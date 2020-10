Loki: Sasha Lane farà parte del cast

Sasha Lane comparirà in Loki, stando ad una nuova intervista fatta per il sito ufficiale dei Golden Globes. Mesi fa, si vociferava che Sasha Lane si sarebbe unita a Disney+ e Marvel nella serie TV Loki, quando il suo nome è spuntato nel’elenco del cast della Imdb.

L’intervistatrice ha posto a Sasha Lane una domanda sui fumetti, alla quale, ha risposto specificando che uno dei suoi prossimi progetti sarebbe proprio legato al mondo comics. Non si sa molto sull’entità del coinvolgimento dell’attrice, se non che il suo ingaggio è stato confermato per sei episodi.

La serie Disney+ è stata avvolta nel mistero durante l’ultimo anno. Mentre Wandavision viene sempre più svelata ogni giorno che passa e i dettagli delle riprese di The Falcon and the Winter Soldier continuano ad affiorare, quando si tratta del progetto di Tom Hiddleston, non si conosce ancora praticamente nulla. Marvel sta mantenendo un basso profilo quando si tratta di serie Disney, ma dettagli come questi inizieranno a fare la loro comparsa non appena le riprese riprenderanno una volta finita la pandemia di coronavirus.

La star di Loki, Gugu Mbatha-Raw, si è recentemente lasciata sfuggire che il lavoro sulle riprese della serie sarebbe recentemente ricominciato. Foto di scena stanno iniziando a comparire su Internet e i Social Media e confermano che la troupe stia iniziando a viaggiare verso i luoghi delle riprese. Gugu Mbatha-Raw ha spiegato durante un’intervista con Forbes:

Ero nel bel mezzo delle riprese quando è scoppiata la pandemia, quindi ho avuto una vera pausa, ho dipinto e letto. Come molti altri, sono stata a casa per molto tempo. Non per fare luce sulla sofferenza in corso, ma in qualche modo, è stata un’opportunità per me di avere una nuova prospettiva sulle cose. È un periodo di inattività che forse non avrei avuto, e ora sono grata di essere di nuovo al lavoro. È stato un viaggio per tutti, ma avviene tutto per una ragione più grande e per un bene più grande.

Gugu Mbatha-Raw ha affermato di aver giurato di mantenere il segreto su tutto ciò che riguarda Loki, ma ha espresso comunque felicità per essere tornata al lavoro. L’attrice ha anche rassicurato il pubblico sulle misure di sicurezza adottate sul set.

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, poco dopo l’annuncio dell’inserimento di Loki nel catalogo Disney+ ha affermato che gli episodi della serie TV si intersecheranno molto con le vicende narrate nei film. Sembra che Marvel stia esplorando una forma completamente nuova di narrazione, con queste connessioni tra i film e la serie TV che faranno di Loki la prima narrativa di lungo respiro mai realizzata dai Marvel Studios. Il cast sarà quindi composto dagli attori dei film, che interpreteranno i propri personaggi, e tutte le vicende della serie TV influenzeranno le loro prossime apparizioni cinematografiche.