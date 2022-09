Videogames al centro di numerosissime attività di Lucca Comics and Games 2022 con la presenza di grandi aziende e figure di riferimento del settore.

Lucca Comics and Games 2022 – videogames: ospiti e appuntamenti

CD PROJECT RED

La casa di produzione polacca festeggerà i venti anni di attività con un percorso interattivo dedicato ai due decenni dell’azienda con il progetto Museo & Art Gallery, presso Villa Bottini: un percorso interattivo dedicato ai due decenni dell’azienda. Ci saranno anche panel dedicati a Cyberpunk: Edgerunners e un a Cyberpunk 2077, condotti da da professionisti di fama quali: Yoh Yoshinari (Chief Character Designer), Naoko Tsutsumi (Animation Producer), Saya Elder (Producer & Creative supervisor), Bartosz Sztybor (Writer of Cyberpunk Edgerunners), Martha Weiss (Concept Artist), Miles Tost (Acting Lead Level Designer), Pawel Sasko (Quest Director).

28 ottobre al Palazzetto dello Sport sarà inoltre possibile assistere al concerto a tema The witcher 3: the wild hunt; a eseguire i brani della colonna sonora originale saranno i membri dell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole, accompagnata dalla band folk metal polacca Percival Schuttenbach. A dirigere,Eimear Noone, autrice di 26 colonne sonore di film e videogames,

A corollario avremo poi alcuni eventi satellite come una ‘caccia al tesoro’, un ‘community party’ ed altri ancora. Per non perdersi nessuno dei moltissimi appuntamenti in programma vi consigliamo di dare un occhio qui.

ATARI

Per festeggiare i 50 anni dell’azienda, ci sarà una mostra a San Franceschetto (ex oratorio in piazza san Francesco). Bushnell, fondatore di Atari e nominato da Newsweek come “uno dei 50 uomini che hanno cambiato l’America”, sarà presente nel canale twitch dell’organizzazione il giorno dell’inaugurazione.

Il 29 sarà possibile vederlo partecipare al panel “L’evoluzione dei videogiochi!”. Il 31 ottobre parlerà della sua carriera durante “Nolan Bushnell – the videogame legend”; infine il 1 novembre sarà al centro della round table “Nuovi Orizzonti” confrontandosi sul futuro dei videogiochi.

Riot Games

Presso l’Ex Museo del Fumetto sarà possibile accedere all’unico Merch-store dell’azienda; sarà inoltre attivo un workshop di cosplaying e make-up, in collaborazione con MAC cosmetics, sui più famosi personaggi Riot Games. Evento di punta le finali delle Baolo Championship Series di uno degli eventi e-sport competitivi più seguiti dell’anno, nonchè le tappe del Circuito Tormenta di LoL e VALORANT. Sarà inoltre possibile visionare un artwork che l’azienda ha commissionato al disegnatore Giovanni Timpano. Sarà anche presente, impegnato in panel, live performance e incontri con il pubblico, Yoshitaka Amano, illustratore e character designer, famoso per Vampire Hunter D e per aver dato vita a personaggi iconici dell’animazione mondiale come Gatchaman, Tekkaman: The Space Knight, o Casshan

Sony Interactive Entertainment Italia

Sarà presente presso Piazza Anfiteatro. Al momento non è ancora noto quali attività svolgerà la nota azienda giapponese

Area italian e-sport

Si terranno all’interno della Esport Cathedral in Piazza San Romano, gestiti da ProGaming Italia. La prima giornata sarà dedicata a Pokémon: uno showmatch sui titoli storici e più amati del brand. A seguire le attività di Riot Games con League of Legends e la Baolo Championship Series, competizione di influencer capitanata dal Paolocannone, per poi proseguire con il Viewing Party del campionato mondiale Worlds di League of Legends. Sarà poi la volta del Circuito Tormenta di League of Legends. Spazio anche a Rocket League, con tornei e showmatch. Nell’ultima giornata di Festival si tornerà a parlare di Circuito Tormenta con VALORANT e le fasi finali del torneo “Lucca in Range”.

Media Erazer

Il truck supertecnologico sarà presente per 5 giorni fuori da Porta Sant’Anna. Sarà possibile visionare la nuova gamma di PC dedicati al gaming cimentarsi in tornei organizzati con i titoli più importanti del momento.

Nintendo

La casa giapponese sarà presente in piazza Bernardini dove porterà una serie di titoli dedicati a nintendo Switch: Bayonetta 3, Splatoon 3, Nintendo Switch Sports, Mario Kart 8 Deluxe e Mario Strikers: Battle League Football La piazza sarà anche punto di ritrovo della community pokemon, in attesa dell’uscita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in arrivo il 18 novembre su Nintendo Switch

Lucca Comics and Games 2022 – videogames: Area indipendenti

Sarà possibile incontrare la software house Trinity Team Games, che racconta il videogame Bud Spencer & Terence Hill: Slaps And Beans dedicato alla cinematografia dei due grandi attori e altri progetti che esplorano il potenziale del videogioco come strumento di comunicazione territoriale e storica

Lucca Comics and Games 2022 – videogames: le tecnologie del futuro

l’area tematica Cryptoverso sarà dedicata alle tecnologie del futuro: NFT/Blockchain e Metaverso/Web3 assieme alle tecnologie collegate: Realtà Virtuale/Aumentata/Mista, Intelligenza Artificiale e altro. Sono previsti diversi incontri e uno spazio fisico che comprende “Multiverse of Metaverses” e il progetto pilota Luccaverse che ha come scopo richiamare la dualità tra fisico e digitale e tra analogico e digitale, tramite un’esperienza immersiva ed interattiva

Lucca Comics and Games 2022 – videogames: Area cosplayer

Presso il Giardino degli Osservanti sarà possibile prendere parte ad un’apposita area dedicata alle foto, parate e quiz che coinvolgeranno il pubblico. Avranno anche luogo i raduni nazionali di Spider-man e Lady Oscar