all’interno della serie TV sono sconosciuti infatti, almeno per il momento, vi sono solamente alcune indiscrezioni in merito ai personaggi che potrebbero interpretare. Sicuramente lo show, che sarà diretto da Kate Herron e avrà sei episodi, sarà ricco di colpi di scena però, come accennato poc’anzi, alcuni dettagli non sono più un segreto.

Dunque, ecco di seguito la sinossi ufficiale svelate nelle ore scorse:

“In Loki, il villain mercuriale riesuma il proprio ruolo di Dio dell’Inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Kate Herron dirige e Michael Waldron è il capo sceneggiatore. Il debutto su Disney+ nel 2021.”

Quindi, secondo quanto confermato dalla breve sinossi, Loki sarà ambientato nel periodo successivo agli eventi che si sono svolti in Avengers: Endgame e quasi certamente – il nuovo show interamente dedicato al fratello do Thor – sarà collegato con un altro attesissimo show, ossia Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

In attesa di scoprire il destino di Loki, cosa ne pensate dei dettagli svelati nella sinossi ufficiale?