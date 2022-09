Da Lucca al Giappone in un attimo? Quest’anno sarà possibile volare con la fantasia fino alla terra del Sol Levante grazie al ritorno dell’Area Japan al Lucca Comics and Games 2022. Grazie al successo dell’edizione 2021, sono aumentati notevolmente in quantità e qualità gli stand commerciali e lo spazio dedicato ad associazioni e gruppi a tema nipponico.

Lucca Comics and Games 2022: gli eventi in Area Japan

L’Area Japan di Lucca Comics and Games si conferma negli spazi del Polo Fiere. Non preoccupatevi, sarà facile da raggiungere grazie all’implementazione di navette e percorsi dedicati.

Novità di quest’anno sono la Casa di Lupin e l’Area Gashapon Bandai: nella Casa del ladro gentiluomo troverete stanze popolate dai personaggi del celebre anime, oltre ad arredi a tema, tra cui la mitica Fiat 500, e la presenza di cosplayer che animeranno l’area durante i giorni della manifestazione.

Nell’Area Gashapon Bandai, invece, troverete un ampio spazio dedicato al popolare marchio giapponese, con distributori automatici di gashapon delle serie più importanti del momento. Cosa sono i gashapon? Sono quei piccoli gadget che trovate nei distributori automatici. In Italia hanno spesso popolato i centri commerciali o qualche angolo di una strada trafficata. A volte li avrete trovati anche in fumetteria.

A Lucca comics and Games potrete sbizzarrirvi con numerosi gashapon a tema anime e manga targati Bandai, oltre a divertirvi a scegliere il gadget o la mini figures preferita tra i vari brand del marchio, come One Piece, Dragon Ball, Gundam, Demon Slayer e molto altro ancora.

Non mancheranno all’Area Japan numerosi punti gastronomici che vi proporranno piatti tipici giapponesi, yakitori, mochi e altro, insieme a proposte fusione. Al padiglione Japan Live vi verranno offerti eventi, artisti e performance, mentre nella Sala Incontri si alterneranno panel, workshop di manga e proiezioni durante tutti i cinque giorni del festival.

Ricordate, inoltre, che all’Area Japan si sposta quest’anno anche lo spazio della Umbrella Italian Division, arricchito come sempre da mezzi speciali, figuranti ed eventi spettacolari.