In esclusiva mondiale per CulturaPop, vi presentiamo una nuova carta di Magic: The Gathering proveniente da Unfinity, la nuova, folle espansione del celebre gioco di carte collezionabili in uscita ufficialmente il 7 Ottobre 2022.

Unfinity è il nuovo “un-set” di Magic: The Gathering, ovvero un’espansione “scherzo” nella quale sono presenti carte con effetti al limite del ridicolo e che non possono essere giocate all’interno di una normale partita (anche se, in questa in particolare, ve ne saranno alcune legali in alcuni formati). In questa nuova e delirante espansione, ci ritroveremo all’interno di una sorta di “parco dei divertimenti” spaziale, nel quale però sono presenti comunque riferimenti a ciò che è sempre stato Magic: avremo quindi i dipendenti di questo parco che saranno Goblin, Zombi e vampiri, ma avremo anche navicelle spaziali, alieni, un sacco di aggeggi tecnologici e moltissime attrazioni.

Queste ultime, in particolare, saranno una delle nuove meccaniche introdotte con Unfinity e la carta che vi presentiamo oggi ne farà parte: Information Booth.

Le Attrazioni rappresentano tutte le giostre, i giochi e i negozi che potresti visitare all’interno del parco. Queste non vengono giocate all’interno dei mazzi principali e non presentano i normali dorsi di Magic, ma vengono collocate in un deck a parte chiamato, appunto, “Mazzo Attrazioni“. Esse sono degli artefatti, ma noterete che non hanno un costo di mana, non sono evocate e non andranno mai nella mano dei giocatori. Per portarle schierare sul campo di battaglia, dovranno essere aperte, usando carte come “Lifetime” Pass Holder.

Quando viene aperta un’Attrazione, bisogna mettere la prima carta del proprio mazzo Attrazione sul campo di battaglia a faccia in su sotto il proprio controllo. Ogni Attrazione ha luci numerate da 1 a 6 nell’angolo in basso a destra e possono esistere versioni differenti di ogni Attrazione, ognuna con diverse luci. Il numero 1 non sarà mai acceso e il numero 6 sarà sempre acceso.

All’inizio della fase principale in ciascuno dei turni, il giocatore che possiede delle attrazioni aperte tira un dado da sei. Se il risultato corrisponde ad una luce accesa di un’Attrazione che controlla, visita quell’Attrazione, provocando l’attivazione dell’abilità di visita. Esse possono essere visitate solo tramite questo tiro di dado speciale o se una carta dice specificamente di tirare per visitarle. Altri tiri di dado causati da magie e abilità non faranno innescare la visita.

Se un’Attrazione lascia il campo di battaglia e va in una zona diversa dall’esilio, va invece alla discarica, la versione del deposito di rottami del mazzo Attrazione, che è la versione del cimitero del mazzo Contraption.

Alcune Attrazioni prevedono delle prove e minigiochi da superare in cambio di premi e ricompense. Sebbene queste attrazioni chiudano dopo che vengono vinti i loro premi, può esserne aperta un’altra per sostituirla.

Nei formati Limited (Sealed Deck e Booster Draft), il mazzo Attrazione deve contenere almeno tre carte Attrazione e può contenere duplicati. Nello specifico nel Booster Draft, le Attrazioni vengono “draftate” come le altre carte nel booster. Se non vengono “draftate” almeno tre carte Attrazione, non si potrà usare un mazzo Attrazione. Nei formati Constructed, il mazzo Attrazione deve contenere almeno dieci carte Attrazione non deve avere non più di una carta con un nome specifico (anche se hanno testo o luci accese diverse).

